Bērni un jaunieši pārstrādei savāc rekordlielu izlietoto bateriju apjomu – gandrīz 42 tonnas







Ar rekordlieliem sasniegumiem kampaņas “Tīrai Latvijai” pastāvēšanas vēsturē ir noslēgusies izlietoto bateriju vākšanas konkursa 2022./2023. mācību gada sezona. Izlietoto bateriju vākšanā iesaistījās 99 tūkstoši bērnu un jauniešu no 437 izglītības iestādēm no visas Latvijas, pārstrādei nogādājot 41,690 tonnas šo videi kaitīgo atkritumu. Tas ir par 64% vairāk nekā pērn un divreiz vairāk nekā pirms diviem gadiem. Izlietoto bateriju vākšanu izglītības iestādēs rīkoja “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura centru un “CleanR” atbalstu.

“Esam patiesi priecīgi apzināties, ka kampaņa “Tīrai Latvijai” ar katru gadu pulcē aizvien vairāk dabas draugus, kopīgi sniedzot fenomenālu ieguldījumu gan tīras vides veidošanā, gan sabiedrības vides apziņā, gan aprites ekonomikas veicināšanā,” gandarījumu par konkursa rezultātiem pauž “Zaļā josta” pārstāve Laima Kubliņa.

Jāatgādina, ka izlietotās baterijas ir viena no mājsaimniecībā izplatītākajām videi kaitīgo atkritumu vienībām, kas nepareizi apsaimniekota, rada draudus ne tikai dabai, bet arī cilvēka veselībai.

Konkursa laikā savāktais un pārstrādē nogādātais rekordlielais bateriju apjoms uzskatāmi apliecina, ka otrreizējo izejvielu vākšanas kampaņa “Tīrai Latvijai” sniedz ne tikai nozīmīgu sabiedrības iesaisti atkritumu šķirošanā Latvijā, bet arī veido pamatus apzinīgai un veselībai drošai videi mums un nākamajām paaudzēm.

Šis mācību gads vainagojies ar lieliskiem sasniegumiem izlietoto bateriju vākšanā. Kampaņā “Tīrai Latvijai” bateriju vākšanas disciplīnā šogad iesaistījās 437 izglītības iestādes, kas ir par 123 skolām jeb 39% vairāk nekā pērn. Kopumā mācību gada ietvaros savāktas un pārstrādē akciju sabiedrībā “BAO” nogādātas 41,69 tonnas bateriju, kas ir par veseliem 64% vairāk, nekā pirms gada. Turklāt pārstrādātās baterijas ļāvušas atgūt vērtīgas otrreizējās izejvielas – 12,055 tonnas mangāna, 9,376 tonnas dzelzs, 7,144 tonnas cinka un 2,679 tonnas grafīta, kā arī ietaupījušas ievērojamu apjomu elektrības, laika, darbaspēka un energoresursu.

Visvairāk izlietotās baterijas savākuši Ķekavas novada PII “Vāverīte” audzēkņi, kas ar vecāku palīdzību pārstrādei nogādāja 1465 kg bateriju, izcīnot 1. vietu konkursā. 2. vieta pēc savāktā bateriju daudzuma valstī šogad nemainīgi Rīgas 64. vidusskolai, kuras audzēkņi savākuši 1400 kg bateriju jeb par 44% vairāk, nekā pērn. Savukārt 3. vietā valsts mērogā ierindojas Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Kandavas struktūrvienība ar savāktiem 1311 kg bateriju.

Savukārt pēc savāktā bateriju daudzuma uz vienu audzēkni izglītības iestādē pirmo vietu iegūst Gaiķu pamatskola, kuras audzēkņi vidēji katrs pārstrādei nogādāja 26,46 kg izlietotu bateriju. Pērn Gaiķu pamatskola izcīnīja 3. vietu valsts mērogā ar savāktiem vidēji 18,76 kg izlietotu bateriju uz katru skolas audzēkni. Otro vietu nominācijā valsts mērogā izcīna Tilžas pamatskolas Vectilžas pirmsskolas grupa, kuras audzēkņi katrs savāca vidēji 20,10 kg izlietotu bateriju. Godpilno trešo vietu valsts mērogā iegūst Stāķu pamatskola, savācot vidēji 7,05 kg izlietotu bateriju uz katru skolas audzēkni.

Visvairāk izlietoto bateriju savāktas un izvestas no Kurzemes reģiona mācību iestādēm – konkursam pieteicās 85 izglītības iestādes, savācot 12,291 tonnas bateriju. Rīgas reģionu bateriju vākšanā pārstāvēja kuplākais dalībskolu skaits – 103 izglītības iestādes, kas savāca 9,820 tonnas bateriju. Arī no Vidzemes skolas šogad īpaši sarosījušās. Piedaloties 103 izglītības iestādēm, Vidzemē savāktas 9,561 tonnas bateriju. 61 mācību iestāde no Latgales savāca 3,568 tonnas bateriju. Zemgali konkursā pārstāvēja 80 izglītības iestādes, savācot 6,451 tonnas bateriju, kas ir teju uz pusi vairāk, nekā pirms gada.

Aktīvākie novadi – bateriju vācēji arī šogad, līdzīgi kā pērn, bija Rīgas pilsēta, savācot 4,011 tonnas bateriju, un Ķekavas novads, savācot 3,365 tonnas bateriju. Lieliski sasniegumi arī Saldus novadam, kura izglītības iestādes pārstrādei nogādāja 2,457 tonnas bateriju.