Uzņēmums “Colossal Biosciences” pārsteidza pasauli, paziņojot, ka izmantoja “izveicīgu gēnu inženieriju un seno DNS”, lai izaudzētu trīs briesmīgo vilku kucēnus, kas kā suga izmira pirms 10 tūkstošiem gadu.

Lai arī jaunie vilki – Romuls, Remus un Khaleesi – ir iespaidīgs tehnoloģiskais sasniegums, neatkarīgi eksperti apšauba, ka tie ir briesmīgie vilki, ziņo “BBC”.

Zoologs Filips Sedons no Otago universitātes Jaunzēlandē skaidro, ka dzīvnieki ir “ģenētiski modificēti pelēkie vilki”.

Uzņēmums “Colossal Biosciences” dalījies ar saviem centienus izmantot līdzīgas progresīvās ģenētiskās metodes, lai atgrieztu izmirušos dzīvniekus, tostarp mataino mamutu un Tasmānijas tīģeri.

Tikmēr eksperti ir norādījuši uz svarīgām bioloģiskām atšķirībām starp vilku uz “Time” vāka un briesmīgo vilku, kas klaiņoja un medīja pēdējā ledus laikmeta laikā.

TIME's new cover: The dire wolf is back after over 10,000 years. Here's what that means for other extinct species https://t.co/LQtosdfiEf pic.twitter.com/bv8EbeefuW

— TIME (@TIME) April 7, 2025