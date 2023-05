Foto – LETA

Ar plašiem pasākumiem visā Latvijā šodien atzīmē Eiropas dienu Ieteikt







9. maijā visā Eiropā un Latvijā plaši tiek atzīmēta Eiropas diena. Pasākumi notiek jau līdz ar maija pirmajām dienām un turpināsies visa mēneša garumā. Dažādos pasākumos un aktivitātēs, kuras organizē Latvijas iedzīvotāji, organizācijas un uzņēmumi, šogad stiprināsim izpratni par mūsu kā eiropiešu izaugsmes iespējām, solidaritāti, kultūru dažādību un vērtībām, kas mūs vieno. Mēs varam būt lepni par savu valsti un piederību Eiropai, kas tiecas būt zaļākais kontinents pasaulē, veicina jaunu prasmju apguvi un kāpina savu konkurētspēju citu valstu vidū. Aicinām svinēt Eiropas spēku un vienotību kopā, rīkojot pasākumus, piedaloties tajos kopā ar ģimeni, draugiem un kolēģiem.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā uztur pasākumus un aktivitātes apkopojošu vietni, kurā ikviens Eiropas dienai veltīta pasākuma vai aktivitātes rīkotājs aicināts iesūtīt informāciju par savu pasākumu, rakstot uz pārstāvniecības e-pasta adresi [email protected]

9. maijā – Eiropas Prasmju svētki ES mājas pagalmā un iekštelpās

Rīgā Eiropas dienu svinēsim visas dienas garumā Eiropas Prasmju svētkos ES mājā, Rīgā, Aspazijas bulvārī 28. Pasākumā piedalīties aicināts ikviens interesents. Kopā iepazīsim Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu īpašās prasmes un kultūras vērtības, ar kurām tās lepojas, un daudzināsim ES vērtības. Pasākums tiks atklāts ar Latvijas stundu plkst. 11.00-12.00, vērību pievēršot tam, ar ko Latvija var lepoties Eiropā un pasaulē, un no plkst. 13.00-19.00 aicinām ikvienu uz ES dalībvalstu iepazīšanas programmu. Latvijas stunda tiks pārraidīta tiešsaistē ES mājas Facebook profilā.

No 7. – 9. maijam – Eiropas eksāmens

Jau desmito reizi, no 7. maija plkst. 8.00 līdz 9. maija plkst. 21.00 tīmekļa vietnē www.esmaja.lv notiks tiešsaistes tests Eiropas eksāmens. Tests ir izzinošs un atraktīvs veids, kā katram pārbaudīt un paplašināt savas zināšanas par ES. Piedalīties ir aicināti gan skolēni, sākot jau no pirmās klases, gan pieaugušie līdz sirmam vecumam.

Jau 15. reizi notiek akcija “Atpakaļ uz skolu/ Atpakaļ uz universitāti”

2023. gadu visā Eiropā atzīmē kā Eiropas Prasmju gadu, atgādinot par konkurētspējas, līdzdalības un talanta nozīmi, tāpēc ikgadējā akcija „Atpakaļ uz skolu/ Atpakaļ uz universitāti 2023” īpašu uzmanību pievērš iedvesmošanai un motivācijai apgūt jaunas prasmes, izzināt, kādas prasmes dažādām personībām bijušas visnoderīgākās karjeras un personiskajā izaugsmē. Uz izglītības iestādēm dodas Eiropas stāstnieki, lai tiktos ar skolēniem, audzēkņiem, studentiem.

Eiropas stāstnieki ir cilvēki, kas gadu gaitā ir izkopuši savas prasmes, guvuši profesionālas zināšanas un pēc skolas un universitātes gaitām uzsākuši darbu visdažādākajās profesijās un amatos Latvijā, Eiropā un pasaulē – strādā institūcijās, valsts vai pašvaldības iestādēs, nevalstiskajā vai privātajā sektorā, realizē ES finansētus projektus vietējās kopienās, nacionālā vai starptautiskā mērogā. Akcija ilgs līdz 15. maijam. Vairāk par akciju un iespēju pieteikties izglītības iestādēm un Eiropas stāstniekiem var uzzināt šeit.

