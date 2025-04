Krievijas prezidents Vladimirs Putins (foto – no kreisās) un ASV prezidents Donalds Tramps. Foto: ZUMAPRESS.com/SCANPIX

ASV kļūdas dēļ Krievija, iespējams, ieguvusi daudz par daudz informācijas, kam vajadzēja palikt slepenībā Ieteikt







Skandāls ap slepenas informācijas noplūdi no ASV augsta līmeņa amatpersonu čatiem lietotnē Signal ieguvis jaunus pavērsienus. Mediju ziņojumi liecina, ka vienā no šiem čatiem tika apspriests karš Ukrainā, un krievi varētu būt ieguvuši konfidenciālu informāciju par to, pieļāva demokrātu senators Adams Šifs intervijā Foreign Policy.

Reklāma Reklāma

Viņš uzskata, ka skandāls ir jāizmeklē ASV Kongresam, ieceļot neatkarīgu ģenerālinspektoru. Nevienam no ierēdņiem, kas bija šajos čatos, nevajadzētu būt saistītam ar šo izmeklēšanu. Vienlaikus, kā norāda senators, ir daudzi neatbildēti jautājumi.

Svarīgākais – cik daudz šādu čatu vispār pastāvēja? Ir pamats uzskatīt, ka ļaundari varētu būt ieguvuši piekļuvi dažām no šīm sarunām, un daļa satura jau ir publiski nopludināta.

Publiski tika izplatīta informācija par ASV triecieniem Jemenai. Visticamāk, tika atklāti aģenti Jemenā un citi avoti, kas palīdzēja plānot šo operāciju. Tāpēc visas nākotnes ASV operācijas pret hutiem tagad ir apdraudētas.

“Mūsu sabiedrotajiem vajadzētu šo situāciju izvērtēt un saprast – Trampa administrācijai nevar uzticēt konfidenciālus izlūkdatus, jo tie tiks izmantoti neapdomīgi,” uzsvēra Šifs.

“Mani māc šaubas, ka šis bija vienīgais Signal čats. Ja daļa no publiski pieejamajiem ziņojumiem ir patiesi, un citos čatos patiešām tika runāts par karu Ukrainā, pastāv iespēja, ka krievi ieguva piekļuvi šiem telefoniem.

Tad krievi zina, ko mēs domājam, kā ceram vienoties par pamieru, kādu spiedienu esam gatavi izdarīt uz Ukrainu vai Krieviju, kas ir reāli, un kas – tikai tukša runāšana vai blefs.

Un, iespējams, viņi vienkārši apzināti izjaukuši pamiera centienus,” sacīja Šifs.

Šifs atzina, ka runājis ar cilvēkiem no izlūkošanas kopienas par šo datu noplūdi. Viņš stāsta, ka valda nopietnas bažas par virkni problēmu. Īpaši – par politiski motivētām kadru tīrīšanām. No izlūkošanas iestādēm tiek atlaisti cilvēki, kas nav Trampa atbalstītāji. Citi paši izvēlas aiziet.” Tas var atstāt ilgstošas sekas – izlūkošanas apolitiskums tiek apdraudēts. Droši vien nekad nav bijis tik sarežģīts laiks šajā jomā,” viņš uzsvēra.

Četri cilvēki, kuri bija pievienoti šiem čatiem, apliecināja, ka tajos tika apspriesti jautājumi saistībā ar Ukrainu, Ķīnu, Gazu, Āfriku un Eiropu.