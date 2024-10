Batņa: Dziesmu svētku tradīcija saglabāsies, jo mēs diriģenti par to “degam”, nevis dēļ tiem 20 eiro klāt Ieteikt







“Ja mēs iedodam dotāciju 1,2 miljonus [eiro] gadā uz visu Latviju, un ja mēs gribam pateikt, ka šis mums tagad saglabās Dziesmu svētku tradīciju… Dziesmu svētku tradīcija saglabāsies, jo mēs diriģenti – es arī esmu diriģents, – degam par to, ne jau tie 20 eiro klāt viņu veicinās,” sacīja 14. Saeimas deputāts Česlavs Batņa (AS), komentējot izskanējušo ziņu par to, ka valdība apstiprinājusi ziņojumu, kas paredz esošajai valsts budžeta mērķdotācijai māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2024., 2025. un 2026.gadā piešķirt papildu 1 223 916 eiro ik gadu.

“Es teiktu, ka tā būtu valsts attieksme pret kolektīvu vadītājiem, ka mēs gribam, lai jūs strādājiet, mēs gribam, lai Dziesmu svētku tradīcija tikai stiprinās un mēs jūs attiecīgi atbalstīsim. Bet 1,2 miljoni… Es domāju, ka arī bez tiem Dziesmu svētku tradīcija turpinātos. Es teikšu – tiešām paldies par to naudu! Bet tur vēl ir jāiet uz priekšu,” atzina Saeimas deputāts Batņa, vērtējot valdības lēmumu attiecībā uz māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumu un paredzēto papildu mērķdotāciju.

Jau ziņots, ka valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītājiem turpmāk tiks izmaksāta pēc dibinātāja faktiski veiktajiem maksājumiem kolektīvu vadītāju darba samaksai nevis avansā, otrdien nolēma valdība, vēstīja LETA šā gada 1.oktobrī.

Kā aģentūru LETA informēja Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) pārstāve Lana Kazlauskiene, valdība pieņēma grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos par kārtību, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju Dziesmu un deju svētku māksliniecisko kolektīvu vadītājiem.

Saistībā ar valdībā nolemto LNKC jau šonedēļ plāno pirmos informatīvos seminārus māksliniecisko kolektīvu dibinātājiem. LNKC pārstāve norāda, ka MK noteikumu grozījumi sagatavoti Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu finansēšanas reformas laikā un paredz jaunas atskaišu sistēmas ieviešanu.

Grozījumi ir veikti gan noteikumos, kas ir saistoši pašvaldībām kā māksliniecisko kolektīvu dibinātājiem, gan arī noteikumos, kas attiecas uz citiem dibinātājiem. Saskaņā ar tiem valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītājiem turpmāk izmaksās nevis avansā, kā tas bijis līdz šim, bet pēc dibinātāja faktiski veiktajiem maksājumiem kolektīvu vadītāju darba samaksai.

































































































































































































































































































































































































































































































































Dziesmu un deju svētki 2023 - noslēguma koncerts

Kazlauskiene skaidro, ka attiecīgi, lai dibinātāji saņemtu mērķdotāciju, tiem Valsts kases e-pakalpojumu portālā būs jāiesniedz pārskats par mērķdotācijas pieprasījumu. Tajā būs jāiekļauj ziņas par māksliniecisko kolektīvu, kolektīva vadītāja darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmēru un jānorāda konts mērķdotācijas saņemšanai.

LNKC desmit darbdienu laikā pēc pārskata saņemšanas veiks mērķdotācijas pārskaitījumu dibinātājam. Ņemot vērā, ka papildu finansējums piešķirts arī 2024.gada mērķdotācijai, dibinātājam līdz šī gada 15.novembrim ir jāsniedz Valsts kases e-pakalpojumu portālā pārskats par mērķdotācijas pieprasījumu par 2024.gada pirmajiem trīs ceturkšņiem un plānotajiem izdevumiem ceturtajā ceturksnī.

“Prieks, ka ir sperts pirmais solis, un māksliniecisko kolektīvu vadītāji šogad un divos nākamajos gados saņems jau divkārt lielāku valsts budžeta mērķdotāciju, kuras apjoms kopš 2015.gada ir bijis nemainīgs. “Tuvākajās dienās nodrošināsim semināru visiem dibinātājiem un skaidrosim atskaišu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību,” uzsver LNKC Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības nodaļas vadītāja Sarmīte Pāvulēna.

Šī gada 24.septembrī valdība apstiprināja LNKC un sadarbības partneru sagatavoto konceptuālo ziņojumu par māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksas finansēšanas kārtības maiņu. Atbalstītais pirmais risinājuma variants paredz pakāpeniski noteikt līdzvērtīgu valsts finansējuma daļu, tādējādi stiprinot valsts atbildību attiecībā uz Dziesmu un deju svētku tradīcijā iesaistītajiem jomas profesionāļiem. Attiecīgi esošajai valsts budžeta mērķdotācijai māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2024., 2025. un 2026.gadā paredzēts piešķirt papildu 1 223 916 eiro ik gadu.

Kultūras ministrija ne vēlāk kā līdz 2026.gada 1.aprīlim apņēmusies sagatavot konceptuālajā ziņojumā aprakstītās reformas izvērtējumu un sniegt priekšlikumus tālākajiem soļiem reformas turpināšanai, tai skaitā valsts budžeta mērķdotācijas palielinājumam, lai sasniegtu mērķi, ka daļu izdevumu sedz kolektīva dibinātājs un daļu valsts.