Eiropas dienas svinības pie Saeimas nama

2023. gads ir pasludināts par Eiropas Prasmju gadu, tādēļ prasmes ir izvirzītas kā Eiropas dienas aktivitāšu galvenais akcents. 9. maijā no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00. teltī pie Saeimas, Rīgā, Jēkaba ielā 11, notiks diskusija ar jauniešiem “Pieredze, kas izmainīja dzīvi”. Pasākumu atklās Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns un Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Sprūds, savukārt diskusijā piedalīsies un ar savu dzīves notikumu pieredzi dalīsies gleznotājs Mareks Odumiņš, Jaunsardzes pārstāve, žurnāliste Inta Strazdiņa un mūziķe Katrīna Gupalo. Būs iespēja arī kārtot Eiropas eksāmenu un Jaunsardzes pārstāvju pavadībā apgūt mezglu siešanas prasmes.

Eiropas dienas svinības Latvijas pilsētās EUROPE DIRECT centru rīkotajos pasākumos

Latvijā šobrīd strādā astoņi EUROPE DIRECT centri (Daugavpilī, Gulbenē ar filiālēm Madonā un Alūksnē, Jelgavā, Jēkabpilī, Kuldīgā, Rēzeknē, Ventspilī, Vidzemē ar filiālēm Cēsīs un Valmierā), kas īsteno dažādas aktivitātes reģionos. Plašāka informācija ED centru Facebook kontos, kā arī pašos centros.

Alūksnē

• 9. maijā, piedaloties Eiropas eksāmenā no plkst. 10.00 – 18.00, EUROPE DIRECT centrā Alūksnes novada bibliotēkā var laimēt pārsteiguma balvu. Savukārt plkst. 12.00 Alūksnes novada bibliotēkā ģimenēm ar bērniem tiks piedāvātas dažādas aktivitātes izzinošā izklaides programmā “Spēlē un iepazīsti Eiropas Savienību!”. Savukārt plkst. 15.00 Eiropas Rakstnieku stundā būs iespēja izspēlēt literatūras spēli “Reiz bija…”

• 10. maijā plkst. 11.30 Alūksnes novada bibliotēkā būs iespēja tikties ar “ES literatūras gada balva 2017” ieguvēju un “Latvijas Literatūras gada balva 2023” nominantu, rakstnieku un žurnālistu Osvaldu Zebri.

Cēsīs

9. maijā, lai sekmētu jauniešu izpratni par tādām Eiropas Savienības programmām kā Eiropas Brīvprātīgais darbs (Eiropas Solidaritātes korpuss), Erasmus+ un citām, kā arī rosinātu jauniešus tajās iesaistīties, notiks pasākums “Eiropas Dzīvās bibliotēkas stāsti”. Tajā aicināti piedalīties Cēsu pilsētas un novada jaunieši un citi interesenti. “Eiropas Dzīvajā bibliotēkā” savus stāstus stāstīs jaunieši, kuri dzīvojoši un strādājuši dažādās Eiropas valstīs, izmantojot ES programmu piedāvātās iespējas.

Daugavpilī

EUROPE DIRECT centrs Dienvidlatgale sadarbībā ar partneriem piedāvā plašu pasākumu klāstu pilsētas un reģiona iedzīvotājiem:

• 2. maijā Latgales centrālajā bibliotēkā notiks Eiropas valodu pasākums “Erasmus+ darbnīca”. Pamatskolu jaunieši varēs iegūt informāciju par ES un Erasmus+ programmu. Pasākuma saturu kuplinās Spānijas, Polijas, Ziemeļmaķedonijas un Turcijas jaunieši ar prezentācijām par savām valstīm savās dzimtajās valodās. Pasākums top sadarbībā ar ESIP centru un Saskaņas pamatskolu.

