Vladimirs Putins
Vladimirs Putins
Foto. Scanpix/LETA/RETAMAL / AFP

“Putins saprata, ka viss nenotiek pēc plāna.” Eksperts atklāj, kāpēc Kremlis pēkšņi runā par mieru 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
17:03, 10. maijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Pēc atvaļinātā Ukrainas Jūras spēku kapteiņa un bijušā Ukrainas Jūras spēku štāba priekšnieka vietnieka Andrija Riženko domām, Kremlis arvien skaidrāk apzinās, ka karš ieildzis un Krievijas resursi pakāpeniski izsīkst.

PVD publisko satraucošu informāciju par veikalos nonākušiem produktiem: atklāta salmonella un parazīti
Aizkuņģa dziedzeris sauc pēc palīdzības: 5 agrīnas pazīmes, kuras nedrīkst ignorēt
Kokteilis
Tas ir viņu lielākais spēks! 3 zodiaka zīmes, kuras nebaidās mainīt savu dzīvi jebkurā vecumā
Lasīt citas ziņas

“Fakts, ka Krievija pati uzstāja uz pamieru, liecina, ka situācija tur tiešām kļūst arvien sarežģītāka, īpaši pēdējā gada laikā,” viņš sacīja radio NV.

Eksperts norāda, ka Krievijai ir nopietnas problēmas gan ekonomikā, gan militārajā jomā, turklāt fronte jau ilgu laiku praktiski nav būtiski mainījusies.
CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Mīļi vārdi, ziedi un kopā būšana. Ieskaties, kā pašmāju slavenības atzīmē Mātes dienu
Kurzemē pirmdien būs īpaši silts: sinoptiķi prognozē līdz +20 grādiem
VIDEO. Viļņas nomalē manīts brūnais lācis – iedzīvotājus aicina būt piesardzīgiem

“Teritorijas, kuras viņi ieņēmuši Ukrainas austrumos, nav palīdzējušas sasniegt stratēģiskos mērķus. Putins centās pārliecināt Trampa administrāciju, ka Krievija šos mērķus sasniegs tuvāko mēnešu laikā, taču šie mēneši jau pārvēršas gados,” skaidroja Riženko.

Pēc viņa domām, Putinam tagad jāmeklē veids, kā izkļūt no kara, vienlaikus cenšoties saglabāt savu tēlu.

“Viņš vairs nekad neatgriezīsies situācijā, kāda bija 2006., 2007. vai 2008. gadā, kad Rietumu uzņēmumi stāvēja rindā, lai ienāktu Krievijas tirgū. Taču resursu kara turpināšanai kļūst arvien mazāk, un viņš to saprot,” norādīja eksperts.

Riženko piebilda, ka situāciju Krievijai īslaicīgi palīdzējis stabilizēt konflikts Tuvajos Austrumos, jo tas novērsis uzmanību no sankcijām pret Krievijas naftas eksportu.

Vienlaikus Ukraina arvien biežāk veic triecienus stratēģiski svarīgiem objektiem Krievijas teritorijā.

“Karš pakāpeniski ienāk arvien dziļāk Krievijā. Viņiem kļūst arvien grūtāk noslēpt stratēģisko aviāciju un citus militāros objektus,” uzsvēra Riženko.

Eksperts uzskata, ka tieši šo faktoru kopums piespiež Putinu kļūt pretimnākošākam.

“Vakar tas jau bija jūtams viņa izteikumos, kad viņš pat sāka runāt par kara beigām,” piebilda Riženko.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Tikai viens politiķis Eiropā ir izpelnījies Putina uzticību sarunām par Ukrainu
Putins pēkšņi runā par kara “tuvošanos noslēgumam” un pieļauj tikšanos ar Zelenski
“Krievija ir spiesta slēpties!” Putina Uzvaras dienas parāde šogad būs mazākā gandrīz 20 gadu laikā, lietuviešiem ir ideja, kas aiz tā slēpjas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.