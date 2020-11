Foto: Ollyy/SHUTTERSTOCK

Vai lietotam auto ir garantija? Pircēja tiesības un pārdevēja pienākumi





Madara Briede, "Praktiskais Latvietis", AS "Latvijas Mediji"

“Iegādājos lietotu auto, bet pavisam drīz pēc iegādes tas noplīsa. Vai uz lietotu auto neattiecas garantija? Kādas ir manas kā pircēja tiesības? Kā neiekrist uz negodprātīgiem pārdevējiem un nobrauktiem auto?” – jautā Gints T.

Ja pircējs ir privātpersona, arī lietotu preču iegādes gadījumā viņam ir tiesības divu gadu laikā no pirkuma izdarīšanas pieteikt pārdevējam pretenzijas, tieši tāpat kā iegādājoties jaunas preces, paskaidro biedrības Auto Asociācija (AA) prezidents Andris Kulbergs. To paredz Eiropas Savienības normatīvie akti. Tātad komersantam, tirgojot lietotus auto, jānodrošina šī divu gadu garantija. “Protams, ir dažādas atrunas, jo skaidrs, ka jebkurai precei ir dabīgais nolietojums. Tāpēc pie pārdošanas tirgotājam jāmin pilnīgi visi lietotā auto defekti, visas nolietotās, bojātās detaļas, tehniskais stāvoklis, komplektācija. Turklāt tas ne vien jāpasaka mutiski, bet jānorāda gan sludinājumā, gan pārdošanas dokumentā,” pauž AA prezidents. Ja tirgotājs apzināti kādu no defektiem nenorāda vai citādi maldina pircēju, piemēram, manipulē odometra rādījumu, tas nozīmē, ka viņš uzņemas par to atbildību. Šādā gadījumā pircējam ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, kurš izvērtēs komersanta rīcību un tālāk rīkosies saskaņā ar savu kompetenci.

Jāiepazīst tirgotāja reputācija

“Protams, tas ir gana garš un ne vienmēr ērts ceļš, ko cilvēki reti kad gatavi iet, taču tādas tiesības pastāv. Jāatzīst, ka Latvijas tiesu sistēma ir tā, kas neļauj šādas lietas risināt pietiekami ātri un vienkārši. Visbiežāk cilvēki negrib tērēt nedz laiku, nedz līdzekļus, lai pierādītu autotirgotāja negodprātību, tāpēc vienkārši samierinās,” stāsta Andris Kulbergs un apgalvo, ka lietotu auto segmentā Latvijā ir ļoti daudz komersantu, kam neinteresē savs vārds, – nomaina kompānijas nosaukumu, un juridiskās sekas paliek vecajai firmai. Tiek rekomendēts izvēlēties kompānijas ar vārdu, jo tie tirgotāji, kuriem rūp sava reputācija, lielākoties uzņemas kādu atbildību par to, ko tirgo. Tāpēc ieteicams iepriekš papētīt atsauksmes par lietotu auto tirgotājiem.

Obligāti testa brauciens un neatkarīgs novērtējums

“Ir konkrēts pētījums Eiropā, kurā, izvērtējot automašīnu apdrošināšanu datus un to vēsturi, noskaidrots, ka automašīnas vecuma grupā 10+ ir simtprocentīgi kaut reizi bijušas iesaistītas vismaz vienā ceļu satiksmes negadījumā. Tāpēc, ja cilvēks nolēmis pirkt auto, kas vecāks par desmit gadiem, un pārdevējs cenšas iestāstīt, ka auto nav sists, jākļūst piesardzīgam. Pērkot auto 2000–4000 eiro vērtībā, ir skaidri jāapzinās, ka šāda mašīna nevar būt ideālā tehniskā kārtībā, tai jābūt kaut kādiem defektiem vai nolietojuma pazīmēm,” uzsver Andris Kulbergs. Auto Asociācijai ļoti bieži nākoties šķirt strīdus, kad cilvēks iegādājies pāris tūkstošu eiro vērtu auto bez testa brauciena un bez neatkarīga meistara novērtējuma. “Tas ir absurds! Daudzkārt vērtīgāk un gudrāk ir ieguldīt 50–100 eiro par auto novērtēšanu neatkarīgā servisā nekā nopirkt kaķi maisā. Meistars izvērtēs auto stāvokli un pateiks, ar kādām izmaksām jārēķinās tūlīt vai tuvākajā laikā, kā arī vai nav paredzams kāds liels ieguldījums,” teic biedrības prezidents.

Ja pārdevējs atsaka iespēju auto aizvest uz neatkarīgu servisu, kas notiekot gana bieži, AA iesaka šādiem komersantiem neuzticēties un auto iegādāties pie tirgotāja, kas neliedz veikt auto diagnostiku ar to nesaistītā servisā. Alternatīva – tirgotāja servisā ierasties ar neatkarīgu ekspertu, kurš var mašīnu novērtēt autonomi.

Lēti dīzeļi – bīstami

Latvijā gada laikā importē ap 55 000 lietotu automašīnu, 85% no tām ir aprīkotas ar dīzeļdzinēju. Rietumeiropā parādās aizvien jauni dīzeļauto izmantošanas ierobežojumi, piemēram, aizliegums iebraukt ar tiem pilsētā. Līdz ar to gana nobraukti auto masveidā nonākot Austrumeiropas valstu, arī Latvijas lietotu auto tirgū. “Lēti, nobraukti dīzeļdzinēju auto ir bīstama prece, ko pirkt. Pirmkārt, tāpēc, ka tiem ļoti bieži tiek notīti spidometri. Otrkārt, Latvijā ir salīdzinoši neliels vidējais nobraukums gadā. Pie maza nobraukuma, īpaši, ja tiek lielākoties braukts pilsētā, dīzelis ir vissliktākā izvēle. Šādos apstākļos ļoti ātri aizaug izplūdes sistēmas dīzeļu partikulu filtri, jo netiek veikts to reģenerācijas process. Šo filtru nomaiņa ir dārga, tāpēc daudzi tos vienkārši amputē, rezultātā auto kļūst par ļoti piesārņojošu objektu. Vairumā gadījumu dīzeļautomašīnas remonts ir dārgāks par auto ar benzīna dzinēju,” apgalvo Andris Kulbergs.

Drošāk pirkt Latvijā reģistrētos

Ja cilvēks lietotu auto iegādājas no privātpersonas, arī tad pārdevējs nedrīkst mānīt pircēju, viņam ir jādod pilna informācija par pārdodamo preci. Ja pārdevējs ir slēpis kādu defektu, pircējs var pret viņu vērsties, bet tas ir vēl grūtāk pierādāms, nekā pērkot lietotu auto pie komersanta. Teorētiski šāda iespēja ir, taču praksē taisnīgu rezultātu panākt esot diezgan grūti.

Pērkot lietotas mašīnas, Andris Kulbergs iesaka izvēlēties tādas, kas Latvijā iegādātas kā jaunas, jo visbiežāk tām nobraukums nav liels, turklāt ir daudz lielāka iespēja, ka tām nebūs notikusi iejaukšanās odometra rādījumā. Vēl jebkurai Latvijā pirmreizēji reģistrētai automašīnai Ceļu satiksmes drošības dienesta mājaslapā bez maksas iespējams uzzināt nobraukuma vēsturi, apskatīt tehniskās apskates protokolus, tāpat var vērsties pie autorizētiem servisiem, lai noskaidrotu auto remonta vēsturi.