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Kalpos gadiem ilgi bez nopietniem remontiem: eksperti nosaukuši četras uzticamākās kompaktklases automašīnas 0

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Mājas Sadzīve

Kompakti un salīdzinoši lēti automobiļi var būt ļoti uzticami un nereti kalpot ilgāk nekā daži premium klases modeļi. Tomēr svarīgi zināt, kuriem auto ir vērts pievērst uzmanību.

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Auto eksperti sarunā ar “GoBankingRates”, par ko ziņo arī “Unian”, nosaukuši četrus kompaktklases automobiļus, kurus ir vērts iegādāties 2026. gadā. Pēc viņu teiktā, šie modeļi spēj kalpot gadiem ilgi bez nopietniem bojājumiem.

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