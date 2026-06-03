Kalpos gadiem ilgi bez nopietniem remontiem: eksperti nosaukuši četras uzticamākās kompaktklases automašīnas 0
Kompakti un salīdzinoši lēti automobiļi var būt ļoti uzticami un nereti kalpot ilgāk nekā daži premium klases modeļi. Tomēr svarīgi zināt, kuriem auto ir vērts pievērst uzmanību.
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