"Arī politiķi varētu kaut ko darīt – mazāk cūkāties…" Poikāns uzskata, ka mēs Latvijā paši labi protam diskreditēt valsts tēlu







TV24 raidījumā “Preses klubs” LU Matemātikas un informātikas institūta mākslīgā intelekta laboratorijas pētnieks lmārs Poikāns pauda viedokli, ka sabiedrība Latvijā pati diezgan labi prot diskreditēt valsts tēlu iedzīvotāju acīs, taču, protams, “Krievijai nav problēmu piepalīdzēt” šajā lietā.

Kā var iekarot valsti? “Pirmais – fizisks karš, tas jau ir pagājušais vai aizpagājušais gadsimts. Pirmais un vieglākais ir – ekonomiski. Sākumā ir nevis politiski, bet ar vērtībām. Pieslienās, “O, jā!” tas ir tiešām labāk, nekā man ir, un es eju. Nākamais – zemāks jau līmenis ir ekonomiski, kā, piemēram, Ķīna pašreiz Āfrikā – viņa nekaro, viņa iegulda naudu! Pēc būtības tas Āfrikas kontinents ar visām bagātībām, teiksim, jau ir diezgan zem Ķīnas un bez neviena šāviena,” tā “Preses klubā” sacīja Poikāns.

Savukārt vēl zemāks līmenis, kā iekarot valsti, esot fiziski – ar spēku, kā tagad Krievija dara Ukrainā. “Tā nevar, tas nav rezultatīvi,” uzskata Poikāns.

Tāpēc svarīgākais, lai mēs varētu un gribētu aizstāvēt valsti, ir darīt visu, lai tas valsts tēls būtu pievilcīgs.

“Nevienam nepatīk galīgi vājš, netīrs, vispār nekāds – vai ne? Bet, ja mēs to tēlu uztaisām pēc būtības spožu, ka tu gribi asocēties ar to valsti: tu kaut kur aizbrauc un – “Es esmu no Latvijas!”, nevis “Nē, es labāk to neteikšu”…Pie tā arī ir jāstrādā. Tas, protams, ir skolā jādara, arī politiķi varētu kaut ko darīt – mazāk cūkāties,” tā “Preses klubā” atzina LU Matemātikas un informātikas institūta mākslīgā intelekta laboratorijas pētnieks Poikāns.