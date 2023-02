Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs intervijā Kremļa propagandistam Dmitrijam Kiseļovam sacīja, ka Rietumu ietekmē ir nonākusi ne tikai Ukraina, bet arī Moldova.

Kiseļovs Lavrovam bez aplinkiem pajautāja, kura valsts varētu būt nākamais Krievijas “mērķis”, minot Kazahstānu un Kirgizstānu. Bet Lavrovs sāka draudēt Moldovai.

Viņš apsūdzēja Moldovas prezidenti Maiju Sandu centienos “rauties uz NATO” un pieminēja, ka viņai esot Rumānijas pilsonība, “tāpēc viņa ir gatava apvienoties ar Rumāniju”.

Lavrovs sacīja, ka Sandu Moldovā pie varas esot nākusi ar “diezgan specifisku un nedemokrātisku metožu palīdzību”.

We reject the statements with regard to #Moldova of the Russian FM Sergey Lavrov recently voiced during a TV interview.

It is clear that they are part of the already well-known threatening rhetoric of Russian diplomacy. pic.twitter.com/IXt0jbz2HF

— Daniel Vodă 🇲🇩 (@Daniel_Voda) February 2, 2023