Kurkas reģionā ir nogalināti vai ievainoti vismaz 30 Ziemeļkorejas karavīri, kurus Krievija nosūtījusi uz turieni, vēsta ārzemju medijs “Daily Star”.

Internetā publiskotas arī fotogrāfijas, kurās redzami sniegā izkārtoti līķi.

Ukrainas Galvenā izlūkošanas pārvalde (HUR) ziņoja, ka Ziemeļkorejas karavīri 14. un 15. decembrī nogalināti vai ievainoti trīs ciematu tuvumā Kurskas apgabalā.

Taču vienības “tiek papildinātas ar svaigu personālu” no Ziemeļkorejas, kas, pēc Rietumu amatpersonu aplēsēm, ir nosūtījusi vismaz 10 000 karavīru, lai palīdzētu Maskavai.

Prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Krievija sākusi izmantot uzbrukumos Ziemeļkorejas karavīru, iekļaujot viņus apvienotās vienībās un pagaidām izmantojot operācijās tikai Kurskas apgabala rajonos, bet jau ir ziņas, ka ziemeļkorejiešus sāks izmantot arī citos frontes rajonos.

Iepriekš jau tika vēstīts, ka Ziemeļkorejas augstākais līderis Kims Čenuns ir vīlies par to, kā tiek izmantoti viņa militārie spēki.

Tomēr dažas aplēses liecina, ka galu galā Krievijas kara atbalstam tiks nosūtīti līdz 50 000 ziemeļkorejiešu.

Brīdinām par nepatīkamiem skatiem!

#Operation #Kursk

The bodies of Russian and North Korean soldiers in the Kursk region. pic.twitter.com/oqxwF20qqt

— Boris Alexander Beissner (@boris_beissner) December 15, 2024