Foto LETA

Ceturtdien Latvijā nav gaidāmi nokrišņi, prognozē sinoptiķi.

Mākoņu daudzums palielināsies. Dienas pirmā puse daudzviet – lielākoties Kurzemē, Zemgalē un Rīgas apkaimē – būs saulaina.

Pūšot lēnam līdz mērenam rietumu, dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs +2..+6 grādi.

Rīgā spīdēs saule, pēcpusdienā to aizklās mākoņi, nav gaidāmi nokrišņi. Mērens dienvidrietumu vējš vakarā kļūs lēns. Gaiss iesils līdz +4..+5 grādiem.

Laikapstākļus ietekmē ciklona dienvidu un anticiklona ziemeļu perifērija. Atmosfēras spiediens 757-762 dzīvsudraba staba milimetri jūras līmenī.

Apledojums vietām apgrūtina braukšanu Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē

Šorīt apledojums vietām Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja VAS “Latvijas Valsts ceļi”.

Slidenie ceļa posmi tiek kaisīti ar pretslīdes materiāliem, un, lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistīta 76 VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ziemas dienesta tehnikas vienība.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Ainažu šosejas (A1) no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam, Vidzemes šosejas (A2) no Rīgas līdz Vangažiem, Rīgas apvedceļa (A4) no Baltezera līdz Saulkalnei, Daugavpils šosejas (A6) no Lielvārdes līdz Pļaviņām, Bauskas šosejas (A7) no Iecavas līdz Grenctālei, Jelgavas šosejas (A8) posmā no Jelgavas līdz Meitenei, Liepājas šosejas (A9) no Kalnciema līdz Skrundai, Ventspils šosejas (A10) no Usmas līdz Ventspilij, kā arī uz Kokneses šosejas (P80) no Skrīveru pagrieziena līdz Koknesei.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Aizkraukles, Bauskas, Jelgavas, Ogres, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils apkārtnē.

Autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot piesardzīgu distanci. Uz ceļiem var veidoties tā saucamais melnais ledus, kas ir neredzams, un autovadītājs to sajūt, tikai sākot veikt manevrus ar mašīnu – bremzējot, manevrējot ar stūri un pedāļiem.