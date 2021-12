Pirmā latgaliešu izlaušanās istaba “Pīci panti” Publicitātes foto

Balvu novada Upītē atklās pirmo latgaliešu izlaušanās istabu “Pīci panti” Ieteikt







Otrdien, 28.decembrī, plkst. 13 Balvu novada Upītē slēgtās skolas ēkā atklās pirmā un pagaidām vienīgā izlaušanās istaba-spēle latgaliski, aģentūru LETA informēja nemateriālās kultūras mantojuma centra “Upīte” direktors Andris Slišāns.

Jaunajai izlaušanās istabai dots nosaukums “Pīci panti”, tā ir veltīta novadpētniekam, dzejniekam, folkloristam Ontonam Slišānam (1948-2010) un būs pieejama katram spēlēt gribētājam.

Kā skaidro Slišāns, izlaušanās istabā “Pieci panti”, lai no tās izkļūtu, būs jāpaveic pieci uzdevumi. Katram uzdevumam ir piemeklēts kāds atbilstošs Ontona Slišāna dzejolis, kas vedinās spēlētāju domas pareizajā virzienā. “Pīci panti” idejas autors Andris Slišāns, par jaunumu Upītē saka, ka izlaušanās istabā ir trīs lietas, kas to atšķir no līdzīgām istabām. Pirmkārt, tajā viss ir latgaliski, otrkārt, tur ir bišu strops un, treškārt, sava vieta istabā ir lielajām aužamajām stellēm. “Taisot spēli, gribējām, lai dalībnieki kaut nedaudz iepazīst Ontonu Slišānu, viņa vaļaspriekus, nemateriālo kultūru un, protams, arī latgaliešu valodu,” uzsver idejas autors.

Jaunās izlaušanās istabas “Pīci panti” uzdevumus veidojis Kristaps Auzāns, kurš savulaik taisījis arī Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” piedāvāto spēli “Ziedoņa klase” Rīgā, kas saņēmusi apbalvojumu “Kilograms kultūras 2019” kategorijā “Pārsteigums”. Aicinot ciemos uz Upīti un iedrošinot spēlēt gribētājus, izlaušanās istabas “Pīci panti” veidotāji saka, ka spēlei nav vajadzīgas priekšzināšanas, vien prasme lasīt, ieklausīties un spriestspēja. Plānotais istabas izspēlēšanas laiks ir aptuveni viena stunda.

Idejas par izlaušanās istabu īstenošanā talkā gājuši Lauku Atbalsta dienesta LEADER programma ar istabas remonta projekta atbalstīšanu un Latgales kultūras programma, kuru īsteno Valsts kultūrkapitāla fonds, AS “Latvijas valsts meži” un Latgales reģiona attīstības aģentūra, ar pašas spēles izstrādes atbalstu.

Kā pirmie oficiālās spēlētāju komandas dalībnieki aicināti Saeimas deputāte Ilga Šuplinska, Balvu novada vadītājs Sergejs Maksimovs (Latgales partija), latgaliešu kultūras ziņu portāla lakuga.lv vadītāja Edīte Husare, Latgales Reģionālās televīzijas žurnāliste Beatrise Jakobsone, kā arī kāds no Latvijas Radio Latgales studijas jauniešu raidījuma “Pīci breinumi” pārstāvjiem.