Ar Covid-19 Daugavpilī slimo 41 skolēns un 19 pedagogi





Ar Covid-19 Daugavpilī patlaban slimo 41 skolēns un 19 pedagogi, atsaucoties uz datiem, kas bija pieejami līdz nedēļas sākumam, informēja pilsētas Izglītības pārvalde.

Pēc skolēnu rudens brīvlaika 3557 skolēni 7.-12.klasēs 15 skolās mācās attālināti, bet divās skolās no 1.-12.klasei attālināti mācās 1324 skolēni.

Posmā 1.-6.klase attālināti mācās 25 klases, no kurām sešām klasēm Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) izglītojamos ir noteicis par kontaktpersonām, bet 19 klasēs pedagogu trūkuma dēļ mācību procesu nav iespējams organizēt klātienē vai daļēji attālināti. Savukārt individuāli attālināti 1.-6.klasēs mācās 133 skolēni, kurus SPKC ir noteicis par kontaktpersonām.

Pašlaik 79 pedagogi atrodas karantīnā, jo SPKC ir noteicis viņus par kontaktpersonām. Tikai divi pedagogi ir izvēlējušies izmantot savas tiesības paņemt darba nespējas lapu.

Šajā nedēļā attālināto mācību procesu nodrošina 597 pedagogi. Vienojoties ar skolas vadību, 177 pedagogi nodrošina attālināto mācību procesu no mājām, bet 420 pedagogi – no skolas telpām. Lai varētu veiksmīgi nodrošināt attālināto mācību procesu no mājām, skolas ir nodevušas pedagogu rīcībā 18 datorus, bet izglītojamo ģimenēm – 78 tehniskās ierīces, piemēram, datorus, planšetes, telefonus.

Pašlaik ar Covid-19 slimo 41 skolēns, bet savukārt ir 37 izglītojamie, kuri slimoja ar Covid-19, tagad ir izveseļojušies un mācās. Arī astoņi pedagogi ir izveseļojušies un iesaistījušies mācību procesa nodrošināšanā, bet 19 pedagogi vēl slimo ar Covid-19. Izveseļojušies un atgriezušies darbā ir četri tehniskie darbinieki, bet slimo vēl astoņi.

Attālinātā izglītības ieguves procesa laikā izglītojamiem tiek nodrošināts ēdināšanas atbalsts pārtikas paku veidā, izglītības iestādei sadarbojoties ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju vai pastāvīgi. Savukārt izglītojamajiem, kuru ģimenēm ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, pārtikas pakas saturā tiek nodrošināti arī launagam paredzētie produkti.

Aptaujājot skolu vadību par apstākļiem, pie kuriem arī nākamajā nedēļā būtu jāturpina attālinātais mācību process 7.-12.klasēs, daļa skolu atbalsta valdības pieņemtos lēmumus, bet daļa skolu labprāt vēlētos, ja būtu iespējams, katrai skolai atļaut individuāli pieņemt lēmumu. Vairākās skolu administrācijas pārstāvju atbildēs izskanēja vēlme izlaiduma klasēm tomēr vadīt nodarbības klātienē.

Tāpat Daugavpilī attālinātais mācību process tiek nodrošināts četrās pirmsskolas izglītības iestādēs – katrā pa vienai grupai.

Saskaņā ar SPKC datiem divu nedēļu kumulatīvais Covid-19 saslimušo skaits Daugavpilī ir 183.