• 3. maijā no plkst. 10.00 iekšpagalmā starp Daugavpils Valsts ģimnāziju un Vienības pamatskolu notiks “Eiropas pagalma svētki”. Daugavpils iedzīvotājus gaidīs skatuve ar plašu programmu – uzrunām, koncertiem un konkursiem. Tāpat te varēs iepazīt dažādas prasmes pašvaldības iestāžu (Inovāciju centrs, bibliotēka, tehnikumi, Daugavpils Universitāte), jauniešu biedrību u.c. organizāciju veidotās darbnīcās. Pasākums notiks vairākās daļās, ik pēc pusotras stundas mainīsies prasmju programma. Pasākuma izskaņā plkst. 13.45 sāksies sadziedāšanās. Pasākums top sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Kultūras, Izglītības, Jaunatnes un Sporta departamentiem, kā arī ar Daugavpils Valsts ģimnāziju un Vienības pamatskolu.

• 9. maijā, svinot Eiropas dienu, notiks “Eirospēle”. Pilsētas skolu jauniešu komandām astoņās stacijās būs jāatbild uz jautājumiem par ES valodām, ēdieniem, tautastērpiem, himnām, ievērojamākām vietām, interesantiem faktiem, un, protams, par ES valstīm un pilsētām. Spēle tiek organizēta sadarbībā ar Daugavpils J.Pilsudska valsts poļu ģimnāziju.

• 9. maijā Augšdaugavas novada kultūras centrā “Vārpa” kuplam jauniešu pulkam tiks rīkots izglītojoši informatīvs pasākums “Mega ERASMUS”. Tajā būs iespēja uzzināt par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras piedāvātajām iespējām. Pasākuma otrajā daļā tiks rīkotas “Prāta spēles”, kurās uzvarējusī komanda ar Eiropas Parlamenta deputāta Ivara Ījaba atbalstu dosies iepazīt Eiropas Parlamentu Briselē.

Gulbenē

No 1. – 9. maijam ikviens pilsētas iedzīvotājs un viesis var piedalīties izzinošā orientēšanās spēlē komandām “Eiropa manā pagalmā”. Pieteikties spēlei var sazinoties ar EUROPE DIRECT centru Gulbenē.

Jēkabpilī

9. maijā EUROPE DIRECT centra pagalmā Jēkabpilī, Pasta ielā 1 no plkst. 10:00 notiks dārza svētki. Savā pieredzē par dzīvē noderīgām prasmēm dalīsies z/s “Kalves” īpašnieks Gundars Kalve, uzņēmuma “Blue Shock Race” vadītājs Artis Daugins un iedvesmotājs Gatis Caunītis. Svētkos skanēs mūzika, apmeklētāji tiek aicināti ņemt līdzi termosos siltu tēju.

Kuldīgā

9. maijā Kuldīgas Jauniešu mājā tiks izspēlēts “Eiropas erudīts”. Papildus aktivitātēm, kas Eiropas dienā norisināsies Kuldīgas novada skolās, 8.-12. klašu jaunieši atbildēs gan uz nopietniem, gan ne tik nopietniem, gan arī pavisam nenopietniem jautājumiem, jo Eiropas diena ir svētki un svētkos ir svarīgi priecāties. Aktuālajai informācijai par pieteikšanos un norisi var sekot EUROPE DIRECT Kuldīga Facebook lapā.

Madonā

12. maijā plkst. 10.00 Madonas novada bibliotēkā, akcentējot eiropeisko dzīvesziņu, vērtības – demokrātiju, brīvību, cilvēka cieņu, cilvēktiesības, tiesiskumu un līdztiesību, notiks konference “Eiropas vērtības: kādas tās ir un kā tās saglabāt?”. Tajā piedalīsies Eiropas Parlamenta viceprezidents Roberts Zīle, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petre, Eiropas Parlamenta biroja Latvijā vadītāja Marta Rībele, viedokļu līderi, sadarbības partneri no Lietuvas.

Rēzeknē

EUROPE DIRECT centrs Austrumlatgale sadarbībā ar partneriem piedāvā plašu pasākumu klāstu pilsētas iedzīvotājiem:

• 2. maijā Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas aktivitāšu ietvaros Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas jaunieši rīkos veloorientēšanos pilsētvidē, meklējot Eiropas atpēdas Rēzeknē. Dalībnieki veloorientēšanās aktivitātē dosies grupās, fotografējot virtuālā kartē norādītās vietas un veidojot foto kolāžu “Eiropas atpēdas Rēzeknē.” Pasākuma otrajā daļā dalībnieki kopā ar deputātiem veidos 2023. gada jauniešu “Šūmaņa deklarāciju” infografikas veidā par Eiropas svarīgākajām vērtībām – mieru, solidaritāti, sadarbību u.c. Pasākums tiek organizēts sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Latvijā.

