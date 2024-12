Ziemeļkorejas armija. Foto: AFP/SCANPIX

ASV militārpersona atklāj, cik ziemeļkorejieši nogalināti kaujās Kurskas apgabalā







Ziemeļkorejas bruņotie spēki ir zaudējuši vairākus simtus kritušu vai ievainotu karavīru, cīnoties pret Ukrainas spēkiem Kurskas apgabalā, otrdien paziņoja augsta ranga ASV militārpersona.

Phenjana ir nosūtījusi tūkstošiem karavīru, lai palīdzētu Krievijai karā pret Ukrainu. Daļa šo karavīru nosūtīti uz Krievijas Kurskas apgabalu, kur Ukrainas spēki šogad ieņēma teritorijas.

“Vairāki simti kritušo vai ievainoto ir mūsu jaunākā aplēse par Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas (KTDR) zaudējumiem,” sacīja amatpersona, kas vēlējās saglabāt anonimitāti.

Tas “ietver visu no (..) viegliem ievainojumiem līdz krišanai kaujā,” sacīja amatpersona, piebilstot, ka starp kritušajiem un ievainotajiem ir “visu pakāpju” karavīri.

“Tie nav kaujās norūdīti karavīri. Viņi iepriekš nav bijuši kaujā,” sacīja amatpersona, piebilstot, ka šīs apstāklis veicinājis to, “kāpēc viņi cieš šādus zaudējumus cīņā pret ukraiņiem”.

Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis pirms tam pavēstīja, ka Krievija vairākas dienas izmantojusi Ziemeļkorejas karavīrus “intensīvā ofensīvā” Kurskas apgabalā.

(…) City Council. For the past 3 days, russia has been conducting intense offensive operations in the kursk region, actively using North Korean army units that have already suffered heavy casualties. Ukrainian troops firmly hold the lines destroying russian army personnel 3/10 pic.twitter.com/mYQ9FL0q4x — Serge Sasseville (il/lui-he/him) (@SergeSasseville) December 17, 2024

The North Korean army took the risk of charging through open areas, although brave, they lacked experience and suffered significant losses.#NorthKoreanarmy #RussianUkrainianWar #Ukraine #UkraineRussiaWar️ pic.twitter.com/W7ndSILfso — Sky horse (@donghuiwangs) December 17, 2024

Ukrainian troops are "celebrating a gloomy Christmas" in the Kursk region, writes the British magazine The Economist. The Russian army was increasing pressure even before North Korean soldiers entered the battle. pic.twitter.com/v3PVV1eU6U — Ukraine/Russia News (@UKRRUSNews) December 17, 2024

After the first assaults in the Kursk region, more than 100 wounded DPRK soldiers were taken to one of the hospitals in Kursk, OSINT-community Evocation. info. A separate floor was allocated for them. Earlier Zelenskyy reported that the Russians burn the faces of the killed… pic.twitter.com/KCQB8h2RcK — NEXTA (@nexta_tv) December 17, 2024

Even after years of war, when we thought the Russians could not get any more cynical, we see something even worse. Russia not only sends the North Korean troops to storm Ukrainian positions, but also tries to conceal losses of these people. They tried to hide the presence of… pic.twitter.com/KYyGF1rxP8 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 16, 2024