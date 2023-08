Foto: Zane Bitere/LETA Partiju apvienības “Jaunā vienotība” pārstāvji – Ministru prezidenta amata kandidāte Evika Siliņa un Saeimas deputāts Jānis Reirs tikšanās laikā ar partijas “Apvienotais saraksts” pārstāvjiem, kurā pārrunā ar nākamās valdības veidošanu saistītus jautājumus.

"AS" neapmierina Siliņas piedāvātais koalīcijas modelis, tāpēc ierosinās citu variantu







Ziņa papildināta pl. 21:25.

“Apvienotais saraksts” (AS) Ministru prezidenta amata kandidātes Evikas Siliņas (JV) piedāvāto koalīcijas modeli novērtē kā nepietiekami efektīvu, tāpēc piedāvās citu valdības modeli jeb variantu.

To šodien pēc AS Saeimas un valdes kopsēdes žurnālistiem sacīja AS līderi Edvards Smiltēns un Edgars Tavars.

Pirms sava modeļa publiskošanas AS to sākotnēji vēlas atklāt gan Siliņai, gan Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam.

Arī AS pašlaik oficiāli neatklātais piedāvājums paredz, ka Siliņa būtu premjerministre. Partiju apvienība ir gatava trešdien ar to tikšanās reizē iepazīstināt Siliņu, saskaņojot abpusēji izdevīgu laiku sarunai.

Tavars pavēstīja, ka AS frakcija nonāca pie kopīga viedokļa, ka Siliņas piedāvātais valdības modelis “nav pats efektīvākais”, raugoties no nacionālās drošības, tautsaimniecības attīstības aspektiem, kā arī saistībā ar to, kādu signālu raidām starptautiskajiem partneriem.

Smiltēns vērsa uzmanību, ka Siliņas piedāvājums varētu būt saistīts ar slepenu vienošanos “31.maija kontekstā”, ar to domājot JV, Zaļo un zemnieku savienības un “Progresīvo” arī vienoto balsojumu Valsts prezidenta vēlēšanās.

Latvijas Televīzijas raidījumā “1:1” Siliņa sacīja, ka šodien, piedaloties AS frakcijas sēdē, izskanējuši dažādi koalīcijas modeļi, vienlaikus viņa pašlaik nezinot, kāds ir AS piedāvājums.

Viņa atgādināja, ka Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs valdību izveidot ir uzticējis viņai. Siliņa akcentēja, ka joprojām uzstās uz jau viņas piedāvāto jaunās valdības variantu.

Viņa sacīja, ka AS piedāvājumu uzklausīs, vienlaikus norādot, ka arī bez AS jaunajai valdībai būtu vairākums, taču sākotnēji nepieciešams uzklausīt AS piedāvājumu, kas viņai pašlaik neesot zināms.

Siliņa ir pateikusi, ka jaunās, ilgās diskusijās pēc trešdienas vairs neiesaistīsies, tāpat premjera kandidātei trešdienas rītā par panākto progresu partiju sarunās paredzēts ziņot Valsts prezidentam.

Vaicāti, vai, ņemot vērā augstāk minēto, AS paziņojums varētu nozīmēt partiju apvienības nonākšanu opozīcijā, Tavars šādu iespēju neizslēdza. Arī Smiltēns iespēju nonākt opozīcijā līdzīgi novērtēja kā vienu no situācijas attīstības iespējamajiem variantiem, ja gadījumā jau iepriekš slepeni ir izveidota “31.maija konstrukcija” jeb koalīcija no JV, ZZS un “Progresīvajiem”.

Foto: Zane Bitere/LETA Partijas “Apvienotais saraksts” pārstāvji – Saeimas deputāts Česlavs Batņa (no kreisās), Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns, Saeimas deputāti Igors Rajevs un Ingmārs Līdaka tikšanās laikā ar partiju apvienības “Jaunā vienotība” pārstāvjiem, kurā pārrunā ar nākamās valdības veidošanu saistītus jautājumus.

Kā ziņots, šodien iezīmējies, ka Nacionālā apvienība (NA) varētu nebūt koalīcijā, jo Ministru prezidenta kandidāte Evika Siliņa (JV) aicinājusi AS pievienoties “Jaunās vienotības” (JV), Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) un “Progresīvo” veidotajai valdībai.

Dienas pirmajā pusē AS sarunās ar JV virzīto premjera amata kandidāti Siliņu saņēma premjera kandidātes piedāvājumu valdību veidot kopā ar ZZS un “Progresīvajiem”, otrdien iepriekš izteicās viens no AS līderiem Edvards Smiltēns.