• 8. maijā plkst. 15.00 Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā ar galda spēles “40 minūtēs apkārt Eiropai” izspēlēšanu būs iespējams atsvaidzināt un papildināt zināšanas par ES vēsturi, ievērojamiem cilvēkiem, kultūru un eiropiešu kopējām vērtībām.

• 9. maijā plkst. 13.00 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas (RMDV) baltajā zālē notiks EIROPE DIRECT Austrumlatgalē un RMDV rīkotā gleznošanas konkursa “Ne-Patiesības” labāko darbu izstādes atklāšana un uzvarētāju apbalvošana. Konkursa tēma “Ne-Patiesības” izvēlēta, iedvesmojoties no ES izvirzītā mērķa – līdz 2050. gadam kļūt par pirmo klimatneitrālo kontinentu, turklāt jaunā ģeopolitiskā un enerģijas tirgus realitāte Eiropai liek vēl straujāk paātrināt pārkārtošanos uz tīru enerģiju un panākt enerģētisko neatkarību. Gleznošanas konkursā piedalās Latvijas profesionālo skolu mākslas programmu audzēkņi.

• 9. maijā, lai aktualizētu un izprastu vienu no ES prioritātēm – zaļo domāšanu un ilgtspējīgu attīstību, dabas aizsardzības aktualitātes Eiropā un Latvijā, mudinātu aizdomāties par katra indivīda atbildību Zaļā kursa īstenošanā plkst. 15.00 Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā notiks lekcija/izzinoša ekskursija “Bioloģiskā daudzveidība manā pilsētā”. Ja laika apstākļi būs labvēlīgi, izzinošās ekskursijas noslēgumā notiks pikniks ārpus pilsētas.

Valmierā

18. maijā plkst. 16.00 Valmieras kultūras centrā notiks erudīcijas spēle “Zini, Mini, Uzzini par Eiropas Savienību”, lai izklaidējošā veidā pievērstu jauniešu uzmanību ES vērtībām, prioritātēm un tās sniegtajām iespējām. Viktorīnā piedalīsies teju 100 Valmieras novada jauniešu komandas trīs cilvēku sastāvā sacenšoties par labākās komandas statusu un izbaudot kopā būšanas prieku. Pasākums tiek organizēts sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Latvijā.

Ventspilī

9. maijā norisināsies Eiropas jauniešu un bērnu festivāls “Atklāj Eiropu!”, kurā katra vecumposma komanda sagatavos priekšnesumu vai prezentāciju atbilstoši izvēlētajai tēmai: “Sadejo, sadziedi Eiropu”, “Zinātnes un vēstures sasniegumi Eiropā”, “Es atklāju Eiropu”. Festivāla izskaņā plkst. 18.00 Ventspils Jaunrades namā varēs baudīt koncertu divu stundu garumā.

Reinis Pozņaks dalīsies savā pieredzē un stāstos Talsos

9. maijā plkst. 18:00 Talsu Galvenajā bibliotēkā Reinis Pozņaks, “Eiropas Gada cilvēks Latvijā 2022” stāstīs par motivāciju un vēlmi iesaistīties Eiropas vērtību sargāšanā; par palīdzības sniegšanu Ukrainai, par savu pieredzi ziedojumu vākšanā un transportlīdzekļu ziedošanā, arī par līdz šim ceļā piedzīvoto.

Latvijas vēstnieki Eiropas Savienībā videoformātā dalās par ES vērtībām

2023. gada 25. martā apritēja 65 gadi, kopš Romas līguma spēkā stāšanās; ar šo Līgumu tika likti pamati Eiropas Savienībai. Eiropas dienas ietvaros Latvijas vēstnieki, kuri šobrīd pilda pienākumus ES dibinātājvalstīs – Beļģijā, Francijā, Itālijā, Luksemburgā, Nīderlandē un Vācijā, kā arī Latvijas pastāvīgais pārstāvis ES Ārlietu ministrijā īsu videoformātā dalās ieskatos par tēmu “ES vērtības – toreiz un šodien”. Latvijas vēstnieki ES dibinātājvalstīs runās par vienu no sešām ES pamatvērtībām: “solidaritāte”, “demokrātija”, “tiesiskums”, “brīvība”, “tolerance” un “līdztiesība”. Video var redzēt Ārlietu ministrijas Facebook un Twitter profilos.

