Blēņas, vai tiešām – 1400 km bez uzlādes? Eiropa sola tehnoloģijas, kas mainīs elektroautomobiļus
Eiropas automobiļu ražotāji ir spēruši nozīmīgu soli uz priekšu, ieviešot inovāciju, kas varētu mainīt spēles noteikumus globālajā tirgū. Pirmo reizi elektroauto tiek aprīkoti ar nelielu iekšdedzes dzinēju, kura vienīgais uzdevums nav griezt riteņus, bet gan darboties kā mini elektrostacijai, kas uzlādē akumulatoru tieši brauciena laikā, līdz ar ko nobraucamais attālums var sasniegt pat 1400km.
Eiropas inovācija pret Ķīnas dominanci
Lai gan pēdējos gados Ķīnas ražotāji ir dominējuši elektroauto segmentā, šoreiz Eiropas inženieri ir izvirzījušies vadībā ar tehnoloģiju, ko dēvē par darbības rādiusa pagarinātāju (angļu valodā – range extender). Šī sistēma atrisina vienu no lielākajām elektroauto lietotāju problēmām – bailes par to, ka akumulators izlādēsies pusceļā, bet tuvumā nebūs uzlādes stacijas.
Atšķirībā no tradicionālajiem hibrīdiem, kur iekšdedzes dzinējs ir tieši savienots ar transmisiju, šajā sistēmā dzinējs darbojas neatkarīgi. Tas ieslēdzas tikai tad, kad akumulatora uzlādes līmenis nokrītas zem noteiktas robežas, nodrošinot nepieciešamo enerģiju elektromotoram un baterijas papildināšanai, par to plašāk vēstīts portālā profit.ro.
Kā tas darbojas?
Sistēmas pamatā ir augstas efektivitātes mazlitrāžas dzinējs, kas optimizēts darbam pastāvīgā apgriezienu skaitā. Tas ļauj tam darboties ar minimālu degvielas patēriņu un zemu izmešu līmeni.
Galvenās šīs tehnoloģijas priekšrocības ir:
Neierobežots darbības rādiuss:
Vadītājam vairs nav jāplāno maršruts atkarībā no uzlādes punktu pieejamības, jo nepieciešamības gadījumā enerģiju var iegūt no degvielas tvertnes.
Mazāki akumulatori:
Ražotāji var izmantot mazākas un vieglākas baterijas, tādējādi samazinot automobiļa kopējo svaru un pašizmaksu, vienlaikus saglabājot lielu nobraukumu.
Efektivitāte pilsētā:
Lielāko daļu īso braucienu automašīna joprojām veic pilnībā elektriskā režīmā, izmantojot tīklu enerģiju.
Šī inovācija nāk laikā, kad pieprasījums pēc pilnīgi elektriskiem transportlīdzekļiem dažos tirgos ir piedzīvojis stagnāciju infrastruktūras nepilnību dēļ. Piedāvājot šādu pārejas risinājumu, Eiropas ražotāji cer piesaistīt tos pircējus, kuri vēl joprojām šaubās par pāreju uz tīru elektroenerģiju.
Nozares eksperti norāda, ka šis ir stratēģisks gājiens, lai atgūtu tirgus daļas no Ķīnas konkurentiem. Eiropas inženiertehniskā pieredze iekšdedzes dzinēju jomā apvienojumā ar modernajām elektropiedziņas sistēmām rada produktu, kas šobrīd ir unikāls savā efektivitātē un praktiskumā.