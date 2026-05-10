“Putins saprata, ka viss nenotiek pēc plāna.” Eksperts atklāj, kāpēc Kremlis pēkšņi runā par mieru 0
Pēc atvaļinātā Ukrainas Jūras spēku kapteiņa un bijušā Ukrainas Jūras spēku štāba priekšnieka vietnieka Andrija Riženko domām, Kremlis arvien skaidrāk apzinās, ka karš ieildzis un Krievijas resursi pakāpeniski izsīkst.
“Fakts, ka Krievija pati uzstāja uz pamieru, liecina, ka situācija tur tiešām kļūst arvien sarežģītāka, īpaši pēdējā gada laikā,” viņš sacīja radio NV.
“Teritorijas, kuras viņi ieņēmuši Ukrainas austrumos, nav palīdzējušas sasniegt stratēģiskos mērķus. Putins centās pārliecināt Trampa administrāciju, ka Krievija šos mērķus sasniegs tuvāko mēnešu laikā, taču šie mēneši jau pārvēršas gados,” skaidroja Riženko.
Pēc viņa domām, Putinam tagad jāmeklē veids, kā izkļūt no kara, vienlaikus cenšoties saglabāt savu tēlu.
Riženko piebilda, ka situāciju Krievijai īslaicīgi palīdzējis stabilizēt konflikts Tuvajos Austrumos, jo tas novērsis uzmanību no sankcijām pret Krievijas naftas eksportu.
Vienlaikus Ukraina arvien biežāk veic triecienus stratēģiski svarīgiem objektiem Krievijas teritorijā.
“Karš pakāpeniski ienāk arvien dziļāk Krievijā. Viņiem kļūst arvien grūtāk noslēpt stratēģisko aviāciju un citus militāros objektus,” uzsvēra Riženko.
Eksperts uzskata, ka tieši šo faktoru kopums piespiež Putinu kļūt pretimnākošākam.
“Vakar tas jau bija jūtams viņa izteikumos, kad viņš pat sāka runāt par kara beigām,” piebilda Riženko.