Pēc Eiropas līderu tikšanās Kijivā pieci vadošie līderi, kopā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski vienojās par kopīgu telefonsarunu ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, lai kopīgi apspriestu iespējamos soļus ceļā uz pamieru, vēsta ārzemju mediji.

Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha paziņoja, ka: “Visi pieci līderi – Volodimirs Zelenskis, Emanuels Makrons, Frīdrihs Mercs, Donalds Tusks un Kīrs Stārmers – pēc tikšanās Kijivā veica produktīvu telefonsarunu ar ASV prezidentu Donaldu Trampu.”

Sibiha norādīja, ka Ukraina un sabiedrotie ir gatavi pilnīgam beznosacījuma uguns pārtraukumam uz zemes, jūrā un gaisā vismaz uz 30 dienām, sākot jau no pirmdienas, 12. maija.

Pēc Ukrainas ārlietu ministra teiktā, ja Krievija piekritīs šim priekšlikumam un tiks nodrošināts efektīvs uzraudzības mehānisms, šāda pamiera varētu būt kā sākumpunkts sarunām un uzticības veidošanai starp pusēm.

Jau iepriekš vēstījām, ka Francijas prezidents Emanuels Makrons, Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers un Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs sestdien ieradās Kijivā uz sarunām ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, solot palielināt spiedienu uz Krieviju piekrist pamieram. Makrons nācis klajā ar skaidru vēstījumu: “Taisnīgs un ilgstošs miers sākas ar pilnīgu un beznosacījumu uguns pārtraukšanu.”

Following the Coalition of the Willing meeting in Kyiv, all five leaders @ZelenskyyUa @EmmanuelMacron @bundeskanzler @donaldtusk @Keir_Starmer had a fruitful call with @POTUS focused on peace efforts.

Ukraine and all allies are ready for a full unconditional ceasefire on land,… pic.twitter.com/MEfbtjtE4m

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 10, 2025