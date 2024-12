NATO ģenerālsekretārs Marks Rite ceturtdien aicinājis Eiropas valstis krietni palielināt izdevumus aizsardzībai, lai izvairītos no liela kara ar Krieviju.

“Mēs neesam gatavi tam, kas mūs sagaida pēc četriem līdz pieciem gadiem,” pirmajā lielajā runā kopš stāšanās NATO ģenerālsekretāra amatā brīdināja Rite. “Briesmas mums tuvojas ar pilnu jaudu,” viņš piebilda.

Krievijas atkārtotais iebrukums Ukrainā ir pamudinājis NATO stiprināt savu austrumu flangu, taču, neraugoties uz aizsardzības budžetu palielināšanu, NATO valstis joprojām nespēj sasniegt tādus ieroču ražošanas apjomus, kādi ir Krievijai.

“Krievija gatavojas ilgtermiņa konfrontācijai. Ar Ukrainu. Un ar mums,” norādīja Rite. “Tas, kas notiek Ukrainā, var notikt arī šeit,” viņš brīdināja.

Viņš uzsvēra, ka nepastāv tūlītēji militāri draudi, bet atzina, ka NATO ir jārīkojas ātrāk un enerģiskāk, lai pastiprinātu aizsardzību un novērstu turpmāku konfliktu risku. “Mēs varam novērst nākamo lielo karu NATO teritorijā,” ir pārliecināts Rite.

“Ir pienācis laiks pāriet uz kara laika domāšanu,” uzsvēra Rite, aicinot krietni palielināt ieroču ražošanu un aizsardzības izdevums.

NATO 32 valstis pagājušajā gadā noteica minimālo aizsardzības izdevumu līmeni divu procentu apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP). Šogad 23 dalībvalstis ir paredzējušas sasniegt šo mērķi, taču Rite uzstāja, ka tas būs jāpalielina.

“Krievija, Ķīna, kā arī Ziemeļkoreja un Irāna cītīgi cenšas vājināt Ziemeļameriku un Eiropu. (..) Mēs neesam karā. Bet mēs noteikti neesam arī mierā,” secināja Rite.

Diplomāti ziņo, ka NATO gatavojas samitā jūnijā Hāgā apspriest jauna mērķa izvirzīšanu. Rite uzsvēra, ka, izvairoties kopīgi ieguldīt aizsardzībā tagad, lai novērstu karu, nākotnē karošana izmaksās daudz, daudz dārgāk.

“Aukstā kara laikā eiropieši aizsardzībai tērēja daudz vairāk nekā trīs procentus no sava IKP. Ar šādu mentalitāti mēs uzvarējām Aukstajā karā,” atgādināja NATO ģenerālsekretārs, aicinot NATO valstu pilsoņus izdarīt spiedienu uz politiķiem, lai viņi pieņemtu pareizos lēmumus.

Neraugoties uz virkni iniciatīvu, kuru mērķis ir mēģināt palielināt Eiropas bruņojuma ražošanu, Rite atzina, ka Rietumvalstu centieni stiprināt savas militārās struktūras krietni atpaliek no Krievijas un Ķīnas vēriena. “Mēs neesam tur, kur vēlamies būt,” atzina Rite, brīdinot, ka Eiropa riskē atpalikt un tas ir ļoti bīstami. Viņš mudināja valdības ciešāk sadarboties un veikt “lielus pasūtījumus un slēgt ilgtermiņa līgumus”.

Rūpniecībai ir “jāiedrošinās ieviest inovācijas un uzņemties riskus”, un tai ir jāievieš papildu maiņas un ražošanas līnijas, skaidroja Rite, brīdinot, ka pašlaik Eiropas aizsardzības nozare ir “pārāk maza, pārāk sadrumstalota un pārāk lēna”.

