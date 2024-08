Foto: pexels.com

“Biju šokā! 100 eiro taču nav pieci!” Anita nepatīkami pārsteigta par RD Electronics pārdevējas prasību Ieteikt







Sociālajā tīklā “Threds” kāda lietotāja Anita dalījusies ar nepatīkamu pieredzi tirdzniecības centra “Sāga” veikalā “RD Electronics”.

Reklāma Reklāma

“Es nekad nesūdzos internetā, lai vai kādi atgadījumi sanāk, bet nu šoreiz paliku šokā un gribēju padalīties.

Biju pirmdien T/C Sāga RD Electronics veikalā. Pirku viedpulksteni. Pirku skaidrā naudā – nopirku, čeku paņēmu, visi laimīgi, dodos mājās.

Šodien, ejot garām šim veikalam, pārdevēja man māj ar roku un aicina veikalā. Pie sevis nodomāju, ka vēlas apjautāties kā pulkstenis, jo pirku to vīram. Uzreiz, kā eju pie viņas, saku – paldies par ieteikumiem, pulkstenis der un viss ir ideāli.

Viņas acīs redzu satraukumu un tam seko teksts no viņas – Jūs man iedevāt par maz naudu, tur pietrūka vēl 100€, Jūs varat man tagad iedot skaidrā, jo iedevu veikalam no sava maka?!

Apmulsu. Gribēju iet skatīties vai esmu iegājusi veikalā vai tomēr atrodos tirgus laukumā.

Skaidri zinu, ka naudiņu iedevu precīzi, jo pārskaitīju makā un ir tieši tik, cik vajadzēja būt … paskatījos video pie administratores, tur skaidri neko nevar saprast – cik banknotes iedevu, cik neiedevu, jo devu čupā, un pārdevēja banknošu pārbaudītājā ievietoja tikai 50€ banknoti, pārejās, kas bija 20€ banknotes, viņa nepārbaudīja. Un vispār tur brīdī, kad viņa paņem naudu pie kases, īsti neko nevar redzēt, jo ir ar muguru pret kameru.

Saku, ka nepiekrītu UN, kā var kļūdīties par 100€, tie taču nav 5€!

Viņa gan turpina savu tekstu, ka cilvēcīgais faktors, bla bla, vai es varu tos 100€ iedot. Nu biju tuvu jau prasīt viņai, vai viņa nav čigāns, kurš ilgi runā un borē par naudu, kamēr cilvēks arī notic un tupi iedod naudu!?

Administrācijā neviens nesatraucās, video pat pati pārdevēja sameklēja. Bija sajūta, ka biju “laimīgā pircēja” no pirmdienas video ierakstiem, kurai lieliska iespēja zaudēt vēl 100€,” viņa raksta.

Komentāros cilvēki izjautā, kāpēc tieši viņai prasīta nauda nākamajā dienā, vai tad neviens cits todien nav maksājis skaidrā naudā? Kāds cits izjautā par novērošanas kamerām, daļa komentētāju dalās arī savos bēdu stāstos tieši šajā veikalā un citos.

Reklāma Reklāma

Kāds lietotājs raksta: “Galīgi sabojāja priekšstatu par šo kantori. Vajag vadībai vnk uzrakstīt par šo gadījumu un tā viedā pārdevēja tur vairs nestrādās. Tā arī pamatot – ar krāpšanu. No jums grib izkrāpt 100€ nekaunīgi, bez pierādījumiem!”

Cits atkal saka, ka “Pilnīgi noteikti jāskatās viss video, arī dienas beigās, vai tiešām tika likta iekšā nauda no sava maciņa. Diemžēl arī šis fakts nepierādītu to, ka tieši jūsu dēļ ir iztrūkums, jo diez vai jūs bijāt vienīgā, kas maksāja ar skaidru naudu. Esmu kasiere, un jā, kasieri par savām kļūdām maksā no sava maciņa, tāpēc jābūt dubultuzmanīgiem. Ja kamerās nav redzams, ka jūs neiedodat visu naudu, jums neko nevar likt maksāt.”

“Maniem vecākiem gadījās ļoti līdzīgi, taču citā veikalā. Apģērbu veikalā. Pirka veikalā kleitu, sākumā vecāki domāja, ka maksās skaidrā naudā, bet beigās izlēma skaidro paturēt, jo nākošā dienā pie friziera jāiet, tā nu maksāja ar karti. Divas dienas vēlāk, tajā pašā veikalā tā pati pārdevēja, pieaicina vadību un saka, ka viņi nav samaksājuši par preci skaidrā naudā. Ka čeku izsita, bet naudu neiedeva. Labi, ka mammai bija čeks makā un parādīja, ka maksāja ar karti + parādīja bankas izpildi,” kāds komentētājs dalās pieredzē.

“Tad,kad samaksā par pirkumu un izej ārā no veikala-tā vairāk nav tava problēma, ja kasieris nemāk skaitīt, un nākošajā dienā saukt atpakaļ pircēju ir tizli. Pat,ja tā būtu taisnība, ka neiedevi 100€, tas ir viņas pienākums pārskaitīt kaut vai 3 reizes pēc kārtas, lai pārliecinātos, ka viss ir kārtībā ar summu. Un vēl varu teikt, ka kases iztrūkumu pašam jāliek kasē, un lai nebūtu tā, ka trūkst tik lielas naudas, visi parasti ir uzmanīgi ar naudām. Šeit smird pēc krāpniecības no pārdevējas,” domā kāda sieviete.

Kā tu rīkotos šādā situācijā?