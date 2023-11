Artūrs Mednis: Tagad ir jauna mākslīgā intelekta ēra – tas vairs nav tas pats rīks, kas uzvarēja šaha čempionu Kasparovu Ieteikt







TV24 raidījumā “#digiTuvi”, diskutējot par mākslīgo intelektu un tā iespējām, “New Black” vadītājs Artūrs Mednis pastāstīja, ka vārdu salikums – mākslīgais intelekts – parādījies 1956.gadā Dortmundē, Vācijā.

“Dortmundē savācās tā laika zinātnieki un tehnoloģiju pionieri. Kāds no viņiem ierosināja šo jomu, kura ienāks cilvēku dzīvē, kur mašīnas darīs mūsu darbu, domās mūsu vietā, – nosauksim par “Mākslīgo intelektu”. Tā joma tā lēnām attīstījās,” stāstīja Mednis.

Savukārt “pagrieziena punkti” parādījās tad, kad bija tehnoloģijas – “IBM“, “Microsoft“, un bija jau tehnoloģiski dažādas lietas izdarāmas. Tad 1997.gadā “IBM” izveidoja “Deep Blue“, kas bija liels apvērsums – arī mākslīgā intelekta rīks, kas uzvarēja tā laika vairākkārtējo pasaules čempionu šahā Gariju Kasparovu, tā TV24 raidījumā stāstīja Mednis.

“Tas bija liels notikums! Tātad 26 gadi atpakaļ. Tajā pašā gadā radās pirmā ierunātā teksta atpazīšanas programma. Nu, tad varētu teikt, ka no tā laika arī mākslīgais intelekts tiešām sāk attīstīties – tā tehnoloģija. (…) Bet, kāpēc mēs par to tik daudz tagad runājam 2023.gadā? Tāpēc, ka tas, kas tagad ir noticis, to nevar salīdzināt ar to, kas bija pirms 20 vai 25 gadiem, pat ne pirms desmit gadiem,” uzsvēra “New Black” vadītājs Mednis.

Vai mēs esam “iekāpuši kaut kādā jaunā ērā”? Uz šo precizējošo TV24 raidījuma “#digiTuvi” vadītāja jautājumu Mednis atteica: “Mēs runājam par pilnīgi cita veida mākslīgo intelektu! Jā, jauna mākslīgā intelekta ēra. Ja elektrība tagad ir varbūt labāka, efektīvāka, bet elektrība arī pirms 50 gadiem bija elektrība. Šobrīd mākslīgais intelekts – tas ir cita veida mākslīgais intelekts, neiešu detaļās…Bet pamatdoma ir tāda – šis mākslīgais intelekts ir savādāk programmēts, savādāk uztrenēts – ar milzīgu datu apjomu, kas spēj cilvēcīgā valodā pajautātu jautājumu saprast un tev cilvēcīgā valodā arī atbildēt, vai radīt bildīti, sarakstīt dziesmu vai izdarīt jebko citu.”

Savulaik “IBM” programmai “Deep Blue” nevarēja teikt: tu uzvarēji Kasparovu, tad tagad saraksti par to dziesmu vai uzraksti par to preses relīzi, tā atšķirību starp agrāko un tagadējo māklīgo intelektu skaidroja Mednis.

“”ChatGPT” tu vari to prasīt! Piemēram, tu iedot Exel, lai izanalizē datus un tagad saki, lai saraksta dziesmu, uzraksta dzejoli, preses relīzi par šo…Nu jebko! Tā ir tā būtiskā atšķirība, kas bija starp to, kas bija agrāk un tagad. Un vēl būtiska atšķirība – tagad mākslīgais intelekts ir pieejams visiem. Kāpēc “OpenAI” ir tik svarīgs? Līdz “OpenAI” parādīšanās – tie mākslīgā intelekta dažādi rīki un modeļi nebija pieejami visiem. Viņi bija pieejami lielām organizācijām, IT kompānijām, kas gāja tajā virzienā, kaut ko darīja, bet šobrīd ir pieejami burtiski visiem un bez maksas,” tā TV24 raidījumā rezumēja tehnoloģiju eksperts Mednis, stāstot par mākslīgā intelekta pirmsākumiem pasaulē un pašlaik pieejamā mākslīgā intelekta spējām.