Baltkrievijas opozīcijas līdere Svjatlana Cihanouska tikšanās laikā ar Latvijas Valsts prezidentu Egilu Levitu. Foto: Ilmārs Znotiņš/Valsts prezidenta kanceleja

Baltkrievijas opozīcijas līdere Tihanovska: "Bez brīvas Baltkrievijas nav brīvas Eiropas"





Bez brīvas Baltkrievijas nav brīvas Eiropas, piektdien piedaloties starptautiskajā drošības un politikas forumā “Rīgas konference 2020”, pauda Baltkrievijas opozīcijas līdere Svetlana Tihanovska.

S. Tihanovska Rīgā tikās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu, Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu un ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču. Konferencē viņa atzīmēja, ka ir jau pagājuši trīs mēneši kopš brīža, kad Baltkrievijā sākās vēsturiskie protesti.

Līdz šim brīdim 18 000 cilvēku tikuši aizturēti pēc vēlēšanām notikušajos protestos, tūkstošiem ir spīdzināti, bet astoņi nogalināti. Savukārt 850 cilvēku kļuvuši par aizdomās turamajiem politiski motivētajās krimināllietās un 120 atzīti par politieslodzītajiem.

“Diemžēl represijas Baltkrievijā ir tik lielas, ka šie skaitļi skan kā sausa statistika, bet aiz šiem skaitļiem ir īsti cilvēki ar īstiem stāstiem,” akcentēja Tihanovska.

Viņa norādīja, ka sistēma sargā sevi, nevis tautu un policistu nesodāmība iedrošina tos būt daudz varmācīgākiem pret iedzīvotājiem.

Opozīcijas līdere teica, ka protesti ir miermīlīgi un prasības ir palikušas nemainīgas – galvenais mērķis ir panākt jaunas, godīgas un brīvas prezidenta vēlēšanas ar starptautisko novērotāju piedalīšanos līdz nākamā gada aprīlim: “Vēlēšanām jānotiek pirms reformām konstitūcijā. Aleksandram Lukašenko vajadzētu sākt sarunas par miermīlīgu varas maiņu un atkāpties. Visi politieslodzītie un aizturētie ir jāatbrīvo un jāreabilitē. Savukārt personas, kas īstenoja noziegumus, ir jāsoda.”

E. Levits, tiekoties ar S. Tihanovsku, akcentējis, ka Latvijas simpātijas ir Baltkrievijas tautas pusē. Gan Latvijas prezidents, gan premjers pauduši, ka Baltkrievijas tautai ir tiesības uz brīvām, godīgām un demokrātiskām vēlēšanām.

“Vienlaikus ir jādomā par sankciju režīma paplašināšanu,” preses konferencē teica E. Levits.

S. Tihanovska preses konferencē akcentēja, ka Latvija bija viena no pirmajām valstīm, kas piedāvāja humāno palīdzību vissmagāk cietušajiem protestu dalībniekiem, un ka Latvija bija viena no pirmajām valstīm, kas atklāti iestājās pret prezidenta Lukašenko režīmu, atzīstot to par nelikumīgu.

Tāpat viņa uzsvēra, ka baltkrieviem nepieciešams aktīvāks citu valstu atbalsts. S. Tihanovska pauda pārliecību, ka, turpinot izdarīt spiedienu, izdosies atrisināt šo situāciju miermīlīgā veidā.

Runājot par 2021. gadā paredzēto hokeja čempionātu, S. Tihanovska pauda uzskatu, ka čempionāts ir jāatceļ, jo tas nevar notikt valstī, kurā rupji tiek pārkāptas cilvēktiesības, brutāli spīdzināti un mocīti politieslodzītie.