9. maijā Demokrātijas svētki Rīgā, AB dambī

Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) aicina ikvienu 9. maijā no plkst. 10.00 – 20.00 pievienoties Demokrātijas svētkiem AB dambī. Svinību rīta cēlienu ievadīs Demokrātijas rosme, trenējot pilsoniskās prasmes, diskutējot par ES un Latvijas iedzīvotāju iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos. Demokrātijas svētkos būs arī saulespuķu stādīšana Ukrainas atbalstam, mielošanās Demokrātijas piknikā. Svētki noslēgsies ar dalīšanos stāstos par līdzdalības veiksmēm un neveiksmēm un neformālu tīklošanos. Vairāk par pasākumu iespējams uzzināt LPA mājaslapā.

Latvijas – Ukrainas pašvaldību solidaritātes forums “Pirms…”

8. maijā ES mājā no plkst. 12.00-16.00 varēs dzirdēt trīs Ukrainas pašvaldību – Čuhujivas, Koropas, Novij Bilous – pārstāvju stāstus un atziņas no kara laikā piedzīvotā, vadot neskaitāmas krīzes. Klātienē būs iespēja piedalīties meistarklasē par pārmaiņu vadību un spēju rīkoties neparedzamos apstākļos. Forumā informēs arī par finansējuma iespējām Latvijas un Ukrainas pašvaldību sadarbībai ES programmu ietvaros.

Pirmā Latvijas nacionālās kiberdrošības kompetenču kopienas ekspertu sanāksme

Īstenojot ES “Digitālās Eiropas” kiberdrošības programmu Latvijā, 10. maijā ES mājā notiks pirmā Latvijas nacionālās kiberdrošības kompetenču kopienas ekspertu sanāksme. Pasākumā piedalīsies Aizsardzības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas pārstāvji, kā arī kopienā pārstāvēto organizāciju un iestāžu kiberdrošības jomas eksperti.

Izstāde ‘’ES un manas vērtības’’ ES mājā

No 9.-30. maijam ES mājas Mākslas istabā būs skatāma izstāde ‘’ES un manas vērtības’’ par vērtībām un bērnu un jauniešu skatījumu uz tām. Izstādes mērķis ir parādīt bērnu un jauniešu skatījumu uz ES un Latviju, kādas vērtības viņiem svarīgas un aktuālas. Darbi tapuši EUROPE DIRECT centru rīkotajos konkursos, kā arī Eiropas Komisijas atbalstīto projektu ietvaros. Izstādes darbu atlasē piedalījās jauniešu organizācija “Klubs Māja”, māksliniece no Ukrainas Mari Zenkova, dizainere un WorldSkills 2022 laureāte Kitija Kozule. Izstāde skatāma bez maksas darba dienās no 9.00 līdz 18.00. Izstāde var nebūt pieejama ES mājā notiekošo pasākumu laikā.

Eiropas kino Talsu kinoteātrī “Auseklis”

9. maijā plkst. 19.00 Talsu kinoteātrī “Auseklis” bez maksas varēs skatīt režisores Karlas Simonas filmu „Alkarras/Alcarràs”, kas 2022. gadā godalgota kā labākā starptautiskajā Berlīnes kinofestivālā. Šis kino seanss ir īpašs, jo ir gluži kā “slepenā pirmizrāde”, pirms filma sāk savu ceļu pie skatītājiem Latvijas kinoteātros. Pēc seansa – saruna par filmā skartajām tēmām ar Talsu novada lauku saimniecības “Kurzemnieki” pārstāvjiem un viņu produkcijas degustācija.

