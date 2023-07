“Apvienotais saraksts” prasa izstrādāt likumprojektu Stambulas konvencijas interpretācijai Ieteikt







Apvienotais Saraksts uzskata, ka Stambulas ratifikācija Saeimā ir pieņemama, izstrādājot normatīvu dokumentu tās strīdīgo pantu interpretācijai, izriet no TV24 raidījumā “Ziņu TOP” Saeimas priekšsēdētājs Edvarda Smiltēna (AS) teiktā.



Stambulas konvencijas būtība lielākoties satur Krimināllikumā un citos normatīvajos aktos jau faktiski ieviestas normas. Partiju apvienība “Apvienotais saraksts” (AS) pastāv uz papildus likuma izstrādāšanas, kas interpretētu Stambulas konvenciju, tādā veidā pasargājot Satversmes un Latvijas valsts vērtības.

Saeimas priekšsēdētājs norāda, ka apstākļi ir mainījušies – 10. maijā Eiropas Parlaments visas Eiropas Savienības vārdā ir ratificējis Stambulas konvenciju. “Ja mums nebūs nekāda veida konvencijas interpretācijas, kur mēs ar speciālu likumu par Stambulas konvencijas ratifikāciju to precīzi definētu, mums būs sarežģītāk strādāt ar regulām un direktīvām. Tādēļ diskusija ir sākusies un mēs mēģinām saprast, kā nodrošināties, lai vērtības, kas ir iekļautas Satversmē, Civillikumā un citur, tiktu pasargātas,” saka E. Smiltēns.

AS ir par atsevišķu Stambulas konvencijas pantu apiešanu un dzimuma definīcijas interpretāciju. “Ja iespējams juridiski korekti no Stambulas konvencijas izolēt atsevišķus pantus un dzimuma definīciju, kā arī EP ratificētās Stambulas konvencija nespiedīs mainīt un ar interpretāciju būs dotas iespējas manevrēt, tādā gadījumā – jā, [konvenciju var ratificēt]. Ja tas neko nedos, tas ir vērtējams jautājums,” uz jautājumu, vai AS atbalstīs Stambulas ratifikāciju, atbild Saeimas priekšsēdētājs.