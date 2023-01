Foto: SHUTTERSTOCK

Aprēķināts, cik ilgā laikā hakeris spēj “atkost” jebkuras sarežģītības paroli Ieteikt







Dace Bumbiere, “Planētas Noslēpumi”, AS “Latvijas Mediji”

Datordrošības uzņēmuma Hire Systems eksperti aprēķinājuši, cik daudz laika mūsdienās vajag veikliem hakeriem, lai viņi atšifrētu praktiski jebkuru tīmekļa lietotāja paroli.

Izrādās, jebkuru sešzīmju skaitļu kombināciju, kas kādam kalpo kā parole, var atminēt… praktiski acumirklī. Pat vēl astoņu zīmju kombināciju ir iespējams “uzlauzt” vidēji apmēram 40 minūšu laikā.

Tostarp piebilsts, ka parolei pievienoti dažādi simboli, īpaši cipari, burtu reģistra izmaiņas un dažādu speciālu problēmu radīšana paroles ātras atšifrēšanas iespēju ļoti strauji samazina. Piemēram, 11 ciparu paroli var uzlauzt praktiski acumirklī, taču, ja paroli veidos 11 simboli, turklāt visas zīmes būs atšķirīgas, to jau nākšoties “uzlauzt”… 34 gadus.

Tāpat eksperti uzsvēruši nepieciešamību uzturēt dažādās vietnēs dažādas paroles. Proti, konkrētā parole vietnē glabājas kodētā veidā, un to nav iespējams atkodēt atpakaļ. Neskatoties uz to, ja kādam izdodas atrast identisku paroli kādā no nozagtajām datu bāzēm, viņam būs ārkārtīgi viegli piekļūt citām konkrētā lietotāja vietnēm.