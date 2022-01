Foto: Freepik.com / senivpetro

Pienākot ziemas mēnešiem un līdz ar tiem – zemākai temperatūrai, auto īpašniekiem var rasties dažādas neērtības, piemēram, ceļi kļūst slideni un grūti izbraucami. Šoreiz pastāstīsim par to, kā rīkoties, ja automašīna, tautas valodā runājot, nelec. Lasi un iegūsti vērtīgus padomus!

1. cēlonis – izlādējies vai sasalis akumulators

Ļoti bieži auto nelec tāpēc, ka akumulators nav darba kārtībā. Ja akumulatori ir pilnībā uzlādēti un tiem nav nekādu defektu, arī ļoti lieli mīnusi akumulatoriem darboties netraucēs. Bet, ja uzlādes līmenis ir zems, tas var sasalt arī pie salīdzinoši nelieliem mīnusiem. To, ka pie vainas ir akumulators, var norādīt starteris, kas negriežas vispār vai griežas ļoti vāji.

Ja akumulators ir sasalis, to uz apmēram pusstundu ienes siltā telpā, bet pirms tam arī pārbaudi, vai akumulatora klemmēs nav netīrumi un vai kontakts nav vaļīgs.

Lai izvairītos no akumulatora sasalšanas, pirms ziemas mēnešiem to noteikti ir vērts uzlādēt vai, ja akumulators savu laiku nokalpojis, to laicīgi nomainīt. Vidējais akumulatoru mūžs ir aptuveni 3-5 gadi.

2. cēlonis – bojāts starteris

Starteris darbojas roku rokā ar akumulatoru, proti, tas automašīnas palaišanai izmanto akumulatora enerģiju. Par startera problēmām parasti liecina klikšķoša skaņa tad, kad tiek pagriezta automašīnas atslēga. Šādu skaņu nevajadzētu ignorēt arī tad, ja ar automašīnas palaišanu viss ir kārtībā – tas nozīmē, ka jāveic startera nomaiņa vai remonts.

3. cēlonis – aizdedzes slēdzenes defekts

Foto: Freepik.com / freepik

Automašīnas lukturi un radio darbojas nevainojami, bet uzsākt braukšanu nesanāk? Šādos gadījumos pie vainas, ļoti iespējams, ir aizdedzes slēdzene. Bojājumi tajā parasti par sevi liek manīt laicīgi (atslēgu pagriezt kļūst arvien grūtāk), un tos jānovērš, dodoties uz autoservisu. Problēma var būt arī pašā atslēgā, tāpēc, ja radio un lukturi darbojas, bet auto nevari palaist, ir vērts pamēģināt rezerves atslēgu.

4. cēlonis – aizsērējis degvielas filtrs

Degvielas filtra uzdevums ir ļoti atbildīgs, proti, attīrīt degvielu, pirms tā nonāk līdz dzinējam. Ja degvielas filtrs ir aizsērējis ar netīrumiem, var rasties problēmas automašīnu iedarbināt, bet par to, ka filtru jāmaina, parasti signalizē arī borta dators. Uz problēmām ar degvielas filtru var norādīt tas, ka automašīna noslāpusi braukšanas laikā, motors nevienmērīgi darbojas, mašīnai stāvot uz vietas, kā arī nevienmērīgs, gauss paātrinājums.

Degvielas filtru ieteicams mainīt aptuveni reizi gadā vai pēc 10-15 tūkstošiem kilometru, taču precīzu informāciju par šo aspektu meklē automobiļa rokasgrāmatā, jo katram modelim ražotāja norādījumi mēdz atšķirties. Daudzi autovadītāji degvielas filtra maiņu veic tieši pirms ziemas.

5. cēlonis – sasalusi degviela

Foto: Pexels.com / Skitterphoto

Lielos mīnusos bieži auto nelec vai neilgi pēc braukšanas uzsākšanas apstājas, ja degvielā ir radušies ledus kristāli. Šādā situācijā ledus kristāli ir jāizkausē un degviela jānomaina uz īpaši zemām temperatūrām piemērotu, un to parasti nākas darīt autoservisā. Lai tā nenotiktu, jau laicīgi sāc savā auto pildīt ziemai paredzētu degvielu, kā arī nepārvietojies ar teju tukšu bāku.

6. cēlonis – savu laiku nokalpojušas aizdedzes sveces

Ja aizdedzes sveces ir nolietotas, automašīnu ir grūti iedarbināt, kā arī dzinējs nevienmērīgi darbojas līdz brīdim, kamēr tas uzsilis. Aizdedzes svecēm ir grūti pildīt savu uzdevumu arī tad, ja tās ir netīras vai pielietas ar degvielu, par ko var liecināt degvielas smaka. Aizdedzes sveču diagnostiku, maiņu vai tīrīšanu uztici ekspertam.

Izlasot rakstu esi sapratis, ka pienācis laiks nomainīt degvielas filtru vai akumulatoru? Varbūt pēc diagnostikas atklājies, ka jāmeklē aizvietotājs saplīsušam starterim?