AS esot cerējusi, ka Siliņas piedāvājums sarunām ir “pilnīgi atvērts”, bet, šodienas tikšanās reizē bijis skaidrs, ka JV neesot atnākusi “viena pati, bet kopā ar Lemberga ZZS un “Progresīvajiem””, tēlaini izteicās Saeimas priekšsēdētājs.

Vēl pirms AS frakcijas un valdes kopsēdes Smiltēns un AS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars norādīja, ka sanāksmē būs jāpieņem lēmums, kā šajā situācijā rīkoties.

Saistībā ar Lembergu esot jānovērš “riski stratēģiskajām interesēm”, iepriekš klāstīja AS politiķi. Tāpēc AS no ZZS vēlas saņemt skaidru rīcību un garantijas no JV, ka Lemberga, kurš ir ASV sankciju sarakstos un pirmajā instancē saņēmis notiesājošu spriedumu par smagiem noziegumiem, līdzdalība un ēna neaptumšos jauno koalīciju, sacīja Saeimas priekšsēdētājs. Lembergs pirmās instances spriedumu ir pārsūdzējis un pašlaik norit tiesvedība otrajā instancē.

Pagaidām šāds piedāvājums saistībā ar valdības tapšanas dokumentiem nav saņemts, dienas sākumā norādīja Smiltēns.

Siliņa pēc šā rīta tikšanās atzina, ka konkrētais piedāvājums ir izskanējis un JV šodien sagaida AS lēmumu par pievienošanos vai nepievienošanos JV, ZZS un “Progresīvo” valdībai.

Politiķe stāstīja, ka AS nav vēl izlēmis, vai pievienosies JV, ZZS un “Progresīvo” valdībai, savukārt NA jau esot sevi atstatījusi no iespējamās piecu partijas koalīcijas.

“Skaidrs, ka šāds lēmums ir gana nopietns,” uzsvēra Siliņa, norādot, ka premjera amata kandidātei esot svarīgi, lai jaunās valdības partneri spētu viens otram uzticēties.

Pēc Siliņas vārdiem, JV un AS vieno saskarsmes punkti jautājumos par ekonomiku, tautsaimniecību, drošību, banku konkurētspēju un budžetu.

JV politiķe respektējot AS paustās dažādas bažas par Lemberga potenciālo ietekmi. “Ir subjektīvisms kaut kādos jautājumos no tiem deputātiem, kas ir strādājuši kopā ar Lembergu. Man šādas pieredzes personīgi nav, bet tiem deputātiem, kas ir strādājuši, protams, es saprotu, ka ir arī personiskas bažas, par ko nevaru atbildēt, bet man ir gana stingrs mugurkauls,” paziņoja Siliņa.

Siliņa pēc AS lūguma līdz trešdienas rītam valdības veidošanas sarunās nolēma ieturēt pauzi. Pēc Siliņas vārdiem, AS lūgusi laiku lēmumu pieņemšanai saistībā ar jaunās valdības veidošanu, taču nekonkretizēja, par ko tieši AS šajā laikā plānojusi izšķirties. AS Saeimas frakcija uz sēdi šodien bija aicinājusi Ministru prezidenta amatam nominēto Siliņu, lai apspriestu ar nākamās valdības veidošanu saistītos jautājumus.

Kā ziņots, vēl iepriekšējā nedēļā pamatā tika diskutēts par diviem iespējamiem četru partiju koalīcijas modeļiem, kuros abos būtu JV, ZZS un AS, bet izšķiršanās būtu, kuru politisko spēku – “Progresīvos” vai NA – iesaistīt koalīcijā kā ceturto partiju.

AS līdz šim ir uzsvērusi, ka vēlas turpināt strādāt valdošajā koalīcijā, taču ne par katru cenu. AS politiķi pārsvarā ir uzsvēruši, ka vēlas saglabāt esošo koalīciju, kurā strādā JV, AS un NA, taču nav snieguši ļoti skaidru atbildi, vai iekļautos tādā koalīcijā, kurā nav NA.

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs atbilstoši Satversmei aicinājis Siliņu sastādīt valdību.

Saeimā JV ir 26 deputātu vietas, ZZS – 16, bet “Progresīvajiem” – 10 mandāti, kas kopā iespējamās jaunās valdības tā dēvētajam kodolam dod 52 balsis jeb minimālu vairākumu. AS ir 15 parlamentārieši un NA – 13 deputātu vietas.