Ieguldot divus miljonus eiro, atklāta “Dr. Federa Vācijas-Latvijas Kardioloģijas Centra” jaunā klīnika, kas tuvāko piecu gadu laikā plāno apkalpot 100 tūkstošus pacientu un veicināt medicīnas tūrisma attīstību Latvijā.

Līdz ar klīnikas atklāšanu biznesa centrā “Elemental”, Skanstes apkaimi nu varam saukt par Rīgas kardioloģijas sirdi, jo šeit pacientiem vienkopus būs pieejami visi nepieciešami pakalpojumi – sākot no modernas diagnostikas līdz pasaulē atzītākajām tehnoloģijām ārstēšanā un labākajiem nozares speciālistiem, stāsta “Dr. Federa Vācijas-Latvijas Kardioloģijas Centra” izveidotājs un kardiologs Roberts Feders. “Darbu sākām 2019. gadā un šajā laikā mūs ir apmeklējuši gandrīz 20 tūkstoši pacientu. Tā kā klientu skaits ik gadu turpināja palielināties, nolēmām paplašināties, kā rezultātā šobrīd esam pārvākušies uz pilnīgi jaunām telpām, kas ir modernākās šāda tipa medicīnas iestādes telpas Baltijā un ļaus mums uzņemt vēl lielāku skaitu pacientu. Mūsu mērķi ir gana ambiciozi – tuvāko gadu laikā, kopā ar klīnikā strādājošajiem 35 speciālistiem, esam iecerējuši apkalpot 100 tūkstošus klientu,” stāsta R.Feders.

“Vēlamies klientu pieredzi pacelt jaunā līmenī, izveidojot vēl daudzpusīgāku ambulatoro centru, kas vienuviet nodrošinās plašu medicīnas pakalpojumu klāstu. Mēs fokusēsimies uz komandas darbu, viena pacienta ārstēšanā sadarbojoties vairākiem speciālistiem, tādējādi nodrošinot, ka klients saņem atbilstošus pakalpojumus visos ārstēšanas posmos. Mūsu klīnikā strādās profesionāļi, kas specializējas visu iekšķīgo slimību ārstēšanā – kardioloģijā, tajā skaitā arī bērnu kardioloģijā, plaušu, aknu un kuņģa zarnu trakta slimību ārstēšanā, endokrinoloģijā, sporta medicīnā, ģimenes veselībā, uztura zinātnē, neiroloģijā, ginekoloģijā, uroloģijā un psihiatrijā. Šos speciālistus mēs esam sapulcējuši zem viena jumta ļoti apzināti. Klīnikas kodols būs kardioloģija un, ikdienā strādājot ar pacientiem, esmu secinājis, ka viss nebeidzas kardiologa kabinetā – lai sniegtu pilnvērtīgu ārstēšanu, nepieciešama sadarbība ar ļoti daudz un dažādiem ārstiem, kas šobrīd pacientam būs pieejami vienuviet. Pacientam vairs nebūs jāstaigā no vienas medicīnas iestādes uz otru – visu nepieciešamo viņi varēs atrast mūsu klīnikas telpās,” teic R.Feders.

Tāpat klīnikā būs pieejams arī “Gulbja laboratorijas” analīžu nodošanas punkts, bet stāvu zemāk – aptieka, kur pacienti uzreiz varēs iegādāties visus nepieciešamos medikamentus. Papildus tam “Dr. Federa Vācijas-Latvijas Kardioloģijas Centrs” sācis sadarbību arī ar fizioterapijas klīniku “Fiziocentrs”, lai realizētu līdz šim nebijušas programmas – fizioterapijas un sporta nodarbības sirds slimiem cilvēkiem. “Bieži vien Latvijā ārstu aprūpe kardioloģijā beidzas ar operāciju un rekomendāciju sportot, taču pacienti nezina, kur un kā to labāk darīt. Viņi baidās no iespējamajiem riskiem, tāpēc nereti izvēlas to nedarīt. Mēs, balstoties uz Vācijas pieredzi, saviem klientiem piedāvāsim sporta nodarbības ārstu uzraudzībā, tādā veidā nodrošinot veiksmīgāku atveseļošanos. Klīnikā laipni gaidīti būs visu vecumu cilvēki – ārstēsim no grūtniecības līdz pat 107 gadus veciem pacientiem,” norāda R.Feders.

