Foto: LETA

Atsāksies Salu tilta kompleksa otrās kārtas būvniecība. Kurās ielās ierobežos satiksmi, cik ilgi? Ieteikt 1







Saistībā ar Salu tilta kompleksa 2. kārtas būvdarbu atsākšanu laikā no 14. aprīļa līdz 17. jūlijam tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Maskavas ielā – nobrauktuve no Lāčplēša ielas uz Maskavas ielu virzienā no pilsētas centra, pie Lāčplēša ielas un Maskavas ielas krustojuma, kā arī tiks ierobežota satiksme Lāčplēša ielā, uz satiksmes pārvada pār Mazo Krasta ielu, kā arī tiks slēgts gājēju tunelis Maskavas ielā zem Lāčplēša ielas, portālu LA.LV informēja Rīgas domes satiksmes departamenta (RDSD) pārstāvji.

Minētajā laika posmā tiks ierobežota satiksme arī Maskavas ielā pretī ēkai Maskavas ielā 51 un 53, kā arī tiks ierobežota satiksme un slēgta gājēju kustība Mazajā Krasta ielā pie uzbrauktuves uz Maskavas ielu.

Avots: RDSD

Tāpat tiks slēgta gājēju kustība virzienā no pilsētas centra uz uzbrauktuves/nobrauktuves Daugavas krasta promenādes savienošanai ar Salu tilta pār Daugavu ietvēm.

RDSD aicina transportlīdzekļu vadītājus un gājējus ar sapratni izturēties pret paredzētajiem būvdarbiem un rūpīgi sekot līdzi satiksmes organizācijas izmaiņām.

Avots: RDSD

Salu tilta kompleksa 2. kārtas būvdarbu ietvaros ir paredzēta satiksmes pārvada pār Mazo Krasta ielu pārbūve Lāčplēša ielā, gājēju tuneļa zem Lāčplēša ielas Maskavas ielā pārbūve, kā arī uzbrauktuves/nobrauktuves izbūve Daugavas krasta promenādes savienošanai ar Salu tilta pār Daugavu ietvēm.

Būvdarbus veiks SIA “A.C.B.” Līgumsumma ir 5 023 181,91 EUR ar PVN.