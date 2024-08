Publicitātes foto

2024. gada augusta pilnmēness būs īpaši iespaidīgs. Tas būs ne tikai Sturgeon Moon jeb Zilais mēness, bet arī pirmais no četriem supermēnešiem, kas gaidāmi šogad. Augustā novērojamais pilnmēness ir pazīstams kā Zilais mēness, kura nosaukums aizgūts no Ziemeļamerikas indiāņu tradīcijām. Šis nosaukums cēlies no laika, kad augusta mēnesis tika uzskatīts par labvēlīgu storu ķeršanai. Dažādās kultūrās šā laika pilnmēnesi sauc arī citādi:

– Ķīnieši to dēvē par Ražas Mēnesi.

– Ķelti to sauc par Strīdu Mēnesi.

– Zemes Dienvidu puslodē, kur šobrīd ir aukstā sezona, mēness tiek saukts par Sniegoto, Vilku vai Izsalkušo.

Kas ir Zilais mēness?

Sezonāls Zilais mēness ir trešais pilnmēness vienā astronomiskajā sezonā, kas ir starp ekvinokcijām. Tā kā astronomiskajā sezonā ir četri pilnmēneši, sezonāls Zilais mēness ir salīdzinoši reti sastopams, notiek aptuveni reizi 2,5-3 gados.

Ir arī kalendārais Zilais mēness, kad kalendārajā mēnesī ir divi pilnmēneši; otrais no tiem tiek saukts par zilo. Kalendārais Zilais mēness notiek biežāk, bet nosaukums “Zilais mēness” nenozīmē, ka Mēness faktiski izskatīsies zils. Biežāk tas izskatās normāli, bet dažkārt optiskās ilūzijas dēļ, piemēram, dūmu vai pelnu klātbūtnes dēļ, tas var iegūt zilu nokrāsu.

Pirmais 2024. gada supermēness

2024. gada augustā pilnmēness būs arī supermēness. Supermēness notiek tad, kad Mēness ir tuvu Zemei, t.i., tās orbītas perigejā. Šajā laikā Mēness šķiet lielāks un spožāks nekā parasti. Vidējais attālums starp Mēnesi un Zemi ir aptuveni 384 400 km, bet, ņemot vērā Mēness elipsveida orbītu, attālums var mainīties. Supermēness laikā Mēness šķiet apmēram par 7% lielāks un par 16% spožāks nekā parasti.

Pilnmēness gaidāms pirmdien, 19. augustā. Mēness būs pilns arī naktī dienu pirms un pēc pilnmēness, no 18. līdz 20. augustam. Šis būs pirmais no četriem supermēnešiem, kas gaidāmi 2024. gadā.