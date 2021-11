Jelgavas novada pašvaldība. Foto: Zane Bitere/LETA

Gandrīz pusē pašvaldību ir kāds nevakcinējies deputāts, daži varētu nolikt mandātu







Ināra Egle, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (“AP”) piektdien preses konferencē brīdināja, ka pašvaldību deputāti, kuri pēc 15. novembra nevarēs uzrādīt Covid-19 drošības sertifikātu, tā apliecinot, ka ir vakcinējušies vai pārslimojuši vīrusu, turpmāk nevarēs piedalīties domes darbā. Viņi nezaudēs mandātu, bet domnieku pilnvaras tikšot apturētas, kas nozīmēs, ka deputāti nevarēs piedalīties sēdēs ne klātienē, ne attālināti. Tas var skart 20 pašvaldības (no kopā 43), kur tagad ir viens vai vairāki domnieki bez sertifikāta.

Valdība oktobrī nolēma, ka valsts un pašvaldību institūciju darbinieki pēc 15. novembra varēs veikt savus amata pienākumus tikai tad, ja viņiem būs Covid-19 sertifikāts, kas apliecina vakcināciju vai izslimošanu. Taču pašvaldību deputāti ir vēlētas amatpersonas.

A. T. Plešs paskaidroja, ka deputāta statuss neatbrīvo no pienākuma vakcinēties, un tas attiecas arī uz vietējiem domniekiem, kuriem esot jārāda piemērs sabiedrībai. Atbildību par deputātu vakcinēšanos uzņemoties domes priekšsēdētājs.

VARAM vērsās pie novadu un pilsētu domēm ar aicinājumu izpildīt šo Ministru kabineta rīkojumu. Apkopojot no pašvaldībām saņemto informāciju, VARAM secināja, ka visi pašvaldību vadītāji ir vakcinējušies, taču 20 pašvaldībās vēl ir deputāti, kuri nevar uzrādīt sertifikātu. No 758 domniekiem vakcinējušās vai pārslimojušas vīrusu ir 98% jeb 696 personas. Uzsākuši vakcinācijas procesu ir 39 deputāti, 19 – to nav uzsākuši, bet par četriem nav informācijas.

Ministrs atgādināja, ka deputāti, pildot savus pienākumus, ne tikai piedalās domes un komiteju sēdēs, bet tiekas arī ar iedzīvotājiem. A. T. Plešs skaidroja, ka par noteikumu ievērošanu atbildīgs būs domes priekšsēdētājs, kuram būs jānodrošina, lai sēdēs nepiedalās personas bez sertifikāta. Tādā gadījumā dome strādās nepilnā sastāvā.

Ministrs ir nosūtījis vēstuli Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisijai, lai likumprojektā, kas regulēs Saeimas deputātu pilnvaru apjomu gadījumos, kad viņiem nebūs sertifikāta, paredzētu arī kārtību, kādā var apturēt pašvaldību deputātu pilnvaras.

VARAM rosinās noteikt: “Ja pašvaldību deputāts vai deputāte nespēj uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu, nākamajā sēdē domei būs jālemj par deputāta pilnvaru apturēšanu uz laiku, kad ir iegūts sertifikāts, aizvietojot attiecīgo deputātu ar nākamo no saraksta ievēlēto deputātu.”

Lielākas rūpes – iestāžu darbinieki

Aptaujājot pašvaldību vadītājus, varēja secināt, ka bez sertifikāta ir dažādu politisko spēku domnieki, ieskaitot deputātus, kas ievēlēti no ministra pārstāvētās “Latvijas attīstībai”. Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs (“JV”) “Latvijas Avīzei” apstiprināja, ka domē nebija vakcinējušies trīs deputāti, kuri visi ir uzsākuši vakcinācijas kursu, tas nozīmē, ka dome varēšot strādāt pilnā sastāvā.

Gulbenes novada priekšsēdētājs Andis Caunītis (LRA) informēja, ka novada domē sertifikāta nav diviem deputātiem, no kuriem viens ir uzsācis vakcinēšanās procesu, bet otrs to nevarot darīt veselības stāvokļa dēļ.

A. Caunītim lielākas rūpes par pašvaldības darba nodrošināšanu pēc 15. novembra varētu sagādāt tās iestādēs strādājošie, uz kuriem attiecas tie paši noteikumi. Priekšsēdis pastāstīja, ka nāksies atstādināt arī kurinātāju, lai gan viņš savā ikdienas darbā nevienu nesatiekot.

Jelgavas novada domnieks noliks mandātu?

Jelgavas novadā no aptuveni 2000 pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās strādājošajiem sertifikāta nav ap 200 cilvēkiem, no kuriem kādi 80 strādājošie darbu pametīšot, atzina novada priekšsēdis Ziedonis Caune (ZZS). “Pārējiem būs lielāka slodze, vajadzēs domāt, kā viņiem par darbu piemaksāt.”

Sertifikāta neesot trim domes deputātiem, no kuriem divi plāno vērsties konsilijā, jo neesot droši par vakcīnas ietekmi uz viņu veselību. Savukārt viens deputāts esot atzinis, ka nav noskaņots vakcinēties un varētu arī nolikt mandātu, atzina Z. Caune. Viņš cer svārstīgo kolēģi vēl pārliecināt.

Taču Z. Caune, atsaucoties uz konstitucionālo tiesību ekspertu teikto medijos, apšaubīja to, ka domniekiem varētu liegt piedalīties domes darbā vispār. Z. Caune uzskata, ka gadījumos, kad deputātam ir ierobežojumi piedalīties sēdēs klātienē, būtu jānodrošina attālinātā darba iespējas, ko norādījuši arī juristi.

Nevakcinētie – 20 pašvaldībās

Pašvaldības, kurās pēc 15. novembra būs vismaz viens deputāts bez sadarbspējīga Covid-19 vakcinācijas sertifikāta:

* Pilsētas. Daugavpils, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne.

* Novadi. Alūksnes, Balvu, Cēsu, Dienvidkurzemes, Gulbenes, Jelgavas, Ķekavas, Limbažu, Līvānu, Mārupes, Rēzeknes, Ropažu, Siguldas, Valkas, Varakļānu, Ventspils.

Dati: VARAM