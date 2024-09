Foto: SHUTTERSTOCK Ilustratīvs foto

Aptauja: Lai ietaupītu naudu, pērkot jaunu, iedzīvotāji arvien biežāk ir gatavi remontēt lielo sadzīves tehniku







Patērētāji biežāk ir gatavi remontēt lielo sadzīves tehniku, bet retāk apavus, liecina Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) veiktā aptauja. Tāpat aptaujas dati liecina, ka salauztu un salūzušu mājsaimniecības preču remonta iespējas ir svarīgas 73% Latvijas iedzīvotāju.

Pēdējo piecu gadu laikā 88% iedzīvotāju, kuriem vismaz vienreiz ir saplīsusi lielā sadzīves tehnika ar spēkā esošu garantiju, ir centušies to remontēt, turklāt 76% iedzīvotāju remonts bija veiksmīgs, 12% neveiksmīgs. Savukārt 10% respondentu atklāja, ka viņi nav remontējuši salūzušu lielo sadzīves tehniku.

Gadījumos, kad salūzusi mazā sadzīves tehnika ar spēkā esošu garantiju, 71% iedzīvotāju ir centušies to remontēt. 53% gadījumos remonts bija veiksmīgs, taču 18% neveiksmīgs. Tai pat laikā 24% respondentu izvēlējušies neremontēt salūzušu mazo sadzīves tehniku.

Salūzušu datortehniku ar spēkā esošu garantiju vismaz vienreiz centušies remontēt 83% iedzīvotāju, taču 9% atteikušies no datortehnikas remonta. Remonts bijis veiksmīgs 64%, savukārt 19% iedzīvotāju preci neizdevās saremontēt vai arī procesa laikā tie nolēma to neremontēt.

Mobilo tālruni remontu garantijas laikā remontēt mēģinājuši 80% iedzīvotāju, kur 68% iedzīvotāju remonts bija veiksmīgs, bet 12% neveiksmīgs. Tomēr 17% respondentu nolēma tālruni neremontēt.

Tāpat 65% iedzīvotāju centušies atgriezt saplīsušus apavus ar garantiju pārdevējam. No tiem 55% norādīja, ka apavus izdevās apmainīt vai saņemt atmaksu par preci, bet 10% saskārās ar atteikumu no pārdevēja. No kopējā skaita 32% respondentu nav centušies saplīsušus apavus atgriezt.

PTAC pārstāvji norāda, ka preču remontējamība ir svarīga, lai samazina atkritumu daudzumu, pagarinātu lietu mūžu, saglabātu resursus un izejvielas, samazinātu kaitējumu videi, kā arī ietaupītu naudu ilgtermiņā.

Aptauju pēc PTAC pasūtījuma veica pētījumu centrs “SKDS”, aptaujājot 1005 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 75 gadiem.

