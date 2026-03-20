Astrologi iesaka makā vienmēr nēsāt līdzi sudraba gabaliņu – izrādās, tam ir īpaša nozīme
Astroloģijā bieži vien ikdienišķus priekšmetus saista ar planētu enerģijām, kuras, kā tiek uzskatīts, ietekmē cilvēka dzīvi. Populārs uzskats ir, ka cilvēkam vienmēr vajadzētu makā nēsāt sudraba gabaliņu.
Astrologi medijam Times of India apgalvo, ka šis vienkāršais ieradums var palīdzēt kontrolēt emocijas, pasargāt naudu un atvairīt negatīvas enerģijas.
Vēdiskajā astroloģijā sudrabs ir saistīts ar Mēnesi, kas ir planēta, kura valda pār jūtām, domām, intuīciju un mātišķo enerģiju. Daži cilvēki uzskata, ka Mēness ietekmē garastāvokli, mieru un emocionālo stabilitāti. Citi uzskata, ka sudrabs pastiprina Mēness pozitīvo ietekmi, jo tas ir metāls, kas saistīts ar mēness enerģiju.
Astroloģijas eksperti saka, ka cilvēki, kuri ir stresā, nespēj gulēt, piedzīvo garastāvokļa svārstības vai kuriem ir nestabilas attiecības, bieži vien vēršas pie sudraba pēc palīdzības.
Sudraba turēšana makā
Astrologi apgalvo, ka sudrabs var palīdzēt nomierināt prātu un stabilizēt emocijas, īpaši cilvēkiem, kuriem Mēness dzimšanas kartē ir vājš.
Daži uzskata, ka sudrabs veicina stabilu labklājības plūsmu, nevis pēkšņus ienākumus. Cilvēki arī saka, ka sudraba nēsāšana līdzi palīdz apzinātāk sekot līdzi tēriņiem un pieturēties pie budžeta. Citi tic, ka tas palīdz pieņemt skaidrākus lēmumus un uzlabo intuīciju, īpaši brīžos, kad cilvēks ir ļoti emocionāls.
Lielākā daļa astrologu iesaka nēsāt plānu sudraba gabaliņu vai nelielu, tīru sudraba monētu. Tā jāglabā atsevišķā maciņa nodalījumā.