Mūsu mērķis ir ne tikai izārstēt jau slimos pacientus, bet arī samazināt sirds un asinsvadu saslimšanu skaitu Latvijā, norāda R.Feders. “OECD dati liecina, ka Latvija pašlaik ieņem pirmo vietu mirstības rādītājos no sirds un asinsvadu slimībām, kuras būtu iespējams novērst ar profilaksi un ārstēšanu. Tas principā nozīmē, ka šobrīd mūsu valstī ir ļoti daudz cilvēku, kurus varēja izglābt un ārstēt, laicīgi diagnosticējot attiecīgo slimību un atbilstoši rīkojoties. Pareizas diagnozes uzstādīšana un precīzas ārstēšanas nozīmēšana šajā gadījumā spēlē izšķirošu lomu, tāpēc mēs vēlamies šos rādītājus uzlabot. Mūsu mērķis ir samazināt sirds un asinsvadu saslimšanu skaitu Latvijā un ilgtermiņā, iespējams, pat sasniegt augstākus rezultātus kā Vācijā, piesaistot labākos nozares speciālistus,” stāsta R.Feders, uzsverot, ka klīnika plāno apkalpot ne tikai vietējos, bet arī ārzemju klientus.

“Dr. Federa Vācijas-Latvijas Kardioloģijas Centra” plānos ir arī medicīnas pakalpojumu eksports jeb tā dēvētais medicīnas tūrisms. Mūsu novērojumi liecina, ka Latviju medicīnas tūristi izvēlas vairāku iemeslu dēļ, tajā skaitā pakalpojumu kvalitātes, pieejamības un cenas dēļ. Pie mums regulāri vēršas pacienti no ārzemēm, kas ir apmierināti ar gūto pieredzi un rezultātu, līdz ar to pieprasījums no ārvalstniekiem kļūst arvien lielāks. Esam pārliecināti, ka varam pacientiem sniegt kvalitatīvus pakalpojumus, ātri un ērti organizēt ārstēšanas procesu, vienlaikus nodrošinot patīkamu un vērtīgu pieredzi. Pilnīgi droši varu teikt, ka esam starp labākajiem šāda veida medicīnas centriem Baltijā, tāpēc mūsu mērķis ir kļūt par atpazīstamu Latvijas vizītkarti un arī Eiropas līmenī mainīt attieksmi pret Latvijā pieejamajiem medicīniskajiem pakalpojumiem. Diemžēl šobrīd liela daļa Eiropas kolēģu mūsu valsts medicīnu neuztver nopietni. Mēs, sadarbojoties ar Vācijas speciālistiem, esam gatavi to mainīt un savā ziņā kļūt par Latvijas medicīnas reputācijas donoriem,” norāda R.Feders, kurš, studējot Rīgas Stradiņa universitātē, izmantojis arī apmaiņas studiju iespējas Berlīnē.

“Pabeidzot studijas Rīgā, arī rezidentūras gadus aizvadīju Šaritē klīnikā Berlīnē. Tā ir viena no desmit labākajām klīnikām pasaulē un apvieno nozares labākos speciālistus, sniedzot lielu pienesumu ne tikai klīniskajā medicīnā, bet arī zinātnē un pētniecībā. Pabeidzot rezidentūru, novērtēju lielās iespējas, kas pavērās Vācijā, bet sapratu, ka vēlos iegūtās zināšanas un prasmes izmantot Latvijā,” skaidro R.Feders, piebilstot, ka viņa klīnika strādās arī ārvalstu speciālisti.

“Mūsu rīcībā ir gan jaunākās iekārtas, gan augsti kvalificēti speciālisti. Esam starp privātpraksēm Latvijā, kas nevis ļauj saviem mediķiem aizbraukt no valsts, bet notur tos un papildus tam spēj piesaistīt arī augsti kvalificētus ārstus no citām valstīm, piemēram, Vācijas. Šobrīd viens no maniem vācu kolēģiem aktīvi mācās latviešu valodu un, iespējams, pārcelsies uz dzīvi Latvijā,” stāsta R.Feders.

Par klīniku:

“Dr. Federa Vācijas-Latvijas Kardioloģijas Centrs” izveidots 2019. gadā. Šo gadu laikā klīnikā apkalpoti 20 tūkstoši pacientu. Klīnikas mērķis ir nodrošināt pacientiem visaptverošu, profesionālu un personīgu pieeju veselības aprūpei.

“Dr. Federa Vācijas-Latvijas Kardioloģijas Centrā” tiek nodrošināta mūsdienīga, augsti kvalificēta diagnostika un ārstēšana, kas balstīta uz Rietumu medicīnas standartiem, lai nodrošinātu precīzu un efektīvu pacientu aprūpi. Klīnikā pieejams plašs speciālistu pakalpojumu klāsts, tostarp kardioloģija, diagnostika, ģimenes medicīna, pulmonoloģija, gastroenteroloģija, neiroloģija, hepatoloģija, endokrinoloģija, diabetoloģija, nefroloģija un daudzas citas specialitātes.