Pasākumu organizē Nacionālā kino centra ES finansētās programmas Radošā Eiropa (RE) MEDIA birojs, lai atzīmētu Eiropas dienu un svinētu Eiropas kino. Talsu kinoteātris šim seansam izvēlēts, jo tas tikko uzņemts starptautiskajā organizācijā “Europa Cinemas”, kas ar programmas RE MEDIA atbalstu 38 valstīs un 750 pilsētās veicina Eiropas kino skatīšanos. Lai piedalītos pasākumā, iepriekš jāpiesakās kinoteātra kasē vai rakstot uz e-pastu au[email protected]

Radošās darbnīcas mazo pacientu izklaidei un ar ES saistīto zināšanu pilnveidei

Arī šogad Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā no 15. -19. maijam turpināsies pirms vairākiem gadiem ”Radošās darbnīcas” brīvprātīgo iesāktā tradīcija – iespēja pacientiem lietderīgi pavadīt laiku pēc procedūrām, aizraujošā veidā iepazīstot ES dalībvalstis. Patīkamās nodarbēs pavadītais laiks bērniem un pusaudžiem slimnīcā palīdz novērst domas no atrašanās slimnīcā un apgūt jaunas zināšanas. “Radošo darbnīcu” aktivitātēm var sekot Facebook un Instagram kontos.

Eiropas POP UP izstādes un prāta spēles

28 Latvijas skolās šī gada pavasarī tiek rīkotas POP UP izstādes “Eiropas Savienība” un “Prāta spēles”. POP UP izstādes veido paši skolēni. Izveidojot un izstādes stendos izvietojot savus objektus, kā arī pamatojot savu ideju aprakstā un prezentācijā, tiek atklāts skolēna redzējums par ES, tās nozīmi un aktualitāti arī paša skolēna dzīvē. Skolēnu veidotie objekti izceļas ar radošumu un daudzpusību – kādam Eiropas Savienība saistās ar simboliem un eiro, kādam ar vērtībām, dalībvalstīm, ieguvumiem un aktuālajiem notikumiem. Viens gan ir skaidrs – izstādes redzami apliecina ES moto “Vienoti daudzveidībā”.

Kad izstādē skolēni ir aktualizējuši savu pieredzi, viedokli, zināšanas, sākas “Prāta spēles” ar 40 āķīgiem jautājumiem par ES. “Prāta spēļu” norisi raksturo trīs vārdi – azarts, zinātkāre un gudrība. Turpmākai zināšanu pilnveidei skolas saņem bagātīgu izziņas materiālu klāstu, ko sarūpējusi ES māja un Eiropas Komisijas pārstāvniecība. Vairāk par POP UP izstādēm un Prāta spēlēm, kā arī skolām, kur tās notiek, var uzzināt te.

Lielā Eiroviktorīna 10. un 11. klasei

Jau ceturto reizi notiks Labklājības ministrijas rīkotā erudīcijas spēli 10. un 11. klases audzēkņiem „Lielā Eiroviktorīna”. Spēles mērķis ir azartiskā un izklaidējošā, skolēnus saliedējošā gaisotnē pārbaudīt un papildināt zināšanas par ES, tās vērtībām un dažādību, labklājības nozari un Eiropas Savienības fondu ieguldījumu tajā. Skolas, kas pieteikušas savu dalību, viktorīnu varēs izspēlēt attālināti jebkurā ērtā laikā no 2. līdz 16. maijam.

Uzvarētāji tiks paziņoti 17. maijā Labklājības ministrijas Facebook lapā. Uzvarētājs — erudītākā klase Rīgā, Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē, Latgalē un Sēlijā — saņems dāvanu karti 500 eiro vērtībā kādam pašu izvēlētam klases saliedēšanas pasākumam. Savukārt zinošākā klase Latvijā — labākā no visiem novadiem — saņems papildu dāvanu karti 500 eiro vērtībā (kopā 1000 eiro). Sekot erudīcijas spēles „Lielā Eiroviktorīna” aktualitātēm, uzzināt jaunāko informāciju un piedalīties konkursos varēs mājaslapā www.eiroviktorina.lv un Labklājības ministrijas sociālajos tīklos, izmantojot tēmturi #LielaEiroviktorina.