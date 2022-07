Foto: Ieva Čīka/LETA

Augustā ASV militārie eksperti ieradīsies sniegt konsultācijas par starptautiskās bāzes un poligona izveidošanu Sēlijā







Augustā Latvijā gaidāmi ierodamies ASV militārie eksperti, kuri sniegs konsultācijas Latvijas kolēģiem, kā efektīvāk veidot starptautisko militāro bāzi un poligonu Sēlijā, aģentūrai LETA pastāstīja Aizsardzības ministrijas (AM) runasvīrs Kaspars Galkins.

Galkins pastāstīja, ka pamatā AM un Nacionālie bruņotie spēki (NBS) konsultēsies ar ASV militārajiem ekspertiem, taču, iespējams, tiks pieaicināti arī Kanādas eksperti. Ārzemnieku konsultācijas ir nepieciešamas divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, NATO sabiedrotajiem ir milzīga pieredze šādu objektu veidošanā, otrkārt, topošajā bāzē pamatā uzturēsies tieši sabiedroto karavīri, tāpēc ir svarīgi zināt viņu vajadzības.

Plānots, ka sabiedroto eksperti apmeklēs arī topošā poligona un bāzes atrašanās vietu. Ja poligona atrašanās vietu AM ir atklājusi, tad bāzes atrašanās vietu ministrija patlaban neatklāšot. To varētu paziņot tikai pēc konsultēšanās ar sabiedrotajiem, norādīja Galkins.

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AM) sociālajā tīklā “Twitter” ir informējis, ka poligons atradīsies Sēlijas rietumos – Zalves, Saukas, Viesītes, Daudzevas un Seces pagasta teritorijās. Lielākā daļa no īpašumiem pieder AS “Latvijas valsts meži”. Teritorijā atrodas 81 privātīpašums, apdzīvotu sētu ir ļoti maz.

Pabriks solījis, ka AM ar katru privātīpašnieku runās individuāli, lai vienotos par labāko risinājumu abām pusēm. Tāpat tiks rīkotas tikšanās, lai gan lauksaimniekiem, gan citiem interesentiem skaidrotu poligona ieceri un attīstību.

Galkins arī norādīja, ka pēc sabiedroto ekspertīzes AM varēs ķerties klāt jau daudz konkrētākiem darbiem bāzes un poligona izveidē.

Kā ziņots, saskaņā ar Zalves poligona izveides plānu Aizsardzības ministrija plāno pārņemt 25 605 hektārus, kas ietver fizisko un juridisko personu zemes 1034,4 hektāru platībā, valsts zemes 24 540,49 hektāru platībā un pašvaldības zemes 30,91 hektāru platībā, informēja Aizsardzības ministrija.

Poligonu varētu izveidot pusotra līdz divu gadu laikā. Pabriks norādījis, ka militārā bāze netiks uzbūvēta strauji, bet tā attīstīsies pakāpeniski.

Aizsardzības ministrs nav minējis, cik varētu izmaksāt jaunās militārā bāzes izbūve, bet piebilda, ka summa būs zināma rudenī.