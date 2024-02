Bijušais Valsts prezidents Ulmanis: “Man visu mūžu ir palikušas šaubas – ko īsti domāja Jeļcins?” Ieteikt







“Man visu mūžu vienīgi ir palikušas šaubas – ko īsti domāja Jeļcins? No vienas puses, pateicoties Jeļcinam, karaspēks tika izvests, bet, no otras puses, taču Kremļa štābs strādāja ar šiem jautājumiem, kas šodien notiek. Šos jautājumus nevar sakārtot dažu dienu laikā,” tā TV24 raidījumā “Nedēļa.Post scritum” ar savām pārdomām dalījās Guntis Ulmanis, bijušais Valsts prezidents laika posmā no 1993.gada līdz 1999.gadam.

Pasaules izlūkdienesti un pasaules novērotāji – pētnieki un analītiķi – katru dienu stāsta, kā būs un kā varētu viss beigties, vērsa uzmanību Ulmanis, runājot par Krievijas iebrukumu Ukrainā un tur notiekošo aktīvo karadarbību kopš 2022.gada 24.februāra.

“Esam piebraukuši tik tālu, ka neviens vairs šodien nevar pateikt, kā būs un kā varētu beigties?! Es domāju, ka tajā laikā Jeļcina valdība…Mēs tikāmies ar premjeriem un ar ministriem, nu, nebija tādas aizdomas, ka kaut kas tiek darīts. Es nešaubos, ka tai pašā laikā tajās aizkulisēs Krievijā par šiem jautājumiem droši vien strādāja, domāja. Jo pašreizējais Krievijas ārlietu ministrs Lavrovs bija tik laipns un tik draudzīgs ar Latviju, ka otru tādu neatrast! Un savā laikā viņš bija ANO un tur mēs ar viņu tikāmies. Viņš teica: prezident, neuztraucies, mēs visu savedīsim kārtībā, karaspēku izvedīsim un tā tālāk, lokatoru atstāsim!” tā atmiņās dalījās Ulmanis.

Par Skrundas lokatoru, kas bija militārs Padomju armijas objekts, Ulmanim bijušas vairākas sarunas ar dažādām pasaules valstīm. “Par lokatoru man Klintons [bijušais ASV prezidents Bils Klintons,-red.] lūdza man naktī neizslēgt telefonu, jo varēja būt zvans jebkurā brīdī nakts laikā! Un tā arī bija. Un šie jautājumi tika tehniski risināti. Man ir aizdomas, ka mēs Latvijā ne visu zinājām. Gan jau Amerika ar Krieviju, ņemot vērā šīs dienas notikumus, runāja arī kaut ko un Krievijai pasolīja, kāpēc karaspēku tik viegli Krievija izvedīs… Tā ka tas ir mūsu apņēmības rezultāts – Krievijas karaspēka izvešana, bet lielvalstu ne mazāka apņēmība,” tā uzskata bijušais Valsts prezidents Guntis Ulmanis, TV24 raidījumā “Nedēļa.Post scriptum” paužot savas pārdomas par notikušo starptautiskajā politikā 20.gs. deviņdesmito gadu sākumā Latvijā un tagad – par notikumiem Ukrainā.





