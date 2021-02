Gājējs uz Krasta ielas tumšajā diennakts laikā. Foto: ekrānuzņēmums

Melns cilvēciņš tumsā uz melna ceļa: šoferu murgs un gājēju krievu rulete… Ieteikt 3







Aiva Kalve, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Maldīgs ir viedoklis, ka baltajā ziemā melnu cilvēku uz ceļa vieglāk ieraudzīt. “Tumsa ir un paliek tumsa, cilvēku tumšā apģērbā bez atstarotāja uz ceļa ir ļoti grūti pamanīt,” atzīst Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) izglītības projektu vadītāja Valda Kjaspere. Atstarotāji un gaišs apģērbs situāciju var glābt.

Apžilbināšana un atstarošana

Kad automašīnas lukturi apžilbina pretimbraucošo autovadītāju, viņš īsu mirkli var pamanīt tikai spožas lietas. Ārpus pilsētas auto, kas brauc ar ātrumu 90 km/h, dažās sekundēs nobrauc krietni vien metrus, un tad attālums, kad tālajās gaismās pamanīts kaut kas atstarojošs, sarūk ļoti ātri. Autovadītāja rīcībā ir vien dažas sekundes, lai noreaģētu. Tumšā laikā bez atstarotāja cilvēks pamanāms vien no 20–30 metru attālumā, un tas ir daudz par maz, lai autovadītājs paspētu nobremzēt. Bet atstarotāju tālajās gaismās redz zibināmies jau 400 metru tālumā.

Jāatceras, ka ikviens cilvēks vispirms rūpējas par sevi. Tālumā ieraudzīts nezināmais objekts liek braukt uzmanīgāk, jo uzreiz nevar novērtēt, vai tas, kas uzzibsnī, ir cilvēks, stabs vai dzīvnieks. Starp citu, dzīvnieku acis lieliski atstarojas tālajās gaismās. Pat mazās kaķa acis ir kā prožektori.

Radoša pieeja

Cepures bērniem ar atstarojošiem elementiem. Publicitātes foto

Ja mazi bērni un seniori pieņem, ka atstarotāji ir vajadzīgi, pusaudži gan negrib apkārties ar kaut kādiem spīdīgiem nieciņiem. Pusaudži nēsā to, kas pašiem patīk, ko paši izdomājuši. Tāpēc viņiem jāļauj veidot atraktīvu dizainu, radot atstarojošos elementus. Veikalos un interneta vietnēs var nopirkt dažādus atstarojošus audumus, lentes, dziju un no šiem izejmateriāliem uztaisīt gan piespraudes, gan neparastas uzlīmes un ornamentus.

Pērkot virsdrēbes, jāskatās, lai tajās jau būtu iestrādāti atstarojošie elementi, – tas var būt rāvējslēdzējs, svītras un kvadrāti uz jakas muguras, piedurknēm vai biksēm. Dizaineri un apģērba ražotāji jau zina, kur stratēģiski svarīgās vietās jābūt atstarotājiem. Jo īpaši atstarojoši elementi un materiāli tiek iestrādāti bērnu un sporta apavos.

“Protams, efektīvāk ir uzģērbt pilnībā atstarojošu apģērba gabalu, kas tagad kļūst arvien populārāk. Tomēr diez vai mēs staigāsim kā kosmonauti, ģērbušies sudraba kombinezonos. Savukārt pārējie blakus tā ģērbtam cilvēkam būs daudz mazāk pamanāmi, lai arī būs ar atstarotājiem apkārušies. Galvenais, lai pilnīgi tumšā vietā būtu kāds spožumiņš,” komentē www.atstaro-re­flect.lv izveidotāja un dizainere Inga Arne. Uzņēmums gan oficiāli netirgo atstarotājus, bet uzgludināmos atstarojošos dekorus, kas atbrīvo no CE zīmes apstiprināšanas atbilstoši regulai par aizsardzības līdzekļiem. Tomēr materiāls ir sertificēts un atstarojošais laukums izrēķināts vismaz nepieciešamos 15 kvadrātcentimetrus liels. “Mūsu mērķis ir radīt cilvēkos aizrautību būt pamanāmiem tumsā. Tāpēc šie dekori tiek izveidoti vislielākajā dažādībā.

