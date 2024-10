“Esi/centrs” trenere vada nodarbību Rīgas Angļu ģimnāzijas 9. klasei

Īstenos projektu “Ā.T.R.I. varoņi”, lai bērniem iemācītu atpazīt insultu Ieteikt







Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) aicina izglītības iestādes pieteikties dalībai starptautiskajā projektā “Ā.T.R.I. varoņi”, lai izglītotu bērnus bērnus vecumā no pieciem līdz deviņiem gadiem, kā arī viņu ģimenes locekļus par insulta pazīmēm un rīcību, ja kādu no ģimenes locekļiem piemeklējis insults, aģentūru LETA informēja SPKC.

Reklāma Reklāma

Projekts notiek sadarbībā ar veselību veicinošo skolu tīklu, un pašlaik uzsākta tā otrā kārta, informēja SPKC. Tā mērķis ir vairot bērnu zināšanas par insulta pazīmēm un ātru rīcību insulta gadījumā, zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruņa numuru 112. Projekta programmā iekļautas dažādas aktivitātes, kurām ir pedagoģisks, izklaidējošs un rotaļīgs raksturs atbilstoši bērnu vecumam, informē SPKC.

Viena no projekta svarīgākajām sastāvdaļām ir tīmekļvietne “www.fastheroes.com”. Tā ir platforma, kur izglītības iestādēm, klasēm, pedagogiem un vecākiem ir jāreģistrējas, lai pilnvērtīgi īstenotu programmas aktivitātes.

Projekta programma ir sadalīta piecās nodarbībās, un katrai paredzēta viena mācību stunda nedēļā. Katru nedēļu bērni apgūst vienu insulta simptomu. Nodarbībās bērniem piedāvā dažādu mācību metožu izmantošanu, piemēram, individuālo darbu, radošo darbošanos (piemēram, krāsošanu, zīmēšanu un veidošanu), situāciju analīzi, spēles, sistemātisku informācijas atkārtošanu, informācijas apguvi laika intervālos, konsolidēto mācīšanos un citas.

Kā informē SPKC, pētījumi liecina, ka programmai ir vislielākā ietekme, ja bērnus “mācīšanās ceļojumā” pavada viņu pedagogs, tāpēc pamatā tā tiek īstenota izglītības iestādēs.

Daugavpils pilsētas 15.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece Anita Bolotņikova norāda, ka tas ir ne tikai aizraujošs bērniem, bet arī izzinošs pedagogiem, jo bērni projekta nodarbībās ar dažādām interaktīvām un aizraujošām aktivitātēm apgūst insulta pazīmes.

“Pēc nodarbībām bērni veiksmīgi var nodot šīs zināšanas citiem un pat ietekmēt viņu dzīvesveidu, un katra izglītības iestāde var atrast sev ērtāko īstenošanas pieeju, norāda Bolotņikova.

SPKC vērš uzmanību, ka Latvijā sirds un asinsvadu slimības ir visizplatītākais nāves cēlonis, veidojot vairāk nekā pusi no visiem nāves gadījumiem katru gadu. Kopējais mirušo skaits no šīm slimībām ik gadu ir ap 15 000, no kuriem aptuveni katrs desmitais ir miris līdz 60 gadu vecumam.

Lai gan šobrīd projekts tiek īstenots NVVST izglītības iestādēs, ar katru gadu Latvijā plānots paplašināt iespējas piedalīties šajā projektā, palielinot iesaistīto izglītības iestāžu skaitu. Plašāka informācija par projektu un izstrādātie materiāli pieejami SPKC tīmekļvietnē.

Reklāma Reklāma

Projekts tiek īstenots jau vairāk nekā 20 pasaules valstīs. Pagājušā gada aprīlī tika uzsākts “Ā.T.R.I. varoņi” pilotprojekts, kurā iesaistījās 17 NVVST esošas izglītības iestādes no Dienvidkurzemes novada, Līvānu novada, Daugavpils un citām vietām.

Projekta programmu izstrādājusi Maķedonijas Universitātes Izglītības un Sociālās Politikas nodaļa ar sirdstrieku centra “Angels Initiative” atbalstu, un to saskaņojusi Pasaules Insulta organizācija.