Māris Mičerevskis Foto – Valdis Semjonovs

“Atklāju tikai mazu daļu no daudzajām nelikumībām un valsts nozagšanas!” Mičerevskis par Pūci Ieteikt 4





Komentējot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces (AP) atkāpšanos no amata bijušais partijas biedrs Māris Mičerevskis aģentūrai LETA atzina, ka viņš publiski bija atklājis tikai mazāko daļu no tā, kas patiesībā notiek.

Viņš uzsvēra, ka negribētu pievērst uzmanību Pūces personai, jo viņš tomēr, lai arī vēlu, tomēr atzina, ka ir melojis. “Jāsaprot, ka tas ko es teicu, ir ne tikai patiesība par daudzajām nelikumībām un valsts nozagšanu, bet tikai maza daļa no tā kas notiek patiesībā,” teica politiķis.

Viņš sociālajos tīklos arī publicēja, ka Pūce ne tikai meloja sabiedrībai par to, ka nelikumīgi bija ticis pie domes deputāta un pagaidu administrācijas caurlaidēm, bet arī esot pieprasījis Rīgas domei apmaksāt savas sodu kvītis.

LETA jau ziņoja, ka Pūce nolēmis atkāpties no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amata, aģentūru LETA informēja partijā “Latvijas attīstībai”.

Šādu lēmumu Pūce pieņēmis pēc bijušā partijas biedra Mičerevska paziņojuma, ka Pūce viņam prasījis sagādāt Rīgas domes deputāta autostāvvietu caurlaidi.

“Es esmu pieļāvis kļūdu. Man ir kauns, ka es esmu tā rīkojies Latvijas sabiedrības priekšā un manu kolēģu partijā, un partiju apvienībā priekšā. Arī draugu un ģimenes priekšā,” paziņojumā par atkāpšanos no amata saka Pūce.

“Es par savu rīcību patiesi atvainojos un to no sirds nožēloju. Es esmu kļūdījies Rīgas pašvaldības autostāvvietu jautājumā, esmu patiesi izdarījis ļoti neveiksmīgu izvēli. Es esmu maldinājis savus kolēģus un Latvijas sabiedrību,” pauž no amata aizejošais ministrs, uzsverot, ka par izdarītām kļūdām ir jāuzņemas atbildība un tieši to viņš arī darīs.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) nolēmis izvērtēt publiski izskanējušo informāciju par Pūces, iespējams, prettiesisku SIA “Rīgas satiksme” autostāvvietas caurlaides izmantošanu.

Pūce sākotnēji noliedza, ka kopš Rīgas domes deputāta amata atstāšanas būtu mēģinājis iegūt Rīgas domes izsniegtu stāvvietas atļauju. Ministrs norādīja, ka jau divus gadus, kopš neesot Rīgas domes deputāts, viņam nav Rīgas domes izsniegtas stāvvietu atļaujas un viņš arī tādu nelietojot, kā arī nav centies tādu iegūt.

Pūce nenoliedza “Whatsapp” rakstīto, taču sākotnēji apgalvoja, ka “tas ir acīmredzams joks”. “Mana komunikācija gan klātienē, gan “Whatsapp” ar Māri pamatā ir bijusi jokošanās un apcelšanās. Gan viņš tāds, gan es tāds. Un es esmu pārliecināts, ka viņš to tā arī saprata,” iepriekš norādīja Pūce.

Mičerevskis pagājušajā nedēļā paziņoja, ka nolēmis izstāties no LA, jo viņam neesot pieņemama partijas līderu aizkulišu tirgošanās.