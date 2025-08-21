LVM dabas parka glempings kokos un pazemē 0
AS “Latvijas valsts meži” (LVM) dabas parks Tērvetē prot pārsteigt un iepriecināt – vai tas būtu Rūķu pilsētas vilinājums, vai arī līdzās parkam esošais glempings ar unikālām naktsmītnēm – koku zaros izvietotām mājiņām vai ērtiem un gaišiem pazemes namiņiem. Atpūtniekiem nakšņošana šajos namiņos sagādā prieku un daudziem ir īsts piedzīvojums, atklāj LVM dabas parka glempinga pārzine Līga Eversone-Efnere.
LVM dabas parka glempings atrodas gleznainā priežu meža ielokā līdzās Tērvetes ūdenskrātuvei un dabas parkam, tādēļ tā atrašanās vieta vien dod lielisku ierosmi brīvā laika pavadīšanai.
Aktīvās atpūtas cienītājiem un ģimenēm ar bērniem ir iespēja izstaigāt dabas parka takas, apmeklēt Rūķu pilsētu, Pasaku mežu, baudīt dabu un parka īpašo noskaņu. Var arī apiet apkārt ūdenskrātuvei vai doties pastaigā pa veco priežu mežu.
Paradīze makšķerniekiem
Atpūtniekiem pieejamas arī divas bezmaksas pludmales, kā arī iespēja iznomāt laivas, ūdens velosipēdus un SUP dēļus. Glempingā pieejamo laivu skaits ir iespaidīgs – 27. Līga Eversone-Efnere stāsta, tas tādēļ, ka laivas vajadzīgas kā atpūtniekiem, tā makšķerniekiem.
“Ik gadus mēs pavasaros ūdenskrātuvē ielaižam karpas, ir arī līdakas, līņi, asaras, brekši un citas zivis. Ikvienam, kurš lietotnē “Mana Cope” iegādājies licenci makšķerēšanai Tērvetes ūdenskrātuvē, pieejamas laivas nomai vai makšķerēšana no krasta un loms mēdz būt tiešām iespaidīgs,” stāsta LVM dabas parka glempinga pārzine.
Ar visām ērtībām kokos un pazemē
Teritorijā pieejami divu veidu namiņi – kokos un pazemē. Par pēdējiem ir iespaids, ka tūlīt, tūlīt atvērsies durvis un laukā iznāks kāds no Dž.R.R. Tolkīna varoņiem – hobitiem. “Daudzi šīs mājiņas tā arī sauc – par hobitu namiņiem vai teletūbiju mājām,” stāsta Līga Eversone-Efnere un atklāj, ka pazemes mājiņas ir mākslīgi veidotas, to betona jumta formai vēlāk uzstumta melnzeme un apstādīta ar zāli. “Tā tikai šķiet, ka šādā namiņā cilvēks jūtas kā pazemē. Patiesībā mājai ir lielie logi, viss ir gaišs un silts.” Tiesa, jāņem vērā, ka dēļ pazemes māju tehniskās konstrukcijas to iekšpusē nedarbojas mobilais tīkls un dati.
Namiņi piemēroti līdz četrām personām. Divas pazemes mājas pielāgotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Glempings ir mājas mīluļiem draudzīgs, tādēļ neviens nebrīnīsies, ja būsiet paņēmis līdzi savu četrkājaino draugu. Te gan jāatgādina, ka katrs pats ir atbildīgs par sava mājdzīvnieka uzvedību.
Pazemes mājās ir divguļamā gulta un divvietīgs dīvāns, savukārt koku namiņos ir divguļamā gulta un otrajā stāvā divi vienvietīgi matrači. Mājas pilnībā aprīkotas ar visām ērtībām – duša, tualete, virtuves zona, grils pie katras mājiņas.
Komfortablas temperatūras nodrošināšanai pieejama elektriskā apsilde. Guļamistaba aprīkota ar segām, spilveniem un gultas veļu, savukārt virtuves zonā atradīsiet ledusskapi, indukcijas plīti ar visiem ēst gatavošanas traukiem, elektrisko tējkannu, traukus, galda piederumus un tēju. Visās mājiņās ir arī LVM galda spēles, grāmatas, zīmēšanas lapas un zīmuļi kopīgai laika pavadīšanai.
Un vēl kāds īpašs bonuss viesiem, kuri par savām naktsmājām izvelējušies kokos vai pazemē esošos namiņus – viņiem LVM dabas parka Tērvetē apmeklējums ir bez maksas. Iespējams arī izvēlēties divas stundas bez nomas maksas lietot peldlīdzekļus – laivas, ūdens velosipēdus vai SUP dēļus.
Gaida arī kemperus
Gada aukstajos mēnešos – no novembra līdz martam, mājiņas kokos ir slēgtas, toties pazemes namiņi viesus gaida visu gadu. Glempingā ir arī labiekārtotas kemperu vietas ar elektrības pieslēgumu, tīrā ūdens uzpildi, kanalizācijas izlaišanas iespējām, dušu, sauso tualeti, nojumi un grilu. Kemperiem iepriekš nav jāpiesakās, – atbrauci, samaksāji, iekārtojies un atpūties uz veselību!
Tāpat iespējams atpūtai glempingā iegādāties dāvanu kartes. To noformēšana pieejama elektroniski. Vairāk informācijas mammadaba.lv un glempinga facebook kontā .