Foto: mammadaba.lv

Latvijas valsts mežu dabas parks Tērvetē ik gadus apmeklē aizvien vairāk viesu, pērn parka jauno tematisko daļu – Kurbada zeme un jau iecienīto Sprīdīša pasauli kopā apmeklēja 159 tūkstoši interesentu, vēsta “mammadaba.lv”.

LVM dabas parks Tērvetē aptver vairāk nekā 1200 ha plašu teritoriju, un šajā ainaviskajā un bagātajā teritorijā līdzās dzīvo gan cilvēks, gan arī retas un aizsargājamas putnu sugas.

Nu jau piekto gadu parkā tiek veikts jūras ērgļa ligzdas monitorings.

Latvijas Dabas fonda padomes loceklis un ornitologs Jānis Ķuze ikgadēju monitoringa darbu ietvaros apsekoja ligzdu LVM dabas parka Tērvetē teritorijā 19. maijā.

Ligzdā apsekošanas brīdī atradās divi, veselīgi jūras ērgļa jaunie putni, ar nelielu augumu starpību.

Nu jau piecus gadus jūras ērgļu ģimene veiksmīgi ligzdo Tērvetē.

Jūras ērglis ir lielākais no Latvijā ligzdojošajiem plēsīgajiem putniem. To galvenā barība ir zivis, taču tie medī arī ūdensputnus, putnus, pat izceļ citu putnu mazuļus no ligzdām.

Viens no veiksmīgas ligzdošanas priekšnosacījumiem ir pietiekama barības bāze. Un Tērvetē tāda ir!

LVM Tērvetes ūdenskrātuvē ir bagāta zivju krājumiem, pavasara migrācijas laikā tajā uzturas tūkstošiem zosu un ievērojams skaits pīļu, kas dažkārt kļūst arī par jūras ērgļa maltīti.

Jāatzīmē, ka LVM dabas parkā Tērvetē atrastā jūras ērgļa ligzda ir augstākā jebkad zināmā šīs sugas ligzda Latvijā – 34,4 metri.

Līdz šim augstākās ligzdas (abas 31,6 metri) atradās Skrundas apkārtnē un Ķemeru Nacionālā parka teritorijā.

Jūras ērgļa ligzda Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē ir viena no nedaudzām zināmajām šīs sugas ligzdām.