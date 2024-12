Publicitātes foto

Augusts Brigmanis: Sarunām par uzlabojumiem valdībā ir pamats Ieteikt







Partijām ir pamats sarunām par uzlabojumiem valdības darbā – uzsvēra Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Augusts Brigmanis sarunā ar laikrakstu “Diena”.

“Ja mēs tēlaini salīdzinātu esošo valdību ar automašīnu, tad katrai mašīnai pienāk brīdis – vai nu to norakstīt lūžņos, vai veikt kapitālremontu, vai vienkārši veikt apkopi. Nezinu, cik šāds salīdzinājums korekts, bet – ja tā salīdzina – tad šī valdība ir vēl gana jauna, taču visi signāli rāda, ka viena otra detaļa vai nopietns darbības mezgls varbūt īsti nestrādā kā vajadzētu, un kā jebkurā funkcionējošā mehānismā ir pienācis laiks veikt kādas darbības. Tāpēc šādām sarunām ir pamats, jautājums tikai, kad to darīt un kādā apmērā, un jāsaprot, vai mehānisms pēc tam strādās labāk. Tas ir ļoti precīzi jāsaprot mašīnas vadītājam – Jaunajai Vienotībai un premjerei. Jo mēs redzam, ka ne vienmēr viss izdodas tā, kā vajadzētu,” sacīja Brigmanis.

Kā lielāku valdības darbības problēmu Brigmanis sarunā izcēlis “Rail Baltica” projektu: “Nu, nevar būvēt gaisa pilis un domāt par milzīgu būvniecību, ja vienkārši fiziski nav līdzekļu. Es negribu būt tagad tas, kurš pasaka, ka satiksmes ministrs Kaspars Briškens pie visa ir vainīgs un galīgi neko nesaprot, nevar vai negrib izdarīt, bet skaidrs, ka tieši šis jautājums ir tas, kas rada nemieru arī premjeres partijā.”

14. Saeimas ZZS deputāts Augusts Brigmanis arī norādīja, ka jautājums par kāda ministra nomaiņu ir liela izšķiršanās premjerei un viņas partijai: “Ja viņi tādu nepārprotamu vēstījumu paudīs, ZZS kā politiskais spēks to neapšaubāmi respektēs, bet mēs nebūsim tie, kas to sekmēs un aicinās ko tādu darīt, viņiem pašiem ir jāizšķiras. Izskan viedokļi tieši par “Progresīvo” ministru izvērtēšanu, un tad premjerei un viņas partijai ir jāapzinās visas konsekvences.”

“Ja konsekvences ir tādas – kā pauduši “Progresīvo” runasvīri – ka viņi tam nepiekritīs, tad runa būs ne vairs tikai par ministru nomaiņu, bet jau par valdības kapitālo remontu, kad valdībā ienāk kāds cits politiskais spēks, kam tad piedāvā vienu vai otru “Progresīvo” ministru amatu. Bet, noslēdzot tematu “būt vai nebūt

“Progresīvajiem” valdībā”, ja viņiem virsroku ņems nevis racionāls aprēķins, bet jaunības azarts, tad skaidrs, ka pie scenārija, ka viņi solidarizēsies ar savu ministru, ja viņiem kādu lūgs nomainīt, tas ir arī viens no iespējamiem variantiem. Tā ir viņu izvēle, ja viņi taisās tā darīt, bet es domāju, ka tas būtu aplams gājiens no viņu puses,” uzsvēris Augusts Brigmanis.

Vienlaikus Brigmanis sacījis, ka ZZS pavērsienam ar “Progresīvo” aiziešanu no valdības būtu gatava un “turpinātu strādāt kā uzticama sabiedrotā”. “Jautājums, kas pienāktu “Progresīvo” vietā un kādu lomu koalīcijā uzņemtos šis spēks. Vai viņam būtu tāda pati salīdzinoši mierīga līdzāspastāvēšana un izprotoša pozīcija kā “Progresīvajiem”, to es neņemos spriest, jo gan Nacionālajai apvienībai, gan “Apvienotajam sarakstam”, kuri tagad ir opozīcijā, man liekas, kaut kāds revanšisma gars iekšā mīt.” “Tas ir JV taktikas jautājums, vai viņi jau ir izvēlējušies politisko spēku, kas noteiktā situācijā varētu nākt “Progresīvo” vietā, vai uzrunās abus (NA un AS), neņemos spriest. Es par šo scenāriju runāju tikai pieļāvuma līmenī, ja nobrūk visi citi scenāriji,” spriedis Brigmanis, “bet skaidrs, ka tās vairs nebūtu tās vieglās dienas, kas JV varētu būt pie šī koalīcijas salikuma.”