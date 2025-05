“Beidzot kolēģi to izjuta!” Ruks atklāj, cik tagad vidēji pelna policists, kas stimulējot dienestā atgriezties pat bijušos darbiniekus Ieteikt







TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu”, runājot par situāciju iekšlietu nozarē Latvijā, Valsts policijas (VP) priekšnieks Armands Ruks atzina, ka darbinieku trūkums policijā ir ilggadēja problēma, par ko jau iepriekš sabiedrība ir tikusi informēta.

“Kad notika dižķibele 2008.gadā, tad arī sākās lielas [darbinieku] aizplūšanas. 2009.gadā tika samazinātas vairāk nekā 1000 štata vietas, arī fiziski atlaižot policijas darbiniekus. Šobrīd mēs joprojām izjūtam sekas – zemais atalgojums, katastrofālā infrastruktūras situācija, darba slodze un visas tās lietas ļoti ietekmēja personālsastāvu resursu iztrūkumu, tāpēc gadu no gadu mazinājās [darbinieku skaits]. Izņēmums bija tikai 2014.gads, kad palielinājās resursi par plus 36 darbiniekiem, bet pārējie gadi bija mīnusos,” intervijā TV24 raidījumā skaidroja VP priekšnieks Ruks, sakot, ka brīžiem trūkuši 200 un līdz pat 400 darbinieki.

Ruks atminas, ka 2023.gads bija “vistrakākais gads” darbinieku trūkuma ziņā, ja neskaita 2009.gadu. “Šogad mēs sabiedrību informējam, kā jūs redzat, ka mums uzlabojas darba vide – mēs iegūstam jaunas telpas mūsu kolēģiem Rīgas iecirkņos, arī Jelgavā ir, tad vēl Alūksnē, Talsos un Tukumā būvē lielos apvienotos dienestus – Katastrofu pārvaldības centrus, kur policija būs lielākā skaitliski pārstāvētā iestāde. Apmēram gada laikā tam visam vajadzētu rezultēties ar konkrētām telpām,” pastāstīja Ruks par uzlabojumiem VP darba vidē.

Turklāt beidzot esot jūtams atalgojuma palielinājums policijā strādājošajiem, kas palīdz piesaistīt jaunus darbiniekus Valsts policijas struktūrās.

“Beidzot kolēģi to izjuta! Un mēs tagad, tā teikt, arī konkurējam ar vidējo atalgojumu valstī kopumā. Vidējais policista atalgojums neto šogad sanāk 1808 eiro “uz rokas”. Tas jau ir tāds [atalgojums], kas cilvēkus stimulē, un viņi nāk atpakaļ – atjaunojas dienestā no privātām struktūrvienībām, no citām iestādēm,” sacīja VP priekšnieks Ruks intervijā TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu”, stāstot par situāciju iekšlietu nozarē, tostarp par darbinieku skaitu un atalgojumu, kā arī par aktuālajām izmeklēšanas lietām, piemēram, par neseno Vecrīgas pulksteņu veikala aplaupīšanas gadījumu.

