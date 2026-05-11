Ministru prezidente Evika Siliņa un Saeimas deputāts, partijas “Progresīvie” Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Andris Šuvajevs piedalās mediju brīfingā Ministru kabinetā pēc tikšanās ar valdību veidojošās koalīcijas partneriem, kurā sprieda par spēju kopīgi strādāt valsts interesēs.

LETA
7:45, 11. maijs 2026
Ministru prezidente Evija Siliņa (JV) faktiski izmetusi miskastē koalīcijas līgumu, tādu viedokli intervijā TV3 raidījumā “900 sekundes” pauda “Progresīvo” Saeimas frakcijas vadītājs, partijas līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvajevs.

“Ir skaidrs, ka “Jaunā vienotība” un premjere tāpat vairs nerēķinās ar “Progresīvo” balsīm. Viņa ir faktiski izmetusi miskastē koalīcijas līgumu un nesaprotamu iemeslu dēļ pati vēlas gāzt savu valdību,” uzskata Šuvajevs.

Vaicāts, vai redz iespēju turpināt strādāt, politiķis teica, ka par to pirmdien lems partijas valdē un frakcijā.

Jautāts, vai “Progresīvie” balsos par vai pret Siliņas aizsardzības ministra amatam virzīto pulkvedi Raivi Melni, Šuvajevs teica, ka katrs lēmums, ko pieņems partija, būs primāri balstīts valsts drošības interesēs.

Šuvajevs arī apgalvoja, ka partija ar premjeri mēģināja sakontaktēties gan piektdien un sestdien, bet premjere esot ignorējusi šos centienus. Savukārt svētdien viņš pats vēlu atgriezies no komandējuma, bet demisionējušais aizsardzības ministrs no bērēm. “Kultūras ministre gan paspēja pieslēgties šai sapulcei vakarā, bet patiesībā visas šīs ziņas no premjeres puses jau bija sagatavotas (..),” pauda Šuvajevs.

Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P) intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā “Rīta panorāma” norādīja, ka partija redz citus potenciālus aizsardzības ministra kandidātus. Vaicāts, vai Melnis būtu atbilstošs kandidāts, viņš noteica, ka tā nav viņa kompetence.

Jau ziņots, ka svētdienas vakarā par atkāpšanos no amata paziņoja aizsardzības ministrs Andris Sprūds un vienlaikus viņa demisiju pieprasīja Siliņa, kura jau uzrunājusi pulkvedi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot piekritis. Premjere uzskata, ka ministrija jāvada profesionālim.

Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis aģentūrai LETA uzsvēra, ka valsts drošība nav vieta politiskām emocijām un šobrīd nepieciešama profesionāla, mierīga un atbildīga pieeja. Pirmdien ZZS ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču apspriedīs situāciju drošības jomā, lai izvērtētu notikušo un lemtu par turpmāko rīcību.

Lēmumu premjere pieņēmusi pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē.

Savukārt Sprūds paziņojis par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un cenšoties pasargāt armiju no ieraušanas politiskās spēlēs. Vienlaikus turpinās izvērtējums par Nacionālo bruņoto spēku rīcību pēc incidentiem, kā arī darbs pie pretgaisa aizsardzības stiprināšanas.

Premjere pirmdien TV3 raidījumā “900 sekundes” sacīja, ka gadījumā, ja “Progresīvie” nolems izstāties no koalīcijas, strādās tehniskā valdība. Viņa arī atzina, ka “Progresīvajiem” nepiedāvāja virzīt savu ministra amata kandidātu, jo partijas pārstāvji nepiedalījās svētdienas sarunā. “Es neko viņiem nepiedāvāju, jo es ar viņiem nemaz nevarēju to izrunāt. Viņi vakar uz tikšanos neieradās,” teica premjere, piebilstot, ka kultūras ministre Agnese Lāce (P) sarunai pieslēgusies un tad atslēgusies.

