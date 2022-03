Krievijas karakuģis no Sevastopoles ostas dodas uz manevriem Melnajā jūrā okupētās Krimas pussalas piekrastē. Ilustratīvs attēls. Foto: TASS/SCANPIX

ASV: Krievija Melnajā jūrā bloķē vairāk nekā 90 kuģu ar pārtiku







Krievijas jūras kara spēki Melnās jūras reģionā bloķē vairāk nekā 90 civilu kuģu, kas paredzēti graudu un citas pārtikas pārvadāšanai, ANO Drošības padomes sēdē paziņoja ASV valsts sekretāra pirmā vietniece Vendija Šermane.

“Melnās jūras reģions parasti nodrošina aptuveni 30% no pasaules kviešu eksporta, kā arī 20% kukurūzas un 75% saulespuķu eļļas eksporta. Tomēr Krievija ir sabombardējusi vismaz trīs civilus kuģus, kas pārvadāja preces no Melnās jūras ostām pa visu pasauli, tai skaitā vienu kuģi, kuru bija nofraktējusi agrokompānija,” sacīja Šermane.

Viņa uzsvēra, ka Krievijas prezidenta Vladimira Putina sāktā kara sekas ir jūtamas tālu aiz Ukrainas robežām un tieši ietekmē globālo pārtikas drošību.

“Krievijas jūras kara spēki bloķē piekļuvi Ukrainas ostām, tādējādi faktiski pārtrauc graudu eksportu. Saskaņā ar atskaitēm tie neļauj iziet Vidusjūrā apmēram 94 kuģiem, kas pārvadā pārtiku pasaules tirgum,” atzīmēja Šermane.

Viņa sacīja, ka pašlaik daudzi kravu sūtītāji neuzdrošinās sūtīt savus kuģus uz Melno jūru, pat ne uz Krievijas ostām, ņemot vērā Krievijas radītos draudus.

Saskaņā ar cilvēktiesību organizācijas “Human Rights Watch” datiem Krievijas iebrukums Ukrainā ir padziļinājis pārtikas krīzi Tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā. Libāna 80% kviešu saņem no Ukrainas, Ēģipte iepērk kviešus un lielu daudzumu augu eļļas, Lībija importē vairāk nekā 40% kviešu no Ukrainas, bet Jemena – vismaz 27%. Sīrijas ziemeļrietumu daļas varas iestādes nodrošina reģionu ar kviešiem un miltiem, kas iepirkti caur Turciju, bet Turcija 90% kviešu importē no Ukrainas.