Publicitātes foto

Par adījumiem jāteic, ka policists nevar to pārbaudīt, vai cepure atstaro. Cilvēkiem jāapzinās, ka automašīnu tuvās gaismas apdzīvotās vietās spīd vairāk uz leju, tāpēc cepures efektīvākas būs bērniem nekā gara auguma cilvēkiem. Taču automašīnu tālo gaismu ietekmē cepure būs pamanāma vēl labāk nekā sīks atstarotājs, kas tajā brīdī var būt sagriezies vai paslēpies otrā pusē. Gariem cilvēkiem iesakām atstarojošus cimdus – viscaur adītus ar plato atstarojošu diegu vai ar atstarojošu dekoru, ko katrs pats var uzgludināt.”

Jo vairāk, jo labāk

Publicitātes foto

Pie jakas vai somas? “Atstarotājs pats gaismu nerada, tam jānoķer spožā gaisma. Tas ir kā saules zaķīša efekts,” skaidro Valda Kjaspere. Spožā gaisma ir automašīnu lukturi, tātad atstarotājam jāuztver to gaismas kūlis. Ja atstarotāju kaut kas apklāj, aizsedz, tas nevarēs spīdēt. Tāpēc nav prātīgi pielikt atstarotāju pie rokassomiņas, bet somu nest tā, ka atstarotāju nevar redzēt. Ja atstarotājs ir uz jakas muguras, no tā nav lielas jēgas, ja plecos tiek uzlikta mugursoma. Toties uz muguras ļoti efektīgi tumsā izskatās maisiņi, kas šūti no atstarojošā materiāla.

Ja atstarotājs atrodas metru virs zemes, mašīnas lukturi tajā vietā ir visspožākie, un atstarotājs ir vispamanāmākais.

Veikalos nopērkami aksesuāri, ko var piegludināt ar gludekli. Īpaši populāri tie ir starp smēķētājiem. Ja gadās ar cigareti izdedzināt drēbēs caurumu, tāds atstarotāju imitējošs ielāps ne tikai ir praktisks, bet arī drošību radošs.

Ziemā lieliski ir cimdi, šalles, cepures, kas darināti no dzijas, kam pievienots atstarojošais diegs. Dienas gaismā to nemaz nemana, bet tumsā adījumam ir liegs un pamanāms starojums.

Padomi!

• Atstarojošo aproci jeb lenti var pamanīt no 400 m attāluma. To apliek ap roku vai kāju tajā ķermeņa pusē, kas atrodas tuvāk brauktuvei. Vislabāk atstarojošās lentes aplikt abām rokām un kājām. Esot kustībā, ir lielāka varbūtība, ka stars to uzķers.

• Arī atstarojošo vesti var pamanīt no 400 m attāluma un vairāk. Tā ir obligāta, pārvietojoties pa nomaļākām un slikti apgaismotām vietām, braucot ar velosipēdu.

• Bet atstarojošie piekariņi var sagrozīties tā, ka autovadītājs tos neredz. Ejot pa ielu, vienmēr jāpiedomā, kurā pusē ir atstarotājs, vai nav aizklāts ar apģērbu.

• Kabatas lukturītis vai mobilā telefona lukturītis noderēs, ja gaismas stars būs pavērsts kustības virzienā, gājējam pārvietojoties pa ceļa kreiso pusi (pretēji automašīnu plūsmai). Lukturītis visu laiku jākustina.

Ideja!

Foto: SHUTTERSTOCK

Atstarotāji iesieti aukliņā un atrodas virsdrēbju kabatās, kur tie piešūti. Kad cimdi tiek izņemti no kabatām, tad automātiski atstarotājs tiek izvilkts ārā un paliek plivināmies gar kājām. Jo vairāk atstarotāju, jo drošāk – ja vienu gaismas stars nenoķers, citu noteikti pamanīs.

LA.LV Aptauja Vai tad, kad tu esi gājējs, tu lieto atstarojošus elementus apģērbā vai atstarojošu aksesuāru? Jā, vienmēr

Cenšos, bet dažreiz aizmirstu

Nē, nekad

Es neesmu gājējs

Kas ir atstarotāji? Padalies ar rezultātiem