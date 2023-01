ASV piešķirs Ukrainai līdz šim lielāko atbalstu – trīs miljardus vērtu militāro palīdzību

ASV piektdien paziņoja par jaunu militārās palīdzības paketi Ukrainai trīs miljardu dolāru apmērā, kas ir līdz šim lielākā ASV militārās palīdzības pakete Ukrainai, kā arī teju 700 miljonu dolāru lielu atbalstu Eiropas sabiedrotajiem.

Baltā nama preses pārstāve Karīna Žanpjēra pavēstīja, ka palīdzības paketē būs kaujas mašīnas “Bradley”, bruņutransportieri un pašgājējhaubices.

Tīmekļa izdevums “Politico” iepriekš ziņoja, ka palīdzības paketē būs arī vadāmās raķetes “RIM-7 Sea Sparrow”, kas paredzētas gaisa mērķu pārtveršanai.

ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens paziņoja, ka jauno palīdzības paketi Ukrainai veidos ieroči un munīcija no ASV armijas rezervēm 2,85 miljardu dolāru apmērā, bet 225 miljoni dolāru paredzēti Ukrainas armijas modernizācijai.

Newest US military aid for Ukraine:

– 50x M2 Bradley with 500 TOW missiles and 250,000x 25mm ammo

– 100x M113 APCs

– 55x MRAPSs

– 138x HMMWVs

– 18x 155mm SPGs

– 70,000x 155mm arty rounds

– 500x precision guided arty rounds

– 36x 155mm towed arty

– 1,200 155mm RAAM Systems

– GMLRS pic.twitter.com/RwrJ1WWEv1

