Artūra Irbes izteikumi krieviem liek dusmās trakot: "Lai viņš neuztraucas par Krieviju. Lai labāk uztraucas par savu mazo, bet it kā lepno Latviju!"







Latvijas hokeja leģenda Artūrs Irbe ir kategoriski pret Krievijas piedalīšanos 2026. gada Olimpiskajās spēlēs, kamēr tā turpina agresiju Ukrainā un nav saņēmusi pelnīto sodu. Viņš uzsvēra, ka personīgi boikotēs spēles, ja Krievijai tiks atļauts tajās piedalīties, norāda Zviedrijas laikraksts “Dagens Nyheter”. Kā jau sagaidāms, viņa izteicieni pamatīgi saniknojuši krievus.

“Es nepieņemu lēmumus, bet man ir skaidra nostāja: Krievijai ir jāgaida ļoti ilgi, pirms tā atgūs savu vietu pasaulē un politiskajā arēnā. Vispirms tai jāsaņem sods par pastrādātajiem noziegumiem, jāsedz atjaunošanas izmaksas un jāmaksā kompensācija. Lai kā to sauktu, ikvienam ir jābūt skaidram, kurš šajā karā ir agresors un kurš ir upuris,” norādīja Irbe.

Viņa izteikumi izraisījuši asu reakciju Krievijā, kur mediji un sabiedrība asi kritizē Irbes nostāju. Tomēr Irbe paliek pie savas pārliecības, uzsverot, ka sportam jābūt saskaņā ar ētikas un taisnīguma principiem.

“Ko nozīmē Irbes teiktais, ka Krievijas izlasi nevar pielaist? Cilvēks ir pārmetis kažoku. Par tādiem cilvēkiem pat negribas runāt. Irbe ir nulle, un viss. Tas viss nāk no vadības. Paskatieties, kas vada Baltijas valstis! Tie ir cilvēki, kuru senči kara laikā kalpoja vāciešiem. Kāpēc man jārunā par kaut kādu Irbi? Pat neērti par viņu kaut ko teikt. Visus šos paziņojumus izdara vārtsargi – Hašeks, tagad Irbe, pēc tam vēl kāds. Un tas jau par daudz ko liecina. Spēlētāji vai nu klusē, vai saka, ka jāspēlē spēcīgākajiem,” paziņoja divkārtējais olimpiskais čempions Boriss Mihailovs.

Viņa viedoklim pievienojies arī leģendārais krievu aizsargs un divkārtējais olimpiskais čempions, tagadējais Krievijas Valsts domes deputāts Vjačeslavs Fetisovs: “Nezinu, kas notiek šo cilvēku galvās. Lai viņš atdod atpakaļ savas pasaules čempionātu zelta medaļas (kas iegūtas PSRS izlases sastāvā) un paliek vienkārši Artūrs Irbe. Bez jebkādiem tituliem. Ja viņš toreiz būtu runājis par visu, kas saistīts ar mūsu valsti, tas izsauktu lielāku cieņu. Nevis tagad, kad viss, kas ir pret Krieviju, skan no katra stūra,” Fetisova teikto citē “RIA Novosti”.

“Lai viņš neuztraucas par Krieviju. Lai labāk uztraucas par savu mazo, bet it kā lepno Latviju. Lai nodarbojas ar savām lietām, attīsta sportu savā valstī, raksta grāmatas, uzņem filmas, trenē. Par Krieviju nav jāpārdzīvo, mums, atšķirībā no Baltijas valstīm, ir daudz darba. Viņiem taču ir tik garlaicīgi, visi izklīduši, palikusi trešā daļa iedzīvotāju. No garlaicības viņi izgudro visādas pasakas un komentē lietas, kas viņiem nav jākomentē. Turklāt tas izskatās neprofesionāli un diletantiski. Tāpēc nav vērts pievērst uzmanību šādiem izteikumiem – to vēl būs daudz. Kā man teica vecāki – viss nāk no dīkdienības,” intervijā “Vseprosport.ru” izteicās Krievijas Valsts domes deputāts Dmitrijs Sviščovs.

Šī nav pirmā reize, kad Irbe publiski pauž kritiku par Krievijas rīcību un Starptautiskās Olimpiskās komitejas lēmumiem. Viņš uzskata, ka tikai sportistu vienotība un stingra nostāja var apturēt Krievijas iesaisti olimpiskajās spēlēs, kamēr tā turpina agresiju pret Ukrainu.

Irbes nostāja atspoguļo plašāku diskusiju sporta sabiedrībā par to, vai agresorvalstīm jāļauj piedalīties starptautiskos sporta pasākumos, kamēr tās pārkāpj starptautiskās tiesības un cilvēktiesības.