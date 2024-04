Ātri un klusi tiek iznīcināts vēl viens Latvijas pagasts. Viļķenē tiek plānota skolas un Vitrupes bibliotēkas slēgšana Linda Tunte

Saņēmām ziņu no kāda Limbažu novada Viļķenes pagasta iedzīvotāja, kurš ir patiesi satraucies par sava pagasta nākotni. Tiek plānota bibliotēkas un Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas likvidēšana. Skolu un bibliotēku slēgšanai reģionos diemžēl ir visai ātras sekas – iznīcinot šīs pamata vietas, pagasti būtībā tiek “norakstīti”.

25.aprīlī sasaukta domes sēde, kuras laikā deputātiem būs jāpieņem izšķirošais lēmums, tikmēr Viļķenes pagasta iedzīvotāji ir ieplānojuši piketu no plkst.9.30, lai vismaz tā paustu savu viedokli.

Iedzīvotājs, kurš vēlējās palikt anonīms, stāsta: “19.aprīlī jau notika Limbažu novada apvienotā komitejas sēde, uz kuru tika virzīti divi jautājumi, kas nekādā mērā vēl nav izdiskutēti sabiedrībā. Viens ir par Baumaņu Kārļa pamatskolas, bet otrs – par septiņu novada bibliotēku likvidēšanu.

Apetīte ir liela. Neatstājot iedzīvotājiem pat grāmatu izsniegšanas punktus, neko, tiek atņemta nozīmīga vietējo cilvēku ikdienas daļa. Jā, šīs bibliotēkas nav plaši apmeklētas, jo atrodas nomalēs, bet tieši tur tās ir tik nepieciešamas. Tās tur pastāvējušas 40 un vairāk gadus.

Mana sāpe ir tieši Viļķenes pagasts, jo pie mums jau nesen likvidēja Ķirbižu Meža muzeju, tagad kārta skolai un bibliotēkai. Kas te vispār paliks? Visiem ir saprotams, ja kaut kur likvidē skolu, tā vieta pamazām izmirst.

Mums ir brīnišķīga pamatskola, kurā daudz ieguldīts, iekārtota infrastruktūra, ir sporta halle. Sākotnēji tika piedāvāts skolu pievienot Limbažu vidusskolai, bet atstāt šo kā izglītības iegūšanas vietu. Nu arī šis variants vairs netiek izskatīts. Direktore neesot saņēmusi nekādus paskaidrojumus, vien atrunu, ka skola nav ilgtspējīga.”

Iedzīvotājs arī zina teikt, ka par bibliotēku slēgšanu neesot saņemts Latvijas Bibliotēku padomes atzinums, kā tam būtu jānotiek saskaņā ar Bibliotēku likumu. Pieteikums ir iesniegts, taču atzinuma nav, tikmēr domes sēdē jau plānots pieņemt lēmumu. Tieši tāpēc cilvēki pošas piketam, jo viņiem rūp sava pagasta nākotne.

LA.LV sazinājās arī ar Pāles un Viļķenes pagasta pakalpojumu sniegšanas centru vadītāju Gitu Kārnupi. Arī viņa raizējas par nākotni.

“Rīt ir domes sēde, kurā tiks pieņemts lēmums. Tas ir kopējā bibliotēku tīkla veidošanas viens no punktiem, kas izriet no pašvaldības finansējuma.”

Gita lieliski zina bibliotēku un skolu nozīmi vietējo cilvēku dzīvē: “Vitrupes iedzīvotājiem bibliotēka ir nepieciešama, jo tā šajā apdzīvotajā vietā ir vienīgā iestāde – vieta, kur iedzīvotājiem pulcēties. Bibliotēka jau sen vairs nav tikai grāmatu izsniegšanas punkts, tā pilda daudz vairāk funkciju – nodrošina iespēju tikt pie datora un interneta, joprojām ir pietiekami daudz cilvēku, kuriem mājās nav šādu iespēju vai arī nav prasmju ar to rīkoties. Vitrupes bibliotēka vienmēr ir aicinājusi iedzīvotājus uz pasākumiem. Viens no lielākajiem pasākumiem ir Ceriņziedu svētki, kas katru gadu pulcē pat ap 100 cilvēku. Nedrīkst slēgt bibliotēku, kas cilvēkiem vajadzīga. Vitrupes iedzīvotājiem tuvākā bibliotēka ir Viļķenes centrā, 7 km attālumā no Vitrupes. Ne visi cilvēki veselības stāvokļa dēļ līdz tai var nokļūt. Slēdzot iestādes, viennozīmīgi Viļķenes pagasta iedzīvotājiem tiks pasliktināta dzīves kvalitāte. Tīši tiks veicināta iedzīvotāju aizplūšana no laukiem.”

Arī Gita ar satraukumu gaida rītdienas sēdi, viņai ir sajūta, ka, visticamāk, šis lēmums tiks pieņemts, taču joprojām ir cerība, ka deputāti tomēr mainīs domas. Arī Kultūras ministrija jau esot tēmai pievērsusi uzmanību un iebilst, ka pašvaldība pieņem lēmumu pirms Latvijas Bibliotēku padomes atzinuma par katru bibliotēku.

Pagastā šobrīd esot ap 1200 cilvēku. Vai tiešām tas ir par maz, lai ar šo viedokli rēķinātos?

