Atklāj, kuros novados ir augstākie vakcinācijas rādītāji







Puse Valmieras, Saulkrastu un Ādažu novadu iedzīvotāju ir saņēmuši vismaz vienu vakcīnas devu pret Covid-19, šim rādītājam tuvojas vēl 26 Latvijas pašvaldības, kurās vakcināciju sākuši jau vairāk nekā 40% iedzīvotāju, aģentūru LETA informēja Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļā.

Raugoties uz vecāka gadagājuma iedzīvotājiem, kopumā visvairāk senioru savakcinēti Valmieras novadā, kur, piemēram, vecumā no 70 līdz 79 gadiem vakcināciju sākuši jau 80% un vecumā no 80 līdz 89 gadiem – 70% senioru.

Saldus novadā 82% iedzīvotāju vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem saņēmuši vismaz vienu vakcīnas devu. Saulkrastu un Ogres novados 70% vecuma grupā no 80 līdz 89 gadiem esošo senioru ir vakcinēti ar vismaz vienu vakcīnas devu.

Vecuma grupā no 30 līdz 59 gadiem visvairāk vismaz ar vienu devu vakcinēto ir Mārupes novadā. Piemēram, vecumā no 30 līdz 39 gadiem šajā pašvaldībā vismaz vienu vakcīnas devu pret Covid-19 saņēmusi vairāk nekā puse jeb 64% iedzīvotāju, kamēr vidēji valstī šis rādītājs ir 47%.

Arī vecuma grupā no 12 līdz 15 gadiem kopumā visvairāk savakcinēto ir Mārupes novadā, kur, piemēram, jau 62% pusaudžu vecumā no 16 līdz 17 gadiem ir sākuši vakcināciju pret Covid-19. Augsts jauniešu vakcinācijas rādītājs ir arī Ādažu novadā, kurā vecumā no 18 līdz 29 gadiem ar vismaz vienu devu vakcinēti 62%, kamēr vidēji valstī šajā vecuma posmā – nedaudz mazāk nekā puse jeb 47%.

Vakcinācijas pakalpojums Latvijā ir bezmaksas, iedzīvotājiem ir iespēja izvēlēties dažādu ražotāju vakcīnas. Vakcinācijas pakalpojumu var saņemt pie ģimenes ārstiem, ārstniecības iestādēs, masu vakcinācijas centros, vakcinācijas punktos tirdzniecības centros, izbraukuma vakcinācijas laikā gadatirgos, pilsētas svētkos.