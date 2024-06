FS webben

Āzijas virtuves tendences: Trīs vienkārši veidi, kā pavasarī piešķirt asumu darbdienu vakariņām Ieteikt







Pavasaris nes līdzi atjaunotnes un piedzīvojumu sajūtu, iedvesmojot daudzus iepazīt jaunas garšas un nebijušu kulinārijas pieredzi. Āzijas virtuves pasaule ir ļoti daudzveidīga, tā piedāvā dažādus ēdienus, un to vienkāršā pagatavošana ir lieliski piemērota aizņemtiem darbdienas vakariem, kad ēdiens jāpagatavo ātri, uzsver Paulig un Santa Maria mārketinga aktivitāšu vadītāja mazumtirdzniecībā Latvijā Inga Auziņa, piebilstot, ka tieši garšvielu maisījumi un mērces piedāvā ērtu īsāko ceļu, lai šādi sāktu gatavot.

Reklāma Reklāma

Izpratne par Āzijas virtuvi turpina pieaugt, un arī interese par iecienītāko ēdienu un garšu pagatavošanu mājas apstākļos kļūst aizvien populārāka. Kā stāsta Paulig šefpavārs Petteri Kanerva, piemēram, ne velti korejiešu virtuve pēdējā laikā ir nonākusi uzmanības centrā, jo tā ir daudzpusīga un garšu ziņā drosmīga: “Tādas sastāvdaļas kā ingvers, ķiploki, sojas mērce un sezams veido korejiešu virtuves pamatu, radot kā aromātiskus, tā sātīgus ēdienus. Pavasaris ir laiks, kad svaigi dārzeņi ēdiena pagatavošanai pamazām kļūst aizvien pieejamāki, tāpēc ir īstais laiks iepazīt daudzveidīgo Āzijas virtuves pasauli. Neatkarīgi no tā, vai aizņemtā nedēļas vakarā gatavojat ātru stir-fry vai sanākat kopā ar mīļajiem uz nesteidzīgām vakariņām vai brīvdienās apsveriet iespēju izmantot daudzpusīgu kulinārijas atklājumu garu! Ar dažām vienkāršām sastāvdaļām un nedaudz radošuma jūs varat ieviest Āzijas garšas uz sava galda, piedāvājot apburošu maltīti, kas atspoguļo sezonas būtību.”

Santa Maria pētījumi liecina, kad runa ir par darbdienu vakariņām, laika trūkums bieži vien ir galvenais šķērslis eksperimentiem, apliecina Santa Maria mārketinga aktivitāšu vadītāja mazumtirdzniecībā Latvijā Inga Auziņa: “Esam jau sen pazīstami ar to, ka apvienojam garšas no visas pasaules, mūsu speciālisti ir apzinājuši šo vajadzību un attiecīgi ir papildināts sortiments. Santa Maria ir ieviesusi virkni garšvielu maisījumu, ko iedvesmojušas pasaules virtuves. Mērķis ir padarīt ikdienas ēdienu gatavošanu vienkāršāku un daudzveidīgāku, palīdzot patērētājiem viegli iekļaut jaunas garšas savos ēdienos un dodot viņiem iespēju iepazīt dažādas virtuves.”

Sākt gatavot autentiskus Āzijas ēdienus ir viegli

Šefpavārs Petteri Kanerva stāsta, ka viss, kas nepieciešams, lai gatavotu Āzijas virtuves ēdienus, ir arī mūsu virtuvē ikdienā izmantoti un labi pazīstami produkti, piemēram, svaigi dārzeņi, vienīgi jāatceras, ka Āzijas burvību rada tieši garšvielas: “Āzijas virtuve būtībā ir ātrā ēdināšana, kas pamatā izmanto ātras gatavošanas metodes. Piemēram, gatavojot Āzijas ēdienus, apcepiet augu vai dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielas un pievienojiet garšvielas, pēc tam dārzeņus, lai produktiem iegūtu kraukšķīgu virsmu un attiecīgās garšas nianses. Šī metode ļauj iegūt skaidras, atšķirīgas garšas, piešķirot tām unikālu salduma, skābuma vai pikantuma kombināciju.”

Dalīšanās ar ēdienu ir svarīga tradīcija daudzās Āzijas virtuvēs, tiek uzskatīts, ka tas veicina kopības un draudzības sajūtu, un šefpavārs Petteri Kanerva norāda: “Piemēram, korejiešu virtuvē tiek uzsvērta kopīgas ēšanas nozīme, kur galds ir pilns ar dažādiem neliela izmēra ēdieniem, kas paredzēti kopīgai maltītei. Ielu ēdieni, tostarp BBQ, ir neatņemama korejiešu kulinārijas tradīciju sastāvdaļa, kas nodrošina neformālu un jautru veidu, kā dalīties aromātiskos ēdienos ar draugiem un ģimeni.”

Trīs ērtas pieejas Āzijas virtuvei

Iedvesmojoties no Āzijas virtuves, var pagatavot tādus populārus ēdienus kā voks ar vistu, pikantā Tom Kha zupa, ramen, kimči, Pad Thai pokijs, kraukšķīgs tofu ar dārzeņiem, lasis ar sezama garoziņu un Ķīnas kāpostiem, nūdeles taizemiešu gaumē, laksa ar garnelēm, dārzeņu sarkanais karijs, zivs tempura, vista ar ananāsiem taizemiešu gaumē, vistas rullīši taizemiešu gaumē, kokosriekstu piena zemeņu un banānu saldējums, taizemiešu pannakota u.c.

Nūdeles un sautējumi

Lielākajai daļai cilvēku nūdeles un sautējumi jau ir pazīstami. Lai gan tie ir ātri pagatavojami, tajos ir daudz veselīgu sastāvdaļu, piemēram, daudz dažādu dārzeņu, un nav nepieciešams liels darbs, lai uz to bāzes radītu autentisku garšas pieredzi. Viss, kas jums patiešām ir nepieciešams, ir pievienot pareizo garšvielu maisījumu vai mērci jau jūsu ierastajam maisījumam, pēc tam pievienot vārītas nūdeles un visu samaisīt. Svaigu dārzeņu izmantošana saldētu maisījumu vietā var prasīt nedaudz vairāk laika, taču tas ir tā vērts.

Reklāma Reklāma

Ja vēlaties nedaudz eksperimentēt, pievienojot ēdienam buljonu, tas kļūs par vienkāršu ramenu.

Pagatavojiet savu iecienītāko kariju mājās

Daudzi cilvēki mīl ēdienus ar kariju un bieži izvēlas tos pasūtīt restorānos. Pateicoties Santa Maria garšvielu maisījumu un pastu klāstam, kas īpaši pielāgots karija pagatavošanai, nav grūti mājās atjaunot tādu pašu pieredzi, kādu baudījāt restorānā. Tāpat kā visos Āzijas ēdienos, arī šeit sastāvdaļas ir vienkāršas un svaigas. Jums tikai jāizlemj, kādu kariju vēlaties, vēl jāizvēlas olbaltumvielas un dārzeņi, un tad jāpievieno izvēlētā garšviela.

Ieteikums! Sākumā garšvielas pievienojiet piesardzīgi, tad pagaršojiet. Pievienojiet vēl, līdz stiprums atbilst jūsu gaumei. Īpaši cilvēkiem, kas vēl tikai apgūst Āzijas garšvielu pasauli, būtu labi garšvielas pievienot pamazām, katru reizi nedaudz vairāk.

Kokosriekstu krēms un piens

Kokosrieksts piešķir ēdienam tropisku pieskārienu un ir kā viegls ceļvedis Āzijas virtuves atklāšanā. Jūs varat sākt ar to, ka pazīstamos ēdienus, sākot no zivju zupas līdz vistas gaļas mērcei, krējumu aizstājat ar kokosriekstu pienu vai krēmu, bet nākamajā solī var pievienot arī Āzijas garšvielas. Kokosriekstu piens vai krēms ir universāla garšviela un, ja jums patīk tā garša, varat to izmantot kā marinādi. Vienkārši iegremdējiet proteīnu (piemēram, vistas gaļu) kokosriekstu pienā vai krēmā un uz laiku ievietojiet ledusskapī. Marinādei pievienojot, piemēram, sojas mērci vai citronu, iegūstiet vēl jaunas garšas nianses.