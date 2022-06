Andris Lielais: “Es zinu, ka Krievija mainīsies. Šobrīd viņi domā, ka ukraiņi paši uz sevi šauj” Ieteikt







Beidzamajā laikā par Andri Lielo – latvieti, kurš daudzus gadus nodzīvojis Krievijā un strādājis par aktieri, dzirdējusi teju visa pasaule. Viesojoties TV24 studijā viņš dalās pārdomās, kas tālāk varētu notikt ar Krieviju.

“Tajos Krievijas propagandas raidījumos, kuros es daļēji ņēmu līdzdalību, tur var redzēt, ka tie cilvēki ir labi apmaksāti propogandisti, kas zina, kas viņiem ir jāsaka un ko viņi saka. Vienīgi man izdevās atsist visus to apmelojumus un pateikt taisnību,” vērtē aktieris.

Viņš pats ir patīkami pārsteigts par to, kā izdevies nodot savu vēstījumu: “Izrādās, ka es esmu trāpījis kaut kādā tādā ļoti vibrantā brīdī un vietā, jo tās manas pēdējās 7 minūtes, kad es esmu uzstājies NTV raidījumā “Satikšanās vieta” “Facebook” vien ir noskatījušies vairāk nekā 3,5 miljoni cilvēku.”

Tas A.Lielajam devis plašu atpazistamību: “Es saņemu atbalsta vēstules no visas pasaules – no Latvijas, no Ukrainas, no Izraēlas, no Amerikas, no Vācijas. Es esmu kaut ko pateicis tādu, ko cilvēki gribēja teikt, bet nepateica. Es esmu noformulējis kaut kādas tādas domas.”

Domājot par to, kas varētu notikt tālāk, A.Lielais saka: “Es zinu, ka Krievija mainīsies. Es esmu bijis liecinieks tam, kā Krievija mainījās, kā Padomju Savienība mainījās 90. gados. Tam ir vajadzīgs darbs, protams, ir vajadīgs, lai viņi atskurbst. Viņi tagad ir reibonī.”

Viņš ir pārliecināts, ka cilvēcīgi slepkavības nevar tikt attaisnotas. Taču pagaidām “krievu publika nezina, ka tā tas notiek, viņiem ir noslēgts informatīvais lauks. Viņi domā, ka viņi ir atbrīvotāji un ka ukraiņi paši sevi šauj un laupa, un dara visas nelietības.”