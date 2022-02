Foto: Halfpoint/SHUTTERSTOCK

“Attīstībai/Par!”: Jaunās asistentu pakalpojumu sistēmas izmaiņas pasliktinājušas situāciju tiem, kas nevar paši par sevi parūpēties Ieteikt







Partiju apvienība “Attīstībai/Par!” 27. janvārī nosūtījusi vēstuli labklājības ministram Gatim Eglītim, kurā norāda uz trūkumiem jaunajā asistentu pakalpojuma sistēmā un aicina Labklājības ministriju to pārskatīt.

Jauno izmaiņu rezultātā pieejamo asistenta pakalpojuma stundu skaits palielināts tikai tiem, kuri spējīgi paši par sevi parūpēties, bet nav padomāts par «mūžīgajiem bērniem» – tiem piešķirto stundu skaits ir samazinājies, un nenodrošina pat minimālas vajadzības.

Rezultātā jaunās izmaiņas vissmagāk skārušas tos, kuriem visvairāk nepieciešama aprūpe.

Lai atrisinātu ieilgušo asistentu trūkuma problēmu, Labklājības ministrija izstrādāja izmaiņas Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumos Nr. 316 “Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti”, kuras stājās spēkā 2021. gada 1. jūlijā. Tomēr sistēmas darbības pirmais pusgads iezīmējis virkni nopietnu problēmu.

Apvienībā saņemtas vēstules no ģimenēm, kuras aprūpē personas ar 1. grupas invaliditāti uz mūžu ar garīga rakstura traucējumiem kopš dzimšanas un kustību traucējumiem pēc 18 gadu vecuma, kurās uzsvērts, ka jauno izmaiņu rezultātā daļai ģimeņu situācija ir nevis uzlabojusies, bet būtiski pasliktinājusies – asistenta pakalpojuma stundu skaits, tāpat kā atalgojums, ir samazinājies.

Piemēram, ģimenes, kas līdz šim varēja saņemt vidēji līdz 130 apmaksātām stundām mēnesī, šobrīd var pretendēt tikai uz 15 vai 30. Tāpat ģimenes, kuras agrāk varēja pretendēt uz 160 stundām mēnesī, tagad, ja bērna stāvoklis neatļauj apmeklēt mācību iestādi, var saņemt tikai 80 apmaksātas stundas mēnesī. Rezultātā ģimenei, kura savu dzīvi ir pilnībā pakārtojusi savam bērnam, kam aprūpe nepieciešama 24 stundas diennaktī katru dienu, atbalsts samazināts uz pusi.

Andris Skride, “Attīstībai/Par!” frakcijas deputāts un Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs norāda: “Asistenta pakalpojuma stundu skaits palielināts tikai tiem, kuru veselības stāvoklis atbilst iespējai apmeklēt mācību iestādes, dienas centrus, vai izmantot citus specializētos pakalpojumus. Taču tiem, kuri šādus pakalpojumus smagākas saslimšanas dēļ saņemt nevar, pieejamā atbalsta apjoms faktiski ir samazinājies, kas ir nepieļaujami un steidzami jālabo.”

Jaunajai sistēmai ir būtiski trūkumi arī no pakalpojumu sniedzēju puses. Asistenta darbs ir nozīmīgs un ļoti atbildīgs. Lai to veiksmīgi veiktu, nepieciešams izveidot kontaktu ar visu ģimeni un iepazīt dažādas ikdienas rutīnas nianses. Diemžēl 15 stundās mēnesī to nav iespējams izdarīt, līdz ar to samazinās saņemtā pakalpojuma kvalitāte. Nerodas savstarpēja uzticība, un ģimenes nereti izvēlas šīs dažas stundas nedēļā nemaz neizmantot un neielaist sava mājā pilnīgi svešu cilvēku, kuru katrā tikšanās reizē jāiepazīst no jauna.

Arī personai, kas sniedz asistenta pakalpojumus, šāda situācija ir daudz sarežģītāka, jo, piekrītot darbam ar tik mazu stundu apjomu, jāmeklē vēl četras vai piecas ģimenes, kurās “piestrādāt”. Šādi darba apstākļi neizbēgami noved pie tā, ka cilvēku skaits, kuri gatavi sniegt asistentu pakalpojumus un atvieglot ģimeņu ikdienu, samazinās. Rezultātā šobrīd vēl arvien vērojams nopietns asistentu trūkums – daudzi, kuriem asistentu pakalpojumi tiktu apmaksāti, nevar tos izmantot, jo šādu cilvēku vienkārši nav.

“Lielākais absurds šajā situācijā ir atalgojuma modelis – valsts ar asistentiem slēdz uzņēmuma līgumu, kas neparedz nekādas sociālās garantijas. Laikā, kad darbaspēka valstī trūkst, ir naivi cerēt, ka šādi vispār varam piesaistīt kādu šim ļoti grūtajam darbam, un varam būt ļoti pateicīgi tiem, kas to veic, jo katrs asistents dzīvē nozīmē vismaz vienu laimīgāku ģimeni.” – uzsver “Attīstībai/Par!” frakcijas vadītājs Juris Pūce.

Saeimas “Attīstībai/Par!” frakcija aicina Labklājības ministriju grozīt MK noteikumus nr. 316 “Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti”, paredzot, ka personas ar 1. grupas invaliditāti uz mūžu ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) kopš dzimšanas un kustību traucējumiem, saņem asistentu pakalpojumus šādā apmērā:

– ja persona apmeklē dienas aprūpes centru vai veic citas darbības, palielināt apmaksātās asistenta stundas no 40 vai 80 stundām mēnesī uz 120 stundām mēnesī,

– ja persona neapmeklē dienas aprūpes centru, tad, lai veiktu citas darbības, piemēram, apmeklētu ārstu vai izmantotu sociālos pakalpojumus, palielināt apmaksātās asistenta stundas no 15 vai 30 stundām mēnesī uz 80 stundām mēnesī.