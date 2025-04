ASV prezidents Donalds Tramps dažādos laikos

ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja par jaunu muitas tarifu noteikšanu preču importam no ārvalstīm, tai skaitā dažiem tuviem ASV tirdzniecības partneriem, un šis solis var izraisīt postošu tirdzniecības karu.

Runājot Baltā nama Rožu dārzā uz ASV karogu fona, Tramps paziņoja par augstu tarifu noteikšanu ASV svarīgajiem tirdzniecības partneriem Ķīnai un Eiropas Savienībai (ES). Dienu, kurā viņš paziņoja par jaunajiem tarifiem, Tramps nodēvēja par “Atbrīvošanas dienu”.

Trampa runas laikā ASV dolāra vērtība pret eiro kritās par 1%, kā arī samazinājās pret citām svarīgākajām valūtām.

“Gadu desmitiem mūsu valsts ir tikusi izlaupīta un izvarota, ko darījušas tuvas un tālas valstis, gan draugi, gan ienaidnieki,” sacīja Tramps.

Tramps rezervēja dažus no smagākajiem triecieniem “valstīm, kas slikti izturas pret mums”, tai skaitā nosakot 49% tarifu precēm no Kambodžas, 47% – Madagaskaras, 48% – Laosas, 46% – Vjetnamas, 44% – Mjanmas, 37% – Bangladešas un Serbijas, 36% – Taizemes, 34% – Ķīnas, 32% – Indonēzijas un Taivānas, 31% – Šveices, 30% – Dienvidāfrikas, 29% – Pakistānas, 28% – Tunisijas, 27% – Kazahstānas, 26% – Indijas, 25% – Dienvidkorejas, 24% – Japānas un Malaizijas, 21% – Kotdivuāras, 20% – precēm no ES un Jordānijas, 18% – Nikaragvas, 17% – Filipīnām un Izraēlas, 15% – precēm no Norvēģijas.

78 gadus vecais Tramps tomēr sacīja, ka ir “ļoti jauks” un lielākoties nosaka tikai pusi no to tarifu apjoma, kurus šīs valstis noteikušas ASV preču eksportam.

Viņš sacīja, ka pārējām valstīm, tai skaitā Lielbritānijai, tiks noteikts “pamata” tarifs 10% apmērā.

Tramps informēja, ka 10% tarifs stāsies spēkā 5.aprīlī, bet augstāki tarifi – 9.aprīlī.

Uzaicinātie valdības locekļi un rūpniecības uzņēmumu strādnieki līksmi reaģēja uz Trampa teikto, ka šie tarifi “padarīs Ameriku atkal bagātu”.

“Šī ir Atbrīvošanas diena,” sacīja Tramps, piebilstot, ka šo dienu “mūžīgi atcerēsies kā dienu, kurā amerikāņu rūpniecība atdzima, dienu, kurā tika atgūts Amerikas liktenis”.

Trampa pagājušonedēļ paziņotais 25% tarifs ārvalstīs ražotiem automobiļiem stāsies spēkā ceturtdien.

ES ir gatava reaģēt

Eiropas Savienība (ES) ir gatava reaģēt uz jaunajiem ASV tarifiem, ceturtdien brīdināja Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena, taču aicināja ASV prezidentu Donaldu Trampu risināt savas bažas dialoga ceļā.

“Es dziļi nožēloju šādu izvēli,” pavēstīja Leiena. “Šķiet, ka nekārtībā nav nekādas kārtības. Nav skaidra ceļa cauri sarežģītībai un haosam, kas tiek radīts, jo tiek skarti visi ASV tirdzniecības partneri.”

Viņa piebilda, ka ES ir gatava reaģēt.

“Mēs tagad gatavojamies turpmākiem pretpasākumiem, lai aizsargātu mūsu intereses un mūsu uzņēmumus, ja sarunas neizdosies,” norādīja Leiena.

Tramps trešdien paziņoja par jaunu muitas tarifu noteikšanu preču importam no ārvalstīm, tai skaitā svarīgākajiem ASV tirdzniecības partneriem: Ķīnai un ES.

ES tika piemēroti 20% tarifi, un Tramps iepriekš noteicis tarifus tērauda un alumīnija importam, kā arī automašīnām un automobiļu detaļām. Tomēr bloks ir stingri uzstājis, lai tirdzniecības problēmas atrisinātu dialoga ceļā, un Leiena ceturtdien atkal pieļāva šādu iespēju.

“Pastāv alternatīvs ceļš. Vēl nav par vēlu risināt bažas sarunu ceļā,” viņa teica. Leiena norādīja, ka jaunie tarifi kaitēs patērētājiem visā pasaulē.

“Tas būs jūtams nekavējoties. Miljoniem iedzīvotāju būs jāsaskaras ar lielākiem pārtikas produktu rēķiniem. Dārgāk maksās par medikamentiem, kā arī par transportu. Inflācija pieaugs,” viņa brīdināja.

Eiropā arī pastāv bažas, ka Trampa paaugstinātie muitas tarifi izraisīs lētu preču pieplūdumu no citām valstīm, īpaši Ķīnas. Leiena sacīja, ka ES cieši sekos līdzi tam, kāda varētu būt šo tarifu netiešā ietekme, un solīja aizsargāt kontinenta rūpniecības nozares. “Eiropa atbalstīs tos, kurus tas ietekmēs tieši,” paziņoja Leiena.

Īstermiņa satricinājums?

ASV prezidenta Donalda Trampa izsludinātie jaunie muitas tarifi drīzāk ir īstermiņa satricinājums, uzskata Latvijas Universitātes Politikas zinātnes nodaļas profesore Žaneta Ozoliņa.

Intervijā Latvijas Radio, jautāta par minēto Trampa paziņojumu, Ozoliņa atzīmēja, ka ir politoloģe, nevis ekonomiste, tomēr, sekojot līdzi politiskajām norisēm pasaulē, var secināt, ka pēc visiem lieliem satricinājumiem seko situācijas izlīdzināšanās.

“Pasliktināšanos vai uzlabošanos vienā vai otrā valstī izvērtē un skatās arī tālejošākās sekas. Tā kā es domāju, ka īstermiņā – jā, mēs piedzīvosim dažādas nepatīkamas situācijas, bet ilgtermiņā tomēr situācija normalizēsies,” sacīja politoloģe, atzīmējot, ka Eiropas Savienības līderi jau iepriekš bija pauduši, ka gatavojas šādam ASV solim.

Ozoliņa atzina, ka Trampa paziņojumu par jaunajiem tarifiem formāli var uzskatīt par tirdzniecības kara pieteikumu visai pasaulei, kā daudzi to jau nosaukuši. Viņa piebilda, ka to visu nevar skatīt izolēti no plašākiem ģeopolitiskajiem kontekstiem, kur notiek dažādu valstu cīņa par savu vietu